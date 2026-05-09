Élőben beszél Magyar Péter, Magyarország új, megválasztott miniszterelnöke
140 igen, 54 nem szavazattal Magyar Pétert választotta a frissen megalakult országgyűlés Magyarország miniszterelnökévé. Az új kormányfő első beszédéről ebben a cikkünkben tudósítunk.
Szembenézésre, igazságtételre és megbékélésre és újrakezdésre van szükség

Magyar Péter beiktatási beszédének részletében azt hangsúlyozta, hogy a miniszterelnöki feladatot szolgálatnak tekinti, amelyet addig kíván ellátni, amíg annak hasznát látja az ország, és ameddig a magyar nemzet igényli. Kiemelte:

Azért állok itt, mert a magyarok milliói, a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak.

A beszédben a rájuk ruházott bizalmat egyszerre nevezte megtiszteltetésnek és súlyos erkölcsi kötelezettségnek, ugyanakkor felemelő érzésnek is. Magyarországot olyan országnak írta le, ahol egyedülálló módon sűrűsödik össze tehetség, kitartás, fájdalom és élni akarás, és amely történelme során újra és újra képes volt talpra állni. Szavai szerint mindebben meghatározó szerepe van azoknak is, akik „csendben, tisztességgel” dolgoznak nap mint nap a családjukért, közösségeikért és a hazájukért.

Beszédében felidézte, hogy 2026. április 12-én példátlan erővel álltak a magyarok a változás oldalára, és ezt a fordulatot a „harmadik Magyar Köztársaság” történetében is rendkívülinek nevezte. Úgy fogalmazott, ez a felhatalmazás arra szól, hogy lezárják az „évtizedek sodródását”, új fejezetet nyissanak az ország történetében, és ne pusztán kormány-, hanem rendszerváltás történjen. Ennek feltételeként a megbékélést, az igazságtételt és a szembenézést nevezte meg, mondván:

újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül.

Szolgálni és nem uralkodni

Magyar Péter Batthyány Lajos, Nagy Imrét és Antall Józsefet nevezte meg példaképnek.

Azért fogok dolgozni az év minden napján, a nap minden órájában azért, hogy megfeleljek az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy éppen Antall József. Tisztesség, bátorság, bölcsesség

- jelentette ki.

Ezután arról beszélt, hogy "látta", hogyan válik a politikus fokozatosan saját rendszerének foglyává, hogyan képes egy politikai közösség elveszíteni a kapcsolatát saját választóikkal. Mint mondta, egy országot fel lehet emelni bátor döntésekkel, de önzéssel le is lehet rombolni.

Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat

- mondta. Ezzel kimondatlanul is Orbán Viktor 16 éves kormányzására utalt, bár név szerint nem említette.

Fogadja a gratulációkat Magyar Péter

Lezajlott a hivatalos eskütétel, Magyar Péter jelenleg az országgyűlés közepén fogadja a gratulációkat. Elsőként Sulyok Tamás köztársasági elnök gratulált, majd ezt követően a parlamenti frakciók vezetői.

Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke

Az Országgyűlés alakuló ülésének legfontosabb napirendi pontja az áprilisi parlamenti választáson győztes Tisza Párt vezetőjének miniszterelnökké választása. Magyar Pétert 140 igen szavazattal választotta meg a parlament a következő négy évre kormányfőnek.

Hamarosan élőben szólal meg Magyar Péter, Magyarország új, megválasztott miniszterelnöke

140 igen, 54 nem szavazattal Magyar Pétert választotta a frissen megalakult országgyűlés Magyarország miniszterelnökévé.

Saját pártja, a Tisza összesen 141 képviselőt delegálhatott az országgyűlésbe, míg a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz a következő négy évben.

Az új kormányfő első beszédéről ebben a cikkünkben tudósítunk.

