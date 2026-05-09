Ma választják meg Magyar Pétert miniszterelnöknek - Mutatjuk, mi várható az Országgyűlés alakuló ülésén

Folyamatosan érkeznek a Tisza Párt mandátumot szerzett képviselői az Országház alakuló ülésére. A politikusok közül többen közösségi oldalaikon is beszámoltak a történelmi napról.

Kapitány István Facebook-bejegyzésében azt írta: feleségével együtt érkezett meg az Országházba, és nehéz szavakba önteni, mit jelent számára ez a pillanat. A politikus felidézte az országjárás során átélt találkozásokat, beszélgetéseket és biztatásokat, amelyek szerinte hozzájárultak ahhoz, hogy a Tisza Párt eljusson idáig.

A munka most kezdődik igazán és életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy ebben én is részt vehetek

- emelte ki.

A poszt végén arra kérte támogatóikat, hogy menjenek ki a Kossuth térre, és közösen ünnepeljék meg az alakuló ülés napját.