Börtöncsapda: A magyar büntetés-végrehajtás gazdasági fenntarthatósága a falig ért

Magyarország az Európai Unió listavezetőjévé vált a lakosságarányos fogvatartotti létszám tekintetében, miközben a rendszer fenntartási költségei másfél évtized alatt megháromszorozódtak. A férőhelybővítési kényszer és a bérnyomás olyan strukturális csapdát hozott létre, amelyben a fajlagos kiadások növekedése messze meghaladja az inflációt. Az új kabinetnek a rendpárti ígéretek és a költségvetési realitás közötti szűk mezsgyén kell navigálnia. Az elemzés rávilágít, hogy a létszámkezelési manőverek önmagukban nem képesek kezelni a rendszer finanszírozási válságát.

Ria, ria, riasztó rács mögötti számok

A legfrissebb összehasonlító adatok alapján

Magyarországon a legmagasabb a százezer lakosra jutó fogvatartottak száma az Európai Unióban.

A mutató jelenleg közel 193 főt mutat, ami drasztikus kontrasztban áll a skandináv vagy a Benelux államok 60-80 fős adatával.

A magas fogvatartotti ráta önmagában nem jelent feltétlenül rosszabb közbiztonságot: a mutatóra hat a büntetőeljárások gyorsasága, az előzetes fogvatartás aránya és időtartama, a bűnelkövetési minták, valamint a mért és a latens bűnözés aránya is. Magyarország esetében azonban ez a jelenség nem demográfiai vagy bűnözési hullám eredménye, hanem a 2010 óta következetesen alkalmazott, a szabadságvesztést priorizáló büntetőpolitika közvetlen következménye.

A „három csapás” elvére épülő szabályozás és az alternatív szankciók (közérdekű munka, pártfogó felügyelet) háttérbe szorulása olyan létszámnyomást gyakorolt az intézményrendszerre, amely az elmúlt években elkerülhetetlenné tette a drasztikus beavatkozásokat.

A „három csapás”: Szigor és rendszerszintű hatások

A 2010 utáni büntetőpolitika egyik legmeghatározóbb iránya a „három csapás” elve, amelynek deklarált célja az elrettentés és a társadalom védelme volt. Ez az elv a törvényben taxatíve felsorolt, erőszakos többszörös visszaesők esetében rendkívül súlyos szankciórendszert alkalmaz. Amennyiben az elkövető harmadszor is a jogszabályban nevesített erőszakos bűncselekményt követ el, és az adott cselekmény a törvény szerint életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, a bíróságnak kötelezően ezt a legsúlyosabb büntetési tételt kell(ene) kiszabnia.



Bár a szigorítás a közbiztonság megerősítését szolgálja, alkalmazása drasztikusan szűkíti a bírói mérlegelés mozgásterét, valamint jelentős nyomást gyakorol a büntetés-végrehajtás kapacitásaira és a költségvetésre. A hosszú tartamú büntetések miatt drasztikusan nőtt a fegyház fokozatú férőhelyek leterheltsége, valamint a rendszer fenntartási és egészségügyi költségei. Ez a tendencia a fogvatartotti korfa eltolódását és a speciális ellátást igénylő, idősödő börtönpopuláció tartós növekedését eredményezte.

Kapacitáskezelés és politikai „kényszer-szelepek”

A rendszerszintű túlzsúfoltság 2013-ban érte el kritikus mélypontját: az országos telítettségi ráta 144%-ra duzzadt (a következő grafikonon ezt 44%-kos értékkel jelöltük). Ez az állapot már messze túlmutatott az elvi emberi jogi aggályokon; rendszerszintű alapjogsértést valósított meg, amelyet az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a Varga és társai kontra Magyarország ügyben hozott pilot-ítéletével rögzített. Strasbourg döntése nyomán a magyar állam számára elkerülhetetlen kötelezettséggé vált egy rendszerszintű kártalanítási mechanizmus kialakítása. A méltatlan elhelyezési körülmények miatti felelősség elismerése és a kompenzációs jogorvoslat bevezetése innentől nem mérlegelés, hanem kényszerű jogalkotói feladat volt, amely végül a 2017-ben életbe lépett belső kártalanítási eljárásokon keresztül vált a költségvetés közvetlen és tervezhető tehertételévé.

Ez a jogi kényszerhelyzet, kombinálva a hazai kártalanítási perek tömegével, olyan közvetlen és jelentős pénzügyi terhet rótt a költségvetésre, amely érdemi válaszreakcióra – rohamtempójú férőhelybővítésre és mélyreható jogszabályi reformra – kényszerítette a jogalkotót.

