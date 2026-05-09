Érkeznek a fontos döntések a parlament alakuló üléséről - Ezekről szavaznak a képviselők

Elfogadták az alakuló ülés napirendjét
A képviselők szavaztak.
Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság, valamint a Nemzeti Választási Iroda beszámolója következett.
Felcsendült a Himnusz
Megkezdődött az új Országgyűlés alakuló ülése:
Sulyok Tamás köztársasági elnök megnyitotta a parlamenti ülést az Országházban, majd a képviselők elénekelték a magyar Himnuszt.
Az ülés következő szakaszában a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei ismertetik az április 12-i országgyűlési választások eredményéről szóló beszámolókat. Ezt követően kerülhet sor az új képviselők eskütételére, amellyel hivatalosan is megalakul az új parlament.
Magyar Péter megérkezett az ülésterembe
Hamarosan kezdődik az alakuló ülés. A leendő miniszterelnök köszönti a képviselőket, az első sorokban a miniszterjelöltek ülnek.
Minden elő van készítve
Már teljesen előkészítették az Országház üléstermét a 2026-os parlamenti ciklus első ülésére. A képviselői asztalokon már ott várják az új parlament tagjait a munkához szükséges alapdokumentumok és hivatalos iratok.
A csomag része
- Magyarország Alaptörvényének díszkiadása,
- az Országgyűlés működését szabályozó Házszabály, valamint
- az esküokmány is, amelyet a képviselők az ünnepélyes eskütételt követően írnak alá.
A hivatalos program 10 órakor kezdődik az Országházban.
Kupolateremben
Magyar Péter vezetésével a Tisza frakciója megérkezett az Országházba, a képviselők néma csendben mindannyian egymás után megálltak a Szent Korona előtt.
Ezt követően a 10 órás üléskezdésig a képviselőjelöltek, valamint miniszterjelöltek és az ellenzéki politikusok többször is nyilatkoztak a sajtó munkatársainak.
Úton a Parlamentbe
Perceken belül megérkezhet a Tisza Párt parlamenti frakciója az Országház üléstermébe az Országgyűlés alakuló ülésére.
A következő fontos lépés az ülés hivatalos megnyitása lesz, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnök vezet majd. Ezután a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei ismertetik a választás eredményeit, majd várhatóan leteszik esküjüket az új képviselők, hivatalosan is megalakítva az új Országgyűlést.
A forint már ünnepelt
A hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban ritkán látott tempóban értékelődött fel, több éve nem látott szinteket érve el. A befektetők hatalmas bizalmat előlegeznek meg a Magyar-kormánynak és gazdaságpolitikai terveinek.
Érkeznek a Tisza Párt képviselői az Országházhoz
Folyamatosan érkeznek a Tisza Párt mandátumot szerzett képviselői az Országház alakuló ülésére. A politikusok közül többen közösségi oldalaikon is beszámoltak a történelmi napról.
Kapitány István Facebook-bejegyzésében azt írta: feleségével együtt érkezett meg az Országházba, és nehéz szavakba önteni, mit jelent számára ez a pillanat. A politikus felidézte az országjárás során átélt találkozásokat, beszélgetéseket és biztatásokat, amelyek szerinte hozzájárultak ahhoz, hogy a Tisza Párt eljusson idáig.
A munka most kezdődik igazán és életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy ebben én is részt vehetek
- emelte ki.
A poszt végén arra kérte támogatóikat, hogy menjenek ki a Kossuth térre, és közösen ünnepeljék meg az alakuló ülés napját.
Ilyen lesz a parlamenti patkó - Mutatjuk virtuálisan
A választási eredmények alapján az új parlamentben 141 képviselői helyhez jutott a Tisza Párt, 52 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, és 6 képviselőt küld a parlamentbe a Mi Hazánk.
A mai nap az első fontos állomás - De mi lesz május 11-én és 12-én?
A mai alakuló ülés után május 11-12-én a miniszterjelölteket meghallgatják az illetékes parlamenti bizottságok. Mivel az események sajtónyilvánosak, ezért a Portfolio a lehető legtöbb ilyen meghallgatásról a helyszínről számol be, és a bizottsági meghallgatásokat követően tervezett miniszterjelölti rövid doorstep sajtótájékoztatókról is tudósítunk.
Ezeket a bizottsági eseményeket nemcsak azért övezi kiemelt figyelem, mert akár megismerhetővé válhatnak a miniszterek első tervezett intézkedései, hanem azért is, mert a miniszterjelöltek mellett feltűnhetnek az államtitkárok, akikről egyelőre hivatalos bejelentés kevés érkezett.
A kormány 16 minisztériumból áll majd, a tárcavezetők pedig:
Bóna Szabolcs – agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter
Görög Márta – igazságügyi miniszter
Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
Kármán András – pénzügyminiszter
Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter
Lannert Judit – gyermek- és oktatásügyi miniszter
Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter
Orbán Anita – külügyminiszter
Pósvai Gábor – belügyminiszter
Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter
Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
Tanács Zoltán – tudományért és technológiáért felelős miniszter
Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter
Megalakul az új Országgyűlés, kétharmados Tisza-többséggel - Megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek
Rendkívül sűrű, eseménydús napra készülhetünk, amelyet a Tisza Párt úgy kommunikál, hogy Magyarország beléphet az új rendszerváltás kapuján.
Szombat reggel 10 órakor veszi kezdetét a parlament alakuló ülése, várhatóan 10:45-kor megtörténik a képviselők eskütétele, majd hivatalosan is bejelenthetik az új Országgyűlés megalakulását. Ezzel egyidőben az eddigi kormány megbízatásának megszűnését is kimondhatja a parlament, majd a köztársasági elnök Magyar Pétert javasolja új kormányfőnek.
A tervek szerint 12:30-kor választják meg a házelnököt titkos szavazással és leteszi ő is az esküjét, a jelölt Forsthoffer Ágnes.
A tervek szerint délután két órakor kerülhet a napirendre a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény szavazása, majd a parlamenti bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.
Magyar Péter miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére a mostani menetrend szerint 15 óra körül kerül sor.
Ezzel a rendszerváltozás óta először fordulhat elő, hogy az Országgyűlés már az alakuló ülésen új kormányfőt választ. Ezt követően ügyvezető kormányfőként működhet Magyar Péter az új kormány megalakulásáig.
A Tisza Párt korábbi kommunikációja szerint a képviselők 15:30-kor vonulnak ki a teremből és 16 órakor kezdődhet a Kossuth téren az ünnepség, díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással, miniszterelnöki köszöntővel és színvonalas kulturális programmal, meglepetésvendégekkel.
Az is ismert, hogy a délelőtt 10 órakor kezdődő ülést Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja majd meg, majd ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei számolnak be az április 12-i választásokról. A beszámolókról nagyjából délben szavazhatnak a képviselők.
13:15 körül összehívják a Házbizottságot, amely a parlamenti ülés szünetében ülésezik a következő javaslatokról:
- Javaslat a „Magyarország minisztériumainak felsorolásáról” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
- Javaslat „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
- Állásfoglalás a miniszterjelöltek kinevezés előtti bizottsági meghallgatásának rendjéről
- Az Országgyűlés következő ülésének előkészítése
