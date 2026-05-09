Máris megszólalt az Egyesült Államok a beiktatott új magyar kormányról

Az Egyesült Államok elkötelezett az új magyar kormánnyal való együttműködés iránt – jelentette ki a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője. A diplomata azután nyilatkozott, hogy részt vett az új Országgyűlés alakuló ülésén, valamint Magyar Péter miniszterelnöki eskütételén.

Caroline Savage a nagykövetség közösségi oldalán szombaton közzétett bejegyzésében számolt be a parlamenti eseményről. Kiemelte, hogy az Egyesült Államokat képviselve, diplomata kollégáival együtt vett részt a beiktatáson.

Az ügyvivő posztjában hangsúlyozta:

hazája arra törekszik, hogy az új magyar kabinettel szorosan együttműködjön.

A közös munka célja a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása.

Címlapkép forrása: Portfolio