Ezek után az állam két irányba indult el. Egyrészt gyorsított beruházásokkal, főként konténertechnológiával bővítették a férőhelyeket, másrészt 2023-ban egy vitatott kormányrendelettel (148/2023. Korm. rend.) több mint kétezer embercsempészt engedtek szabadon reintegrációs őrizet címén. Ez utóbbi lépés bár statisztikailag megszüntette a túlzsúfoltságot, súlyos diplomáciai és biztonságpolitikai feszültséget generált, miközben a rendszerszintű problémát csak elfedte, nem oldotta meg.

A rendelet lényege: azok a jogerősen elítélt, kiutasítással sújtott külföldi elkövetők, akikkel szemben más büntetőeljárás nem volt folyamatban, a hátralévő büntetésüket reintegrációs őrizetként tölthették le – de a szabadulástól számított 72 órán belül kötelesek voltak elhagyni Magyarország területét. A Magyar Helsinki Bizottság szakértői szerint ez a konstrukció a valóságban szélnek eresztést jelentett: a „reintegrációs őrizet" végrehajtásának helye az érintett személy korábbi szokásos tartózkodási helye vagy állampolgársága szerinti ország lett volna, amelynek ellenőrzésére érdemben nem volt mód.

A 2023-as kényszer-szabadonbocsátások visszafordíthatatlanok, azonban az új kormány által ígért zéró tolerancia az újonnan elkövetett bűncselekményeknél azt jelenti, hogy a „statisztikai levegő” el fog fogyni a rendszerből: az új elítéltek már a börtönökben maradnak.

A BVOP adatai szerint 2024 júliusáig összesen 2297 fogvatartottat bocsátottak szabadon a fenti rendelet alapján. Ez a lépés közvetlenül magyarázza a grafikonon is látható 2023-as fordulatot: a túlzsúfoltság mértéke ekkor –0,8 százalékra csökkent, vagyis a börtönök – első ízben évtizedek óta – formálisan a kapacitásuk alatt üzemeltek. A statisztika javult; a mögöttes folyamatok megítélése azonban erősen megosztja a jogászokat és a büntetőpolitikai szakértőket.

Szerkezeti csapda – Miért nem csökkennek a költségek létszámcsökkenés esetén?



A büntetés-végrehajtás egy rendkívül magas fix költségigényű „üzem”. A kiadások közel 70%-át a személyi juttatások és az épületek alapvető fenntartása (fűtés, őrzés, biztonságtechnika) teszi ki. Ezek a költségek függetlenek attól, hogy egy adott körlet 80 vagy 100 százalékon üzemel-e. A megtakarítás csak akkor válik realitássá, ha teljes intézményi egységeket lehet bezárni, amihez azonban a jelenlegi büntetőpolitikai keretek között nincs meg a szükséges mozgástér. A létszám csökkenése így paradox módon rövid távon a fajlagos (egy főre jutó) költség emelkedését vonja maga után. Az elítéltek közvetlen ellátása csupán a teljes költség nagyjából 15%-ra tehető.





Gazdasági realitás: Háromszoros nominális drágulás

A büntetés-végrehajtás összköltségvetése a 2010-es 42 milliárd forintról 2024-re 140 milliárd forint közelébe emelkedett. Az egy fogvatartottra jutó éves költség nominálisan 2,6 millióról 7,6 millió forintra nőtt. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem csupán az infláció következménye: reálértéken (2010-es árszinten számolva) is közel 70%-os a drágulás.

Az adatsorokban megfigyelhető 2021-es „hatékonysági anomália” – amikor a fajlagos költség átmenetileg csökkent – a férőhelybővítési paradoxon számlájára írható: a rendszer „feltöltése” során a fix költségek több fogvatartott között oszlottak meg, miközben a pandémia alatti korlátozások ideiglenesen leszorították a dologi kiadásokat.

A bér- és energiacsapda

A költségszerkezet elemzése rámutat egy fontos distinkcióra: miközben az államnak egy fogvatartott „tartása” napi szinten egyre többe kerül, a fogvatartottak közvetlen fizikai ellátására (étkezés, gyógyszer, tisztálkodás) fordított összeg arányaiban sokkal lassabban nőtt. A források oroszlánrészét a biztonsági apparátus bérfejlesztése (pl. a 2022-es fegyverpénz hatása) és a korszerűtlen épületállomány energiaköltségei emésztik fel.

Kihívások az új kormány előtt

A hamarosan felálló Tisza-kormány számára

a legnagyobb kihívást a rendpárti retorika és a fiskális realitás összehangolása jelenti.

A párt programjában szereplő béremelési ígéret elkerülhetetlen a fluktuáció megállítása érdekében, azonban ez tovább emeli a rendszer fix költségeit. A büntetés-végrehajtás gazdasági egyensúlya csak akkor állítható helyre, ha a kormányzat hajlandó lesz elmozdulni az olcsóbb, közösségi alapú szankciók és a hatékonyabb reintegráció irányába, csökkentve ezzel a rácsok mögött töltött napok számát és a rendszer marginális költségeit.

A reintegrációs rendszerben a fogvatartás költségei töredékei a zárt intézetinek, a bűnismétlési ráta - magyarul: visszaesés - pedig látványosan alacsonyabb (1,2–5,4%), mint a teljes börtönpopulációra jellemző 30–50%-os átlag. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ez a statisztikai különbség részben a tudatos kiválasztás eredménye: a nyomkövetővel ellenőrzött, pártfogolt felügyelet alá kerülő csoportot eleve a legalacsonyabb kockázatú, együttműködésre kész elítéltek közül válogatják ki.

Nemzetközi kitekintés

Az uniós tagállamok közül Finnország példája tudatos paradigmaváltást tükröz: a finn állam évtizedek alatt, következetes reformpolitikával váltotta fel a szabadságvesztést alternatív szankciókkal és rehabilitációs programokkal – anélkül, hogy ez érzékelhető hatást gyakorolt volna a bűnözési rátára.

A modell gazdasági logikája abban rejlik, hogy a magas fix költségű börtönfenntartás helyett a forrásokat a lényegesen alacsonyabb fajlagos költségű közösségi végrehajtásra és a bűnismétlést gátló pártfogói hálózatra fókuszálja. A napi fogvatartotti költség e rendszerekben magasabb, az összesített állami ráfordítás azonban – rövidebb fogvatartási idők és kedvezőbb visszaesési mutatók esetén – elvben mérséklődhet.

A tapasztalatok ugyanakkor azt is jelzik, hogy ez az összefüggés nem automatikus: a megtakarítás csak akkor realizálható, ha az alternatív szankciók valóban a börtönbüntetést váltják ki, nem csupán a pártfogói felügyelet hatókörét bővítik.

Lehetséges forgatókönyvek

Eljátszottunk „Mi lenne, ha?” típusú szcenáriókkal, hogy kézzelfoghatóvá tegyük a költségvetési kényszerpályákat. Az alábbi grafikonon három eltérő politikai stratégiát modelleztünk 2026-ra vonatkozóan.

„A” szcenárió – Csak bérrendezés : Ebben a modellben a Tisza-kormány végrehajtja a 40%-os bérfejlesztést, hogy megállítsa a létszámhiányt, de nem nyúl a büntetőpolitikához. Eredmény : A költségvetés azonnal 37,5 milliárdos lyukat üt a büdzsén, a fajlagos költség pedig megközelíti a 9,6 millió forintot.

: Ebben a modellben a Tisza-kormány végrehajtja a 40%-os bérfejlesztést, hogy megállítsa a létszámhiányt, de nem nyúl a büntetőpolitikához. : A költségvetés azonnal 37,5 milliárdos lyukat üt a büdzsén, a fajlagos költség pedig megközelíti a 9,6 millió forintot. „B” szcenárió – Szigorú végrehajtás, a reintegrációs „szelep” elzárása. Az új kormány leállítja a reintegrációs őrizet kiterjesztését, az újonnan elfogottakat már bent tartja, és szigorítja a korrupció elleni fellépést. Eredmény : A létszám 20 000 fölé ugrik. Bár az egy főre jutó költség statisztikailag „javul” (mert több rab között oszlik meg a fix bér), a teljes államháztartási kiadás közel 190 milliárd forintra emelkedik, ami fenntarthatatlan.

Az új kormány leállítja a reintegrációs őrizet kiterjesztését, az újonnan elfogottakat már bent tartja, és szigorítja a korrupció elleni fellépést. : A létszám 20 000 fölé ugrik. Bár az egy főre jutó költség statisztikailag „javul” (mert több rab között oszlik meg a fix bér), a teljes államháztartási kiadás közel 190 milliárd forintra emelkedik, ami fenntarthatatlan. „C” szcenárió – Tisza-modell (Reform): Ez a tervezett stratégia. A bérrendezés megtörténik, de ezzel párhuzamosan alternatív szankciókkal és reformokkal 16 000 főre szorítják le a börtönnépességet. Eredmény: A költségvetési teher mérsékeltebb marad (161 mrd Ft), de a „fix költség csapda” miatt az egy főre jutó költség itt a legmagasabb (10 millió felett), mivel a modernizált és jobban megfizetett apparátus kevesebb fogvatartottra koncentrálódik.

