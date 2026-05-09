„Eldőlt az első dominó” – Vészjósló levelet küldött a Mol több benzinkútnak is
A 444.hu hozzájutott egy levélhez, amelyet a Mol küldött ki egyes benzinkutakhoz, jelezve, hogy a stratégiai dízeltartalékból ők már nem kaphatnak.

Ezúton értesítjük, hogy az 52/2026 (III.9.) számú kormányrendelet 3§ alapján az Ön részére stratégiai tartalékokból biztosított normál dízel termékhányad felhasználásra került

– áll a Mol által írott levélben a hírportál szerint.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője a 444-nek elmondta, ezt a levelet azok a benzinkutak kapták meg, amelyek már felhasználták a rájuk vonatkozó mennyiséget.

A stratégiai készletek a Mol és más nagykereskedők részéről is szét lettek osztva a partnereik között, akik egy adott, előre meghatározott mennyiséget kaptak. Ezzel eldőlt az első dominó

– fogalmazott Egri Gábor.

A szakértő szerint a 2022-es törvény értelmében azok a kutak, amelyek nem tudnak védett áras terméket forgalmazni, azoknak át kell adni az üzemeltetést olyan üzemeltetőnek, amely hajlandó az adott termékeket védett áron értékesíteni.

Mivel általános áruhiány van a nemzetközi piacokon mind kőolajból, mind gázolajból, szép lassan először ellátási foltok alakulnak ki az országban, majd az egész ellátási rendszer összedől, ahogy az megtörtént 2022-ben

– mondta Egri Gábor.

A 444.hu kérdéseket küldött a Molnak, de választ még nem kapott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

