Jön a meleg, jön az erdőtűz is: három megyében is dolgoznak a tűzoltók
MTI
Több hektárnyi erdő aljnövényzete gyulladt ki szombaton este Kecskemét külterületén, valamint Pilis határában, Pest vármegyében - közölte honlapján a katasztrófavédelem.

Több hektáron, több helyszínen, foltokban nyárfaerdő aljnövényzete, nyárfapihe ég, emellett szalmabálák is tüzet fogtak, illetve egy autó is kigyulladt Kecskemét külterületén szombaton este. A Talfája tanya közelében égő tűzhöz több több környező településről riasztottak tűzoltóegységeket, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot.

Pilis határában, a Csokonai utcánál az első becslések szerint egy öthektáros területen keletkezett tűz.

Az erdő aljnövényzete gyulladt meg, ezen kívül szalmabálák és felhalmozott fatuskók is égnek. Több környező település hivatásos tűzoltói önkéntesekkel kiegészülve oltják a lángokat, illetve védik a közeli lakóházat.

Szombaton délután Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Cserkeszőlő külterületén gyulladt meg a nyárfapihe. A vattaszerű anyag nagy területen, foltokban fogott tüzet, a lángok gyorsan terjedtek. Emellett egy melléképület mellett összehordott hulladék, valamint egy farakás is égett. Több közeli település tűzoltói vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal avatkoztak be, az oltásban a környéken lakók is segítettek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

