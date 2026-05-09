Kapitány István a parlamentben mondta el, mi most az új kormány legfontosabb dolga

A parlament alakuló ülésének első szünetében nyilatkoztak a képviselők a sajtó munkatársainak. Többek között Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt is válaszolt a kérdésekre, és arról beszélt, melyek az új kormány legfontosabb prioritásai.

Zajlik a parlament alakuló ülése szombaton, folyamatosan frissülő cikkünkben a helyszínről számolunk be a fontosabb fejleményekről. Az első szünet idején Kapitány István sajtónak adott nyilatkozatát sikerült elcsípnünk.

A gazdaságfejlesztésért is felelős leendő miniszter kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a szerződéseket át fogják nézni, és ami előnytelen az állam szempontjából, azt természetesen felülvizsgálják.

A versenyben a kiegyenlített párharc hiánya a legnagyobb gond

- fogalmazott a tárcavezető, külön kiemelte feladatként az uniós pénzek hazahozatalát, és a korrupció visszaszorítását.

Elhibázottnak nevezte a leköszönő kormány beruházási stratégiáját, ami döntő módon az összeszerelő üzemek támogatására épült.



Elmondása szerint a magyar vállalatokat kell feljebb emelni az értékláncban, az új kormány erre fog törekedni gazdaságfejlesztési stratégiájában. Ezeket a magyar tulajdonú cégeket kell helyzetbe hoznunk - mondta.

Kérdezték az üres államkassza okozta kihívásokról is. Elismerte, hogy az államkassza nincs túl jó állapotban (az eredeti éves terv 93%-a már teljesült az első 4 hónap alatt, a nominális deficit soha nem látott mértékűre duzzadt a választási kiköltekezés hatására). "Nem feltételeztük a választások előtt sem már, hogy a költségvetés jó állapotban lesz" - jelezte a miniszterjelölt, utalva arra, hogy számítottak a rendkívül rossz büdzséhelyzetre. A költségvetés helyzetének pontos megítélésére még várni kell, Kármán András leendő pénzügyminiszter és csapata méri ezt fel Kapitány István elmondása szerint. Mikor látni fogjuk a részletes helyzetet, lépni fogunk - mondta Kapitány, aki hozzáfűzte, hogy látni kell előbb, hogy milyen elköteleződések, kötelezettségek vannak az állam részéről.

