Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.
Az Orbán-kormány miniszterei pár napig még ügyvezetők, de már Magyar Péter utasíthatja őket
Szombati parlamenti megválasztásával Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter, az áprilisi választáson nyertes Tisza Párt elnöke, de a 16 évig hivatalban volt Orbán-kabinet miniszterei ügyvezetőként még hivatalban maradnak az új kormánytagok kinevezéséig.
Az alaptörvény szerint a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnik meg, a miniszterelnök az új megválasztásáig ügyvezető kormányfőként gyakorolja hatáskörét.
Orbán Viktor csupán néhány óráig volt ügyvezető miniszterelnök, mielőtt megbízatása megszűnt.
Az alaptörvény szerint a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a kormány megbízatása is megszűnik, az Orbán-kormány miniszterei ugyanakkor ügyvezetőként hivatalban maradnak az új miniszter kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak.
A kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint a miniszterelnök más politikai felsővezető, így a miniszter számára is feladatot határozhat meg, valamint a feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdésekről jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti.
Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, mert akkor nevezheti ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára.
(MTI)
Kedden tesznek esküt a Tisza-kormány miniszterei
Kedd délután az Országggyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza-kormány miniszterei – derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint.
Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sulyok Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről.
A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.
A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. Kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok.
Példátlan: Orbán Viktor nem vesz részt az Országgyűlés alakuló ülésén
1990 óta példátlan, hogy a távozó miniszterelnök nemhogy beszédet nem mond, hanem részt sem vesz az új Országgyűlés alaluló ülésén.
A rendszerváltás óta létező hagyomány szerint a távozó kormány miniszterei és a miniszterelnök részt vettek az új Országgyűlés alakuló ülésén, a távozó kormányfő beszédet is mondott.
Ezúttal azonban Orbán Viktor és leköszönő miniszterei meg sem jelentek az Országgyűlésben. (Leszámítva azokat, akik a Fidesz új frakciójának is tagjai.)
(Telex)
Tarr Zoltán elismerte, hogy eredetileg Rubovszky Rita lett volna az oktatási miniszter
Tarr Zoltán leendő kulturális miniszter az Országgyűlésben kérdésre válaszolva elismerte, eredetileg Rubovszky Ritát jelölték volna az oktatási miniszteri posztra.
Korábban a Telex értesült úgy, hogy Rubovszky Rita lehet Magyar Péter kormányának oktatási minisztere. Ezt a Tisza Párt sem el nem ismerte, sem nem cáfolta, végül azonban Lannert Juditot jelölték oktatási miniszternek.
(24.hu)
Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke
Az Országgyűlés alakuló ülésének legfontosabb napirendi pontja az áprilisi parlamenti választáson győztes Tisza Párt vezetőjének miniszterelnökké választása. Magyar Pétert 140 igen szavazattal választotta meg a parlament a következő négy évre kormányfőnek.
Elfogadták a módosító javaslatokat és a minisztériumokat felsoroló törvényjavaslatot
Ezzel most már hivatalos, az új ciklusban 16 minisztérium lesz.
Ezek a következők:
1. Egészségügyi Minisztérium
2. Igazságügyi Minisztérium
3. Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
4. Pénzügyminisztérium
5. Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium
6. Belügyminisztérium
7. Élő Környezetért Felelős Minisztérium
8. Gazdasági és Energetikai Minisztérium
9. Honvédelmi Minisztérium
10. Közlekedési és Beruházási Minisztérium
11. Külügyminisztérium
12. Miniszterelnökség
13. Szociális és Családügyi Minisztérium
14. Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
15. Tudományos és Technológiai Minisztérium
16. Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.
Megválasztották az Országgyűlés alelnökeit és jegyzőit
A házelnök beszédét követően nyílt szavazással megválasztották a az Országgyűlés alelnökeit, törvényalkotásért felelős alelnökét és jegyzőit.
A szavazásról Kocsis Máté, Lázár János, dr. Budai Gyula, valamint Szijjártó Péter is azonnal távozott, se saját jelöltjeiket, se más pártok jelöltjeit nem választották meg.
A közös indítványnak megfelelően az Országgyűlés alelnökének választották Hallerné Nagy Anikót és Kőszegi Krisztiánt (TISZA), Vitályos Esztert (Fidesz) , Latorcai Csabát (KDNP) és Dúró Dórát (Mi Hazánk), törvényalkotásért felelős alelnöknek Rák Richárdot (TISZA).
Az Országgyűlés jegyzőjének választották a TISZA színeiben Berki Ákost, Bodóczi Istvánt, Simon Zsuzsánnát, Néher Andrást, Rózsahegyi Áront, Sóti Anikó Zsuzsannát, Ujvári Szilviát, a Fidesz színeiben Csuzda Gábort,F. Kovács Sándort, Kovács Sándort, Németh Balázs Lajost,Varga Gábort. A KDNP képviselőjeként jegyzőnek választották Simicskó Istvánt, a Mi Hazánk képviselőjeként Dúró Dóra.
A legkevesebb szavazatot Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője kapta, aki egyébként az egyik legrosszabb egyéni eredményét szállította a választókerületének. Őt 190 igen szavazattal választották még, miután a 4 távozó Fideszes párttársán túl 5 Tiszás, köztük Magyar Péter sem szavazott esetében.
Velkey György nem lesz kabinetfőnök
Nem lesz Magyar Péter kabinetfőnöke Velkey György László - ezt a politikus mondta el a Telexnek az Országgyűlés alakuló ülésének szünetében. Elmondása szerint a miniszterelnök körül egy nagyobb stáb fog dolgozni, ahogy "a miniszterelnökhöz illik".
Újra kitették az uniós zászlót
Kihelyezték az uniós zászlót az Országház épületére az új Országgyűlés alakuló ülésekor 2026. május 9-én.
Zárug Péter Farkas: Orbán Viktor legfeljebb egy-másfél évig maradhat a politikában
Zárug Péter Farkas politikai elemző a Telex választási műsorában azt mondta, Orbán Viktornak már csak egy-másfél éve lehet hátra a politikában.
Magyar Péter már elfoglalta új irodáját
Legalábbis erre lehet következtetni a leendő egészségügyi miniszter, Dr. Hegedűs Zsolt posztjából:
Oscar szelfi a miniszterelnöki szobában
- írta.
Megszavazták az Országgyűlés új elnökét
193 igen, 2 nem szavazattal megválasztották Forsthoffer Ágnest az Országgyűlés elnökévé.
Elrendelem, hogy a mai napon, 12 év után kerüljön vissza az EU zászlója a magyar parlament épületére
- jelentette be beszédében a házelnök. Ez jelképezi, hogy utunk Nyugathoz tart.
Jelezte azt is, hogy ezt a szimbolikus lépést hamarosan újabbak követik.
A vendéglátó ország is megerősítette: ide vezet majd Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként
Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útja keretében – erősítette meg a korábbi sajtóértesüléseket Ignacy Niemczycki lengyel külügyminiszter-helyettes szombaton az RMF FM rádiónak adott nyilatkozatában.
Az új parlament első törvényjavaslatai
A parlament alakuló ülésére teljesen megújult a parlament.hu oldal. Szombaton már fel is kerültek a szavazásra váró törvényjavaslatok. Ezek egyike Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről című, a másik pedig Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szól.
Ez komondja: 1. § Magyarország minisztériumai a következők: 1. Egészségügyi Minisztérium, 2. Igazságügyi Minisztérium, 3. Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, 4. Pénzügyminisztérium, 5. Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium, 6. Belügyminisztérium, 7. Élő Környezetért Felelős Minisztérium, 8. Gazdasági és Energetikai Minisztérium, 9. Honvédelmi Minisztérium, 10. Közlekedési és Beruházási Minisztérium, 11. Külügyminisztérium, 12. Miniszterelnökség, 13. Szociális és Családügyi Minisztérium, 14. Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, 15. Tudományos és Technológiai Minisztérium, 16. Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.
Azt is kimondja ez a Tisza frakció által beterjesztett javaslat, hogy a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény szerinti Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyminisztérium elnevezéssel működik tovább.
Orbán Anita: a formális munka most kezdődik
Orbán Anita külügyminiszterjelölt arról beszélt újságírói kérdésekre válaszolva, hogy a mai nap egy korszak lezárása és egy új korszak kezdete, és számára pedig a formális munka kezdete.
Arra a kérdésre, hogy lesznek-e személycserék, nagyköveti szinten, kifejtette: mindenről időben fogják tájékoztatni a sajtót.
Első hivatalos útja a kormány tagjaként Varsóba és Bécsbe vezet majd, amikor is elkíséri a miniszterelnököt ezekre a látogatásokra.
Mit tervez Hegedűs Zsolt?
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt arról beszélt a sajtó kérdéseire válaszolva, hogy a szakmaiság, a transzparencia fogja vezérelni a működésüket.
Az egészségügyi minisztériumban a fontos személyek megvannak, a szakmai csapat összeállt
- mondta. A hétfő reggeli bizottsági meghallgatásán fogja bejelenteni az államtitkárai nevét, valamint az országos kórházi főigazgató személyét. Megemlítette, hogy külön büszke arra, hogy nő is lesz a tárcájában komoly pozícióban.
Más szemléletet ígért az egészségügyben, nem tűzoltásszerű hozzáállást. A bizalom mindennek az alapja, ezt kell erősítnei - mondta. Külön kihangsúlyozta, hogy decentralizált működés várható, hogy a városi és vidéki kórházakban a vezetők szakmai elvek mentén dolgozhassanak, ezáltal szellemi műhelyek alakuljanak ki.
Megbízunk a szakmában - üzente.
Vitézy Dávid tervei
A közlekedési miniszterjelölt, Vitézy Dávid is megállt a sajtó képviselőinek nyilatkozni. Fontos feladatnak nevezte a hosszú távra vonatkozó vasútfejlesztést, ami pályafejlesztést jelentés járműbeszerzéseket. De megemlítette, hogy mivel az infrastruktúrafejlesztési kapacitásokat is leépítette az előző vezetés a képesség is megszűnt a fejlesztésekhez.
Beszélt arról is, hogy vannak olyan ügyek, amelyek mellett nem lehet elmenni. Példaként említette a Budapest-Belgárd vasútvonal ügyét, az autópálya koncessziókat, a Dunakeszi Járműjavító ügyét.
Megválasztották a frakcióvezetőket
Az Országgyűlés alakuló ülésén megválasztották a parlamenti frakciók vezetőit is.
A várakozásoknak megfelelően a kormánypárt frakcióvezetője Bujdosó Andrea lett.
A többi parlamenti erőnél szintén eldőltek a vezetői posztok: a Fidesz frakcióját Gulyás Gergely, a KDNP-t Rétvári Bence, míg a Mi Hazánk Mozgalmat Toroczkai László vezeti majd az új parlamenti ciklusban.
A következő fontos napirendi pont a házelnök megválasztása lesz. A posztra Forsthoffer Ágnest jelölték, akiről titkos szavazással döntenek a képviselők. A voksolás eredménye később derül ki, a szavazás idejére 40 perces szünetet tart az Országgyűlés.
Súlyos aszályhelyzet jöhet, átfogó vízmegtartási programra van szükség
A tavaszi fagykárok és az egyre súlyosabb aszályhelyzet kezelése lesz az egyik első feladata az új agrárvezetésnek
– erről beszélt Bóna Szabolcs leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter az Országházban a Telex tudósításában.
A politikus szerint a jelenlegi helyzet egyre inkább a 2012-es, rendkívül súlyos aszályos év jeleit mutatja (a leendő miniszter feltehetően inkább a 2022-es évre gondolhatott) különösen a csapadékhiány tekintetében. Úgy fogalmazott:
gyors megoldás nincs, legfeljebb tüneti kezelésekre van lehetőség, ezért átfogó programra lesz szükség.
Kiemelte, hogy a vízmegtartás kritikus kérdéssé vált, amelyben a gazdasági szereplők együttműködésére is szükség lesz. Emellett társadalmi vitát sürgetett a földtörvényről is, mondván: a korábbi földkiosztások sok esetben egyéni érdekek mentén történtek,
"ezért a tulajdoni viszonyokhoz is hozzá kell nyúlni".
Arról egyelőre nem beszélt részletesen, hogy ez pontosan kiket és milyen mértékben érinthet.
Bóna Szabolcs arról is beszélt, hogy céljuk Magyarország élelmiszer-önellátásának megőrzése, miközben külön kell választani az ipari élelmiszertermelést és a magas minőségű élelmiszer-előállítást. Az első intézkedések között említette az 5 százalékos áfa előkészítését a zöldség- és gyümölcstermékek esetében.
Hangsúlyozta azt is, hogy növelni szeretnék a magyar termékek arányát a boltokban, miközben a fő stratégiai cél a rövid ellátási láncok és a helyi termékfogyasztás erősítése lesz.
Kármán András bejelentette: Pótköltségvetés jön idén
Az alakuló parlamenti ülés újabb szünetében Kármán András leendő pénzügyminiszter is nyilatkozott a sajtónak, megemlítve, hogy teljesen felülvizsgálják az idei büdzsét.
Új pótköltségvetés jöhet még idén
Az első dolgunk az lesz, hogy pontosan megnézzük a helyzetet, mert nagyon különféle számokat látni, és aztán egy új, felelős pótköltségvetést fogunk beterjeszteni az idei évre
– erről beszélt Kármán András az Országházban.
A kijelentés arra utalhat, hogy az új parlamenti többség és az alakuló kormány az államháztartás helyzetének felülvizsgálatára készülhet a következő hetekben. A költségvetési pálya, a hiány és az állami vállalások kérdése kiemelt témává válhat az új ciklus első időszakában.
"Legfőbb cél a transzparens működés a Belügyminisztériumban"
Pósfai Gábort leendő belügyminiszter is nyilatkozott a Telex élő közvetítésében az Országházban.
Azt mondta,
első lépésként szeretném megismerni az állományt, az embereket és a reális helyzetet.
Arra a kérdésre, hogy kinevez-e új országos rendőrfőkapitányt, egyelőre nem adott konkrét választ. Úgy fogalmazott: először elkezdik a munkát, fokozatosan felmérik a jelenlegi állapotokat, és közösen döntenek majd a személyi kérdésekről. Elismerte, hogy a belügy új terület számára, de szerinte ez lehetőséget is ad arra, hogy
új megvilágításból tekintsünk rá a terület működésére.
A leendő stábjáról egyelőre nem akart részleteket mondani, de hangsúlyozta: a legfontosabb számára az lesz, hogy megfelelő csapattal dolgozzon, és transzparens működést alakítson ki.
Pintér Sándorral még nem tárgyalt, az átadás-átvételre várhatóan 10 napon belül kerül sor.
Sulyok Tamás kimondta
Az új kormány megalakulására felkértem Magyar Pétert. Ezért javaslom, hogy az Országgyűlés Magyar Péter urat válassza meg Magyarország miniszterelnökének - zárta beszédét Sulyok Tamás.
Sulyok Tamás a jogállamiság fontosságát hangsúlyozza
Nem szabad megbontani a jogállamiságot - figyelmeztetett a köztársasági elnök.
