Élőben beszél Magyar Péter, Magyarország új, megválasztott miniszterelnöke

Magyar Péter beiktatási beszédének részletében azt hangsúlyozta, hogy a miniszterelnöki feladatot szolgálatnak tekinti, amelyet addig kíván ellátni, amíg annak hasznát látja az ország, és ameddig a magyar nemzet igényli. Kiemelte:

Azért állok itt, mert a magyarok milliói, a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak.

A beszédben a rájuk ruházott bizalmat egyszerre nevezte megtiszteltetésnek és súlyos erkölcsi kötelezettségnek, ugyanakkor felemelő érzésnek is. Magyarországot olyan országnak írta le, ahol egyedülálló módon sűrűsödik össze tehetség, kitartás, fájdalom és élni akarás, és amely történelme során újra és újra képes volt talpra állni. Szavai szerint mindebben meghatározó szerepe van azoknak is, akik „csendben, tisztességgel” dolgoznak nap mint nap a családjukért, közösségeikért és a hazájukért.

Beszédében felidézte, hogy 2026. április 12-én példátlan erővel álltak a magyarok a változás oldalára, és ezt a fordulatot a „harmadik Magyar Köztársaság” történetében is rendkívülinek nevezte. Úgy fogalmazott, ez a felhatalmazás arra szól, hogy lezárják az „évtizedek sodródását”, új fejezetet nyissanak az ország történetében, és ne pusztán kormány-, hanem rendszerváltás történjen. Ennek feltételeként a megbékélést, az igazságtételt és a szembenézést nevezte meg, mondván:

újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül.