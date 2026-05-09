Kármán András bejelentette: Pótköltségvetés jön idén

A miniszterjelölt a Portfolio-nak megerősítette a parlament alakuló ülésének szünetében, hogy
be fogják terjeszteni az idei költségvetés teljes felülvizsgálatát a Parlamentnek,
még mielőtt elkészítenék a jövő évi tervezetet.
Arról is beszélt a tárcavezető, hogy ez az idei új változat egy pótköltségvetésnek is megfelel. Beszélt arról is, hogy zajlik a büdzsé állapotának pontos felmérése, nagyon különféle számokat lehet látni.
Mi történt a 2026-os költségvetéssel?
Az idei büdzsé állapota több szempontból is meghatározó. Egyrészt ettől függ, hogy a kormánynak mennyire kell és milyen mértékben kényszerű egyenlegstabilizáló intézkedéseket végrehajtania (nem ez az alapvárakozás a piacon), vagyis mennyire köti meg a kormány kezét az aktuális büdzséhelyzet, másrészt ez határozza meg azt is, hogy a Tisza-kormány milyen lépéseket tud végrehajtani azok közül, amiket a kampányban megígért.
A kérdés aktualitását az adja még, hogy pénteken jelent meg az áprilisi előzetes költségvetési hiányadat, ami rendkívül rossza állapotokat muta a költségvetésről.
Áprilisban 429 milliárd forintos mínusszal zárt az államkassza, ami elsőre nem tragikus, de fontos kiemelni, hogy ez a második legnagyobb negyedik havi deficit a költségvetés újkori történetében. Ezzel az első négy hónap után a deficit 3850 milliárd forintra hízott, ami az egész éves eredeti terv 93%-a. Vagyis a leköszönő kormány súlyos örökséget hagy hátra a büdzsé szempontjából. A rendkívül kedvezőtlen adat egyértelműen a választási kiköltekezéssel függ össze.
Kármán András leendő pénzügyminiszter szombaton a Parlamentben konkrét hiányszámról nem beszélt, de a leendő miniszterelnök nem véletlenül mondta azt legutóbb, hogy 6,8% körül lehet az idei költségvetés GDP-arányos hiánya, szemben az eddigi 5%-os céllal.
A big picture a 2026-os költségvetésről
Érdemes az idei év költségvetési teljesítményét tágabb kontextusba is elhelyezni, és erre jó a központi alrendszer pénzforgalmi adata, 12 havi gördülő átlaggal kifejezve.
Az idén április végével záródó egy év kumulált költségvetési hiánya 6658 milliárd forintra nőtt, ez lényegében megegyezik a 2022 áprilisában látott 6694 milliárd forintos 12 havi kumulált mínusz összegével. Ez pedig azt is jelenti, hogy soha nem látott mélypontról kellene visszahoznia a költségvetés egyenlegét az új kormánynak.
Az alábbi grafikonon nem nehéz nem észrevenni egy mintázatot: az elmúlt 8 évben mindig a választás évében romlott el látványosan a költségvetés egyenlege.
Ez pedig egyértelműen összefügg azzal, hogy a leköszönő kormány kiköltekezett az elmúlt években a választás előtti hónapokban.
Címlapkép forrása: Portfolio
