Magyar Péter miniszterelnök: szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség

Megbékélés
A beszéd innen visszakanyarodott a korábbi hármas ívhez.
Ha túl leszünk a szembenézésen és az igazságtételen, akkor megbékélésre van szükség
- folytatta gondolatmenetét Magyar Péter.
Ezután úgy fogalmazott, az elmúlt két évtized áldozatainak sora hosszú: olyan emberekről beszélt, akiknek az állam a védelem helyett kiszolgáltatottságot jelentett, akik segítséget kértek, de hallgatást kaptak, és akik bíztak az intézményekben, mégis cserbenhagyták őket.
A megbocsátás nem felejtés. Valódi megbékélés nem születhet kimondatlan fájdalmakra, elhallgatott bűnökre és feldolgozatlan, elvarratlan sebekre sem.
Ezt követően frissen megválasztott és felesküdött magyar miniszterelnökként bocsánatot kért:
- a bicskei áldozatoktól,
- a Szőlő utcai áldozatoktól,
- valamint a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától.
Üzenetként azt mondta nekik: nincsenek egyedül, az ország „mostantól nem fordítja el a fejét”, mert az állam kötelessége megvédeni a rábízott gyerekeket, és ez nem tűr halasztást, magyarázkodást vagy politikai mellébeszélést.
Magyar Péter ezután bocsánatot kért mindazoktól, akik az elmúlt évtizedekben azt tapasztalták, hogy az állam nem egyformán védi és nem egyformán tiszteli a polgárait. Bocsánatot kért az elvesztegetett lehetőségekért, a megaláztatásokért, a leszakadás újratermelődéséért. Bocsánatot kért civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől, akiket szerinte megbélyegeztek, meghurcoltak vagy ellenségként kezeltek, mert felemelték a hangjukat, kiálltak az elesettek mellett, kritikát fogalmaztak meg, vagy egyszerűen más véleményt képviseltek.
Ezt követően hangsúlyozta:
Az elmúlt évek legsúlyosabb bűne az volt, hogy a politika szándékosan szembefordította a magyart a magyarokkal. Családokat, barátságokat, közösségeket szakított szét a gyűlölet, a megbélyegzés és az állandó uszítás.
Magyar Péter kijelentette: gyerekek nőttek fel gyűlöletkampányok közepette, idősek rettegtek a jövőtől, a háborútól és egymástól, és egy egész ország lelkiállapotát mérgezte meg a mesterséges félelemkeltéssel „cinikusan játszadozó” politika. Hozzátette:
a magyar állam ilyet többé nem tehet a saját polgáraival.
Beolvasás Sulyok Tamásnak
Magyar Péter ezt követően éles felszólítást intézett azokhoz a közjogi méltóságokhoz és intézményvezetőkhöz, akik szerinte az „elmúlt rendszer” politikai kiszolgálóivá váltak.
Legyen bennük egyszer bátorság szembenézni a saját felelősségükkel és félreállni Magyarország demokratikus megújulásának az útjából. Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig és kezdje a sort rögtön Sulyok Tamás
- mondta ki Magyar Péter.
Ezután kijelentette: az államfő méltatlanná vált az egész nemzet és a jogállamiság képviseletére, mivel az elmőlt két évben nem szólalt fel akkor, amikor szükség lett volna rá. Az új kormányfő példákat is sorolni kezdett:
- Nem állt ki akkor, amikor Orbán Viktor a fél országat kiirtandó rovarnak (poloskának) nevezte;
- amikor bírókat, művészeket és civileket fenyegetés vagy vegzálás ért;
- amikor gyermekvédelmi ügyekben a sértettek mellett kellett volna kiállni;
- amikor a titkosszolgálatokat a legnagyobb ellenzéki pártra „küldték”;
- illetve amikor közpénzmilliárdokból „háborús gyűlöletet” öntöttek a társadalomra.
Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal
Magyar Péter az igazságtétel esetében kijelentette: az új Országgyűlés megalakulása után az első intézkedések között benyújtják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
Ezt a tervezett intézményt a „2026-os rendszerváltás” egyik legfontosabb pillérének nevezte, amelynek feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, a büntetőeljárások előkészítésének és támogatásának segítése, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzése minden törvényes eszközzel.
Magyar Péter azt is kijelentette: az új hivatal nem a kormány alá rendelt politikai eszközként működne, hanem autonóm, független állami szervként, amely kizárólag az Országgyűlésnek tartozna beszámolással.
A hitelesség feltételeként a függetlenséget, a szakmaiságot és az átláthatóságot nevezte meg, mondván:
mert az igazságtétel csak akkor lehet hiteles, ha maga az intézmény is jogállami alapokon áll.
- Az ezt követő felsorolás alapján a hivatal vizsgálati fókuszába kerülne:
- az állami közbeszerzések rendszere,
- a koncessziós szerződések,
- az alapítványokba kiszervezett közvagyon,
- az állami beruházások túlárazzásai,
- az uniós forrásokkal kapcsolatos visszaélések,
- a Magyar Nemzeti Bankhoz kötődő pénzügyi konstrukciók,
- a TAO-rendszer pénzmozgásai,
- a magántőkealapok szerepe,
- valamint minden olyan ügylet, ahol felmerülhet a közvagyon sérelme és különféle bűncselekmények gyanúja.
Igazságtétel
A szembenézés után, és csak utána igazságtételre van szükség. Az igazságtétel a demokratikus újjáépítés egyik alapfeltétele - jelentette ki az új miniszterelnök.
Ezt követően arról beszélt, hogy nem lehet új korszakot építeni elhallgatott bűnökre, eltitkolt szerződésekre, magánérdekek szolgálatába állított közvagyonra és következmények nélkül hagyott hatalmi visszaélésekre.
Magyar Péter hozzátette: a magyar embereknek joguk van megismerni, miként működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere, és milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében összpontosult.
Mint mondta, konkrét válaszok kellenek arra:
- Hogyan válhatott a közpénz magánvagyonná?
- Az állami vagyon politikai befolyássá?
- A közbeszerzés hűbéri rendszerré?
- A koncesszió kiváltsággá?
Szembenézés
Magyar Péter beszédében azt is hangsúlyozta, hogy minden politikai oldalnak szembe kell néznie a saját felelősségével. A volt kormánypárti képviselőktől és a Fideszhez kötött hatalmi elittől szerinte hosszú út vezet a valódi szembenézésig.
A valódi szembenézés akkor jön majd el, amikor az a kérdés is feltehető, hogy hogyan engedhette a polgári jobboldal az egykori polgári jobboldal ezt a károkozást.
Az új miniszterelnök ugyanakkor a parlamentből kiesett „valaha volt ellenzéket” sem kímélte: azt mondta, nekik is van elszámolnivalójuk abban, hogy sokszor a saját politikai túlélésüket tartották fontosabbnak az ország jövőjénél, és éveken át beérték a „következmények nélküli ellenzékiséggel”, miközben az ország egyre súlyosabb válságba sodródott.
Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy a Tisza képviselői lezárják azt a korszakot, amely újra és újra egymással fordította szembe a magyarokat. Célként a bizalom, az emberség és a közös hazaszeretet „nyelvének” megerősítését jelölte meg, valamint azt, hogy az együttműködés, a kíváncsiság, az egymás iránti tisztelet és a közös felelősség érzése határozza meg a politikát. Külön kiemelte: tiszteletben tartják minden magyar ember méltóságát azokét is, akik őket támogatták, és azokét is, akik más politikai közösségben hittek.
Szakpolitikai számok
Magyar Péter ezt követően számokat kezdett el sorolni: ma szerinte 3 millió ember él szegénységben, 800 ezer nyugdíjas létminimum alatt, 400 ezer gyermek nélkülözésben és kirekesztettségben.
A költségvetésről azt mondta, a leköszönő kormány három hónap alatt összehozta az évesre tervezett hiány több mint 90%-át, miközben a hatalom a távozása előtt is igyekezett „ellopni mindent, ami mozdítható”.
Ezt követően az egészségügyről is ejtett néhány szót, mint mondta: évente több tízezer ember hal meg idő előtt, 900 ezer embernek nincs saját háziorvosa, és vizsgálatokra, műtétekre hónapokat vagy éveket kell várni.
Az oktatásról azt mondta, a felemelkedés helyett egyre inkább a társadalmi különbségek újratermelésének eszközévé vált, és sokszor már a születés pillanatában a családi háttér és a lakóhely dönti el egy gyerek sorsát.
A megélhetési helyzetet úgy írta le, hogy a felnőtt magyarok fele 300 ezer forintnál kevesebből próbál megélni, miközben az árak elszabadultak, a pénz „értékének közel a felét” elveszítette, a lakhatás pedig fiatal családok százezrei számára elérhetetlen luxussá vált.
A gyermekvédelem kapcsán kijelentette: a korábbi rendszer sok esetben magára hagyta a legkiszolgáltatottabbakat, és rengeteg fiatal félelemben, megaláztatásban vagy szeretet nélkül nőtt fel olyan intézményekben, amelyeknek biztonságot kellett volna adniuk.
Magyar Péter ezt követően az állam működéséről és a korrupcióról is ejtett néhány szót. Mint mondta:
az állam a polgárai helyett egy szűk politikai és gazdasági elit meggazdagodását segítette
Beszédében kijelentette: az elmúlt években „ezermilliárdok” tűntek el alapítványokból, a Nemzeti Bank környékéről, túláraztott és szerinte felesleges beruházásokon, illetve politikai klientúrákon keresztül. Magyarországot az Európai Unió „legkorruptabb” tagállamaként jellemezte, és azt állította, mintegy 20 ezer milliárd forintra becsülhető az a vagyon, amelyet az elmúlt másfél évtized rendszere kivont vagy ellopott a közösből.
