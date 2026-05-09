Jön a meleg, jön az erdőtűz is: három megyében is dolgoznak a tűzoltók

Több hektáron, több helyszínen, foltokban nyárfaerdő aljnövényzete, nyárfapihe ég, emellett szalmabálák is tüzet fogtak, illetve egy autó is kigyulladt Kecskemét külterületén szombaton este. A Talfája tanya közelében égő tűzhöz több több környező településről riasztottak tűzoltóegységeket, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot.
Pilis határában, a Csokonai utcánál az első becslések szerint egy öthektáros területen keletkezett tűz.
Az erdő aljnövényzete gyulladt meg, ezen kívül szalmabálák és felhalmozott fatuskók is égnek. Több környező település hivatásos tűzoltói önkéntesekkel kiegészülve oltják a lángokat, illetve védik a közeli lakóházat.
Szombaton délután Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Cserkeszőlő külterületén gyulladt meg a nyárfapihe. A vattaszerű anyag nagy területen, foltokban fogott tüzet, a lángok gyorsan terjedtek. Emellett egy melléképület mellett összehordott hulladék, valamint egy farakás is égett. Több közeli település tűzoltói vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal avatkoztak be, az oltásban a környéken lakók is segítettek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kimondta az ENSZ a közeledő hajóról: negyvenkét napos szigorú megfigyelés vár mindenkire
Magas kockázatúnak nyilvánították a hantavírussal fertőzött hajó utasait.
Rossz hír jött a közlekedőknek: estére mindkét irányban elesik az egyik legfontosabb magyar sztráda
Elbontják a régi gyalogoshidat Velencénél.
Kiderült, hogyan védenék ki az oroszok csapásait: elképesztő eszköz állhat hamarosan csatasorba
Hamarosan érkezhet Kijev saját lézerfegyvere.
Szivárognak a műholdképek: a semmiből bukkant fel Amerika álcázott szellemhajója
Rossz hír ez Iránnak
„Eldőlt az első dominó” – Vészjósló levelet küldött a Mol több benzinkútnak is
Ők már nem kaphatnak a stratégiai tartalékból.
Máris megszólalt az Egyesült Államok a beiktatott új magyar kormányról
Elkötelezettek az együttműködéssel kapcsolatban.
Megszólalt a Roszatom-vezér: erre számít az új kormánytól Paks-2 kapcsán
Lihacsov szerint teljes gőzzel folyik a munka.
Medvét láttak Magyarországon!
Az Aggteleki Nemzeti Parkban.
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.