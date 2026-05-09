Kapitány István a parlamentben mondta el, mi most az új kormány legfontosabb dolga

Zajlik a parlament alakuló ülése szombaton, folyamatosan frissülő cikkünkben a helyszínről számolunk be a fontosabb fejleményekről. Az első szünet idején Kapitány István sajtónak adott nyilatkozatát sikerült elcsípnünk.
A gazdaságfejlesztésért is felelős leendő miniszter kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a szerződéseket át fogják nézni, és ami előnytelen az állam szempontjából, azt természetesen felülvizsgálják.
A versenyben a kiegyenlített párharc hiánya a legnagyobb gond
- fogalmazott a tárcavezető, külön kiemelte feladatként az uniós pénzek hazahozatalát, és a korrupció visszaszorítását.
Elhibázottnak nevezte a leköszönő kormány beruházási stratégiáját, ami döntő módon az összeszerelő üzemek támogatására épült.
Elmondása szerint a magyar vállalatokat kell feljebb emelni az értékláncban, az új kormány erre fog törekedni gazdaságfejlesztési stratégiájában. Ezeket a magyar tulajdonú cégeket kell helyzetbe hoznunk - mondta.
Kérdezték az üres államkassza okozta kihívásokról is. Elismerte, hogy az államkassza nincs túl jó állapotban (az eredeti éves terv 93%-a már teljesült az első 4 hónap alatt, a nominális deficit soha nem látott mértékűre duzzadt a választási kiköltekezés hatására). "Nem feltételeztük a választások előtt sem már, hogy a költségvetés jó állapotban lesz" - jelezte a miniszterjelölt, utalva arra, hogy számítottak a rendkívül rossz büdzséhelyzetre. A költségvetés helyzetének pontos megítélésére még várni kell, Kármán András leendő pénzügyminiszter és csapata méri ezt fel Kapitány István elmondása szerint. Mikor látni fogjuk a részletes helyzetet, lépni fogunk - mondta Kapitány, aki hozzáfűzte, hogy látni kell előbb, hogy milyen elköteleződések, kötelezettségek vannak az állam részéről.
A költségvetés helyzetével ezekben az aktuális cikkeinkben foglalkoztunk:
Címlapkép forrása: Portfolio
Börtöncsapda: A magyar büntetés-végrehajtás gazdasági fenntarthatósága a falig ért
Rekordmagas fogvatartotti létszám és elszálló költségek mellett alakul meg az új kormány igazságügyi tárcája
Nagy ütést kapott Kína: évek óta nem látott mélypontra zuhant a szuperhatalom olajforgalma
De egyelőre stabilan tartja magát.
Váratlan fordulat: megtört a világ legnagyobb vasércfogyasztójának lendülete
Gyengélkedik a világgazdaság.
Összemegy a magyarok kedvenc cukorkája
Más termékek is érintettek.
Súlyos légiforgalmi zavarokra figyelmeztetnek Németországban
Veszélyben a nyári utazások.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Fordulat jöhet a háborúban: Trump hosszabb fegyvernyugvást lebegtetett be
Az amerikai elnök egyre türelmetlenebb.
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.