Megalakul az új Országgyűlés, kétharmados Tisza-többséggel - Megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek

Rendkívül sűrű, eseménydús napra készülhetünk, amelyet a Tisza Párt úgy kommunikál, hogy Magyarország beléphet az új rendszerváltás kapuján.
Szombat reggel 10 órakor veszi kezdetét a parlament alakuló ülése, várhatóan 10:45-kor megtörténik a képviselők eskütétele, majd hivatalosan is bejelenthetik az új Országgyűlés megalakulását. Ezzel egyidőben az eddigi kormány megbízatásának megszűnését is kimondhatja a parlament, majd a köztársasági elnök Magyar Pétert javasolja új kormányfőnek.
A tervek szerint 12:30-kor választják meg a házelnököt titkos szavazással és leteszi ő is az esküjét, a jelölt Forsthoffer Ágnes.
A tervek szerint délután két órakor kerülhet a napirendre a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény szavazása, majd a parlamenti bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.
Magyar Péter miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére a mostani menetrend szerint 15 óra körül kerül sor.
Ezt a Portfolio szintén élőben fogja tudósítani.
Ezzel a rendszerváltozás óta először fordulhat elő, hogy az Országgyűlés már az alakuló ülésen új kormányfőt választ. Ezt követően ügyvezető kormányfőként működhet Magyar Péter az új kormány megalakulásáig.
A Tisza Párt korábbi kommunikációja szerint a képviselők 15:30-kor vonulnak ki a teremből és 16 órakor kezdődhet a Kossuth téren az ünnepség, díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással, miniszterelnöki köszöntővel és színvonalas kulturális programmal, meglepetésvendégekkel.
Az is ismert, hogy a délelőtt 10 órakor kezdődő ülést Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja majd meg, majd ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei számolnak be az április 12-i választásokról. A beszámolókról nagyjából délben szavazhatnak a képviselők.
13:15 körül összehívják a Házbizottságot, amely a parlamenti ülés szünetében ülésezik a következő javaslatokról:
- Javaslat a „Magyarország minisztériumainak felsorolásáról” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
- Javaslat „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
- Állásfoglalás a miniszterjelöltek kinevezés előtti bizottsági meghallgatásának rendjéről
- Az Országgyűlés következő ülésének előkészítése
Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