Egy ezredév országépítői közé soroltattak be. Önökre egyben történelmi szerep is hárul és a történelem fogja megítélni teljesítményüket - mondta Sulyok Tamás, aki szerint a közjogi keretbe kell visszatérnie a politikának a kampány után.
Magyarország úgy tud épülni, ha együtt építjük. A magam részéről konstruktív együttműködést javaslok - fogalmazott.
Megtörtént az eskütétel
Lezajlott az új országgyűlési képviselők eskütétele az Országház alakuló ülésén. A képviselők a magyar nemzeti zászló, valamint a történelmi zászlók előtt tették le esküjüket. Az ünnepélyes ceremónián nemcsak a pártlistáról és egyéni körzetekből mandátumot szerzett képviselők, hanem a nemzetiségi mandátumot szerzett képviselők is esküt tettek.
Tehát megvolt a nap egyik legfontosabb protokolláris eseménye, amelyet követően
hivatalosan is megalakult az Országgyűlés szombaton.
Az új parlament felállásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása. Ettől az időponttól kezdődően már csak korlátozott jogosítványai vannak a kabinetnek: nem köthet nemzetközi szerződést, kormányrendeletet pedig csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben adhat ki.
Feszített tempó várható
Érdekes részlet hangzott el a Telex élő közvetítésében az Országgyűlés alakuló üléséről:
a Tisza Párt képviselői szerint jelentősen átalakulhat a parlament működése az új ciklusban.
Az eddigi háromhetes ülésszaki rend helyett akár heti rendszerességű parlamenti munka jöhet, és a klasszikus, hosszú nyári szünetet is lerövidíthetik. Az indoklás szerint egyszerűen „túl sok a dolog”, rengeteg a megoldásra váró ügy és az elintéznivaló.
Ha valóban így lesz, az komoly szemléletváltást jelentene a magyar parlament működésében: intenzívebb törvényhozási tempó, sűrűbb plenáris ülések és jóval rövidebb leállások jöhetnek a következő időszakban.
Kapitány István a parlamentben mondta el, mi most az új kormány legfontosabb dolga
A parlament alakuló ülésének első szünetében nyilatkoztak a képviselők a sajtó munkatársainak. Többek között Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt is válaszolt a kérdésekre, és arról beszélt, melyek az új kormány legfontosabb prioritásai.
Elfogadták az alakuló ülés napirendjét
A képviselők szavaztak.
Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság, valamint a Nemzeti Választási Iroda beszámolója következett.
A mandátumvizsgálat idejére 20 perces szünet következik.
Felcsendült a Himnusz
Megkezdődött az új Országgyűlés alakuló ülése:
Sulyok Tamás köztársasági elnök megnyitotta a parlamenti ülést az Országházban, majd a képviselők elénekelték a magyar Himnuszt.
Az ülés következő szakaszában a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei ismertetik az április 12-i országgyűlési választások eredményéről szóló beszámolókat. Ezt követően kerülhet sor az új képviselők eskütételére, amellyel hivatalosan is megalakul az új parlament.
Magyar Péter megérkezett az ülésterembe
Hamarosan kezdődik az alakuló ülés. A leendő miniszterelnök köszönti a képviselőket, többek között a miniszterjelölteket.
Érdemes megemlíteni, hogy az alakuló ülés elején még a leköszönő kormány tagjai szoktak az első sorokban ülni, de most nincsenek ott.
Minden elő van készítve
Már teljesen előkészítették az Országház üléstermét a 2026-os parlamenti ciklus első ülésére. A képviselői asztalokon már ott várják az új parlament tagjait a munkához szükséges alapdokumentumok és hivatalos iratok.
A csomag része
- Magyarország Alaptörvényének díszkiadása,
- az Országgyűlés működését szabályozó Házszabály, valamint
- az esküokmány is, amelyet a képviselők az ünnepélyes eskütételt követően írnak alá.
