  • Megjelenítés
Ma választják meg Magyar Pétert miniszterelnöknek - Mutatjuk, mi várható az Országgyűlés alakuló ülésén
Gazdaság

Ma választják meg Magyar Pétert miniszterelnöknek - Mutatjuk, mi várható az Országgyűlés alakuló ülésén

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.
Megosztás

Érkeznek a Tisza Párt képviselői az Országházhoz

Folyamatosan érkeznek a Tisza Párt mandátumot szerzett képviselői az Országház alakuló ülésére. A politikusok közül többen közösségi oldalaikon is beszámoltak a történelmi napról.

Kapitány István Facebook-bejegyzésében azt írta: feleségével együtt érkezett meg az Országházba, és nehéz szavakba önteni, mit jelent számára ez a pillanat. A politikus felidézte az országjárás során átélt találkozásokat, beszélgetéseket és biztatásokat, amelyek szerinte hozzájárultak ahhoz, hogy a Tisza Párt eljusson idáig.

A munka most kezdődik igazán és életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy ebben én is részt vehetek

- emelte ki.

A poszt végén arra kérte támogatóikat, hogy menjenek ki a Kossuth térre, és közösen ünnepeljék meg az alakuló ülés napját.

Megosztás

Ilyen lesz a parlamenti patkó - Mutatjuk virtuálisan

A választási eredmények alapján az új parlamentben 141 képviselői helyhez jutott a Tisza Párt, 52 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, és 6 képviselőt küld a parlamentbe a Mi Hazánk.

parlamenti patko
Megosztás

A mai nap az első fontos állomás - De mi lesz május 11-én és 12-én?

A mai alakuló ülés után május 11-12-én a miniszterjelölteket meghallgatják az illetékes parlamenti bizottságok. Mivel az események sajtónyilvánosak, ezért a Portfolio a lehető legtöbb ilyen meghallgatásról a helyszínről számol be, és a bizottsági meghallgatásokat követően tervezett miniszterjelölti rövid doorstep sajtótájékoztatókról is tudósítunk.

Ezeket a bizottsági eseményeket nemcsak azért övezi kiemelt figyelem, mert akár megismerhetővé válhatnak a miniszterek első tervezett intézkedései, hanem azért is, mert a miniszterjelöltek mellett feltűnhetnek az államtitkárok, akikről egyelőre hivatalos bejelentés kevés érkezett.

A kormány 16 minisztériumból áll majd, a tárcavezetők pedig:

Bóna Szabolcs – agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter

Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter

Görög Márta – igazságügyi miniszter

Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter

Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter

Kármán András – pénzügyminiszter

Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter

Lannert Judit – gyermek- és oktatásügyi miniszter

Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter

Orbán Anita – külügyminiszter

Pósvai Gábor – belügyminiszter

Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter

Tanács Zoltán – tudományért és technológiáért felelős miniszter

Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter

Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter

Megosztás

Megalakul az új Országgyűlés, kétharmados Tisza-többséggel - Megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek

Rendkívül sűrű, eseménydús napra készülhetünk, amelyet a Tisza Párt úgy kommunikál, hogy Magyarország beléphet az új rendszerváltás kapuján.

Szombat reggel 10 órakor veszi kezdetét a parlament alakuló ülése, várhatóan 10:45-kor megtörténik a képviselők eskütétele, majd hivatalosan is bejelenthetik az új Országgyűlés megalakulását. Ezzel egyidőben az eddigi kormány megbízatásának megszűnését is kimondhatja a parlament, majd a köztársasági elnök Magyar Pétert javasolja új kormányfőnek.

A tervek szerint 12:30-kor választják meg a házelnököt titkos szavazással és leteszi ő is az esküjét, a jelölt Forsthoffer Ágnes.

A tervek szerint délután két órakor kerülhet a napirendre a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény szavazása, majd a parlamenti bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.

Magyar Péter miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére a mostani menetrend szerint 15 óra körül kerül sor.

Ezt a Portfolio szintén élőben fogja tudósítani.

tisza frakció
Az április 12-i országgyûlési választáson országos listáról mandátumot szerzett Tisza párti képviselõk megbízólevelük átvételén, az elsõ sorban jobbról Orbán Anita, a Tisza-kormány leendõ külügyminisztere, miniszterelnök-helyettese, a második sorban Bujdosó Andrea, a párt leendõ parlamenti frakcióvezetõje (b) az Országház Kupolatermében 2026. május 4-én. Ezen a napon vették át megbízólevelüket a nemzetiségi szószólók is. Az országgyûlési választás jogerõs végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Ezzel a rendszerváltozás óta először fordulhat elő, hogy az Országgyűlés már az alakuló ülésen új kormányfőt választ. Ezt követően ügyvezető kormányfőként működhet Magyar Péter az új kormány megalakulásáig. 

A Tisza Párt korábbi kommunikációja szerint a képviselők 15:30-kor vonulnak ki a teremből és 16 órakor kezdődhet a Kossuth téren az ünnepség, díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással, miniszterelnöki köszöntővel és színvonalas kulturális programmal, meglepetésvendégekkel.

Az is ismert, hogy a délelőtt 10 órakor kezdődő ülést Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja majd meg, majd ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei számolnak be az április 12-i választásokról. A beszámolókról nagyjából délben szavazhatnak a képviselők.

13:15 körül összehívják a Házbizottságot, amely a parlamenti ülés szünetében ülésezik a következő javaslatokról:

  • Javaslat a „Magyarország minisztériumainak felsorolásáról” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
  • Javaslat „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
  • Állásfoglalás a miniszterjelöltek kinevezés előtti bizottsági meghallgatásának rendjéről
  • Az Országgyűlés következő ülésének előkészítése
tisza frakció
A Tisza Párt újonnan megválasztott képviselői láthatók, amint a Nemzeti Választási Iroda (NVI) átadja a mandátumokmányokat a 2026-os általános parlamenti választásokon országos pártlistáról megválasztott országgyűlési képviselőknek, az országos listaeredmények véglegesítését követően, Budapesten, 2026. május 4-én. (Fotó: Robert Németi/Anadolu via Getty Images)
Kapcsolódó cikkünk

Kormányváltás 2026: megvan az új miniszterjelölt, borzalmas költségvetést örököl az új kormány

Magyar Péter bejelentette, kit kér fel igazságügyi miniszternek

Választás 2026: még az utolsó pillanatban is alakul Magyar Péter kormánya

Váratlan fordulat Magyar Péter kormányában: visszalépett az igazságügyi miniszterjelölt

A forint lett a világ egyik legizgalmasabb devizája - Meddig tart a diadalmenet?

Éveket várhatunk még a magyar euróra, de mi lesz addig a forinttal?

Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Donald Trump bejelentette a fegyvernyugvást, Ukrajna és Oroszország is megerősítette az egyezményt – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Minden határt áttört a forint, öt éve nem látott szintek kerültek karnyújtásnyira
Kormányváltás 2026: megvan az új miniszterjelölt, borzalmas költségvetést örököl az új kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility