Megalakul az új Országgyűlés, kétharmados Tisza-többséggel - Megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek

Rendkívül sűrű, eseménydús napra készülhetünk, amelyet a Tisza Párt úgy kommunikál, hogy Magyarország beléphet az új rendszerváltás kapuján.

Szombat reggel 10 órakor veszi kezdetét a parlament alakuló ülése, várhatóan 10:45-kor megtörténik a képviselők eskütétele, majd hivatalosan is bejelenthetik az új Országgyűlés megalakulását. Ezzel egyidőben az eddigi kormány megbízatásának megszűnését is kimondhatja a parlament, majd a köztársasági elnök Magyar Pétert javasolja új kormányfőnek.

A tervek szerint 12:30-kor választják meg a házelnököt titkos szavazással és leteszi ő is az esküjét, a jelölt Forsthoffer Ágnes.

A tervek szerint délután két órakor kerülhet a napirendre a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény szavazása, majd a parlamenti bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.

Magyar Péter miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére a mostani menetrend szerint 15 óra körül kerül sor.

Az április 12-i országgyûlési választáson országos listáról mandátumot szerzett Tisza párti képviselõk megbízólevelük átvételén, az elsõ sorban jobbról Orbán Anita, a Tisza-kormány leendõ külügyminisztere, miniszterelnök-helyettese, a második sorban Bujdosó Andrea, a párt leendõ parlamenti frakcióvezetõje (b) az Országház Kupolatermében 2026. május 4-én. Ezen a napon vették át megbízólevelüket a nemzetiségi szószólók is. Az országgyûlési választás jogerõs végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Ezzel a rendszerváltozás óta először fordulhat elő, hogy az Országgyűlés már az alakuló ülésen új kormányfőt választ. Ezt követően ügyvezető kormányfőként működhet Magyar Péter az új kormány megalakulásáig.

A Tisza Párt korábbi kommunikációja szerint a képviselők 15:30-kor vonulnak ki a teremből és 16 órakor kezdődhet a Kossuth téren az ünnepség, díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással, miniszterelnöki köszöntővel és színvonalas kulturális programmal, meglepetésvendégekkel.

Az is ismert, hogy a délelőtt 10 órakor kezdődő ülést Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja majd meg, majd ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei számolnak be az április 12-i választásokról. A beszámolókról nagyjából délben szavazhatnak a képviselők.

13:15 körül összehívják a Házbizottságot, amely a parlamenti ülés szünetében ülésezik a következő javaslatokról:

Javaslat a „Magyarország minisztériumainak felsorolásáról” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)

Javaslat „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)

Állásfoglalás a miniszterjelöltek kinevezés előtti bizottsági meghallgatásának rendjéről

Az Országgyűlés következő ülésének előkészítése

A Tisza Párt újonnan megválasztott képviselői láthatók, amint a Nemzeti Választási Iroda (NVI) átadja a mandátumokmányokat a 2026-os általános parlamenti választásokon országos pártlistáról megválasztott országgyűlési képviselőknek, az országos listaeredmények véglegesítését követően, Budapesten, 2026. május 4-én. (Fotó: Robert Németi/Anadolu via Getty Images)