A hivatalos program 10 órakor kezdődik az Országházban.
Kupolateremben
Magyar Péter vezetésével a Tisza frakciója megérkezett az Országházba, a képviselők néma csendben mindannyian egymás után megálltak a Szent Korona előtt.
Ezt követően a 10 órás üléskezdésig a képviselőjelöltek, valamint miniszterjelöltek és az ellenzéki politikusok többször is nyilatkoztak a sajtó munkatársainak.
Úton a Parlamentbe
Perceken belül megérkezhet a Tisza Párt parlamenti frakciója az Országház üléstermébe az Országgyűlés alakuló ülésére.
A következő fontos lépés az ülés hivatalos megnyitása lesz, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnök vezet majd. Ezután a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei ismertetik a választás eredményeit, majd várhatóan leteszik esküjüket az új képviselők, hivatalosan is megalakítva az új Országgyűlést.
A forint már ünnepelt
A hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban ritkán látott tempóban értékelődött fel, több éve nem látott szinteket érve el. A befektetők hatalmas bizalmat előlegeznek meg a Magyar-kormánynak és gazdaságpolitikai terveinek.
Érkeznek a Tisza Párt képviselői az Országházhoz
Folyamatosan érkeznek a Tisza Párt mandátumot szerzett képviselői az Országház alakuló ülésére. A politikusok közül többen közösségi oldalaikon is beszámoltak a történelmi napról.
Kapitány István Facebook-bejegyzésében azt írta: feleségével együtt érkezett meg az Országházba, és nehéz szavakba önteni, mit jelent számára ez a pillanat. A politikus felidézte az országjárás során átélt találkozásokat, beszélgetéseket és biztatásokat, amelyek szerinte hozzájárultak ahhoz, hogy a Tisza Párt eljusson idáig.
A munka most kezdődik igazán és életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy ebben én is részt vehetek
- emelte ki.
A poszt végén arra kérte támogatóikat, hogy menjenek ki a Kossuth térre, és közösen ünnepeljék meg az alakuló ülés napját.
Ilyen lesz a parlamenti patkó - Mutatjuk virtuálisan
A választási eredmények alapján az új parlamentben 141 képviselői helyhez jutott a Tisza Párt, 52 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, és 6 képviselőt küld a parlamentbe a Mi Hazánk.
A mai nap az első fontos állomás - De mi lesz május 11-én és 12-én?
A mai alakuló ülés után május 11-12-én a miniszterjelölteket meghallgatják az illetékes parlamenti bizottságok. Mivel az események sajtónyilvánosak, ezért a Portfolio a lehető legtöbb ilyen meghallgatásról a helyszínről számol be, és a bizottsági meghallgatásokat követően tervezett miniszterjelölti rövid doorstep sajtótájékoztatókról is tudósítunk.
Ezeket a bizottsági eseményeket nemcsak azért övezi kiemelt figyelem, mert akár megismerhetővé válhatnak a miniszterek első tervezett intézkedései, hanem azért is, mert a miniszterjelöltek mellett feltűnhetnek az államtitkárok, akikről egyelőre hivatalos bejelentés kevés érkezett.
A kormány 16 minisztériumból áll majd, a tárcavezetők pedig:
Bóna Szabolcs – agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter
Görög Márta – igazságügyi miniszter
Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
Kármán András – pénzügyminiszter
Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter
Lannert Judit – gyermek- és oktatásügyi miniszter
Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter
Orbán Anita – külügyminiszter
Pósvai Gábor – belügyminiszter
Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter
Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
Tanács Zoltán – tudományért és technológiáért felelős miniszter
Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter
Megalakul az új Országgyűlés, kétharmados Tisza-többséggel - Megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek
Rendkívül sűrű, eseménydús napra készülhetünk, amelyet a Tisza Párt úgy kommunikál, hogy Magyarország beléphet az