Hozzátette: emellett 8 ezer milliárd forintnyi uniós forrás vált elérhetetlenné a korrupció és a jogállam „szándékos leépítése” miatt.
Magyar Péter kijelentette azt is: a korábbi rendszer a magyarokat a magyarok ellen fordította, és emberek milliói veszítették el a hitüket abban, hogy Magyarország igazságos, emberséges, közös hazája lehet minden magyarnak.
Politikai értékelés
Magyar Péter kijelentette, beszédes, hogy az általa „Orbán–Gyurcsány-korszaknak” nevezett időszak két névadó miniszterelnöke nincs jelen a padsorokban, így szerinte nem lehet velük nyíltan és egyenesen beszélni a „ránk hagyott örökségről”. Úgy fogalmazott, nem pusztán választási vereségről van szó:
értékelése szerint ez a politikai világ politikailag, emberileg és erkölcsileg is megbukott.
A bírálat középpontjában az a politikai működés állt, amely szerinte egymás ellenében mozgósította a társadalmat, miközben „kifosztotta a hazát”, és felélte Magyarország gazdasági, erkölcsi és társadalmi tartalékait. A képet az EU-csatlakozás utáni időszakra is kiterjesztette: azt mondta, 22 évvel a csatlakozás után az ország „felperzselt föld” lett, amelyet
kifosztottak, szétraboltak, elárultak, megvezettek.
Szembenézésre, igazságtételre és megbékélésre és újrakezdésre van szükség
Magyar Péter beiktatási beszédének részletében azt hangsúlyozta, hogy a miniszterelnöki feladatot szolgálatnak tekinti, amelyet addig kíván ellátni, amíg annak hasznát látja az ország, és ameddig a magyar nemzet igényli. Kiemelte:
Azért állok itt, mert a magyarok milliói, a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak.
A beszédben a rájuk ruházott bizalmat egyszerre nevezte megtiszteltetésnek és súlyos erkölcsi kötelezettségnek, ugyanakkor felemelő érzésnek is. Magyarországot olyan országnak írta le, ahol egyedülálló módon sűrűsödik össze tehetség, kitartás, fájdalom és élni akarás, és amely történelme során újra és újra képes volt talpra állni. Szavai szerint mindebben meghatározó szerepe van azoknak is, akik „csendben, tisztességgel” dolgoznak nap mint nap a családjukért, közösségeikért és a hazájukért.
Beszédében felidézte, hogy 2026. április 12-én példátlan erővel álltak a magyarok a változás oldalára, és ezt a fordulatot a „harmadik Magyar Köztársaság” történetében is rendkívülinek nevezte. Úgy fogalmazott, ez a felhatalmazás arra szól, hogy lezárják az „évtizedek sodródását”, új fejezetet nyissanak az ország történetében, és ne pusztán kormány-, hanem rendszerváltás történjen. Ennek feltételeként a megbékélést, az igazságtételt és a szembenézést nevezte meg, mondván:
újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül.
Szolgálni és nem uralkodni
Magyar Péter Batthyány Lajos, Nagy Imrét és Antall Józsefet nevezte meg példaképnek.
Azért fogok dolgozni az év minden napján, a nap minden órájában azért, hogy megfeleljek az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy éppen Antall József. Tisztesség, bátorság, bölcsesség
- jelentette ki.
Ezután arról beszélt, hogy "látta", hogyan válik a politikus fokozatosan saját rendszerének foglyává, hogyan képes egy politikai közösség elveszíteni a kapcsolatát saját választóikkal. Mint mondta, egy országot fel lehet emelni bátor döntésekkel, de önzéssel le is lehet rombolni.
Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat
- mondta. Ezzel kimondatlanul is Orbán Viktor 16 éves kormányzására utalt, bár név szerint nem említette.
Fogadja a gratulációkat Magyar Péter
Lezajlott a hivatalos eskütétel, Magyar Péter jelenleg az országgyűlés közepén fogadja a gratulációkat. Elsőként Sulyok Tamás köztársasági elnök gratulált, majd ezt követően a parlamenti frakciók vezetői.
Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke
Az Országgyűlés alakuló ülésének legfontosabb napirendi pontja az áprilisi parlamenti választáson győztes Tisza Párt vezetőjének miniszterelnökké választása. Magyar Pétert 140 igen szavazattal választotta meg a parlament a következő négy évre kormányfőnek.
Hamarosan élőben szólal meg Magyar Péter, Magyarország új, megválasztott miniszterelnöke
140 igen, 54 nem szavazattal Magyar Pétert választotta a frissen megalakult országgyűlés Magyarország miniszterelnökévé.
Saját pártja, a Tisza összesen 141 képviselőt delegálhatott az országgyűlésbe, míg a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz a következő négy évben.
Az új kormányfő első beszédéről ebben a cikkünkben tudósítunk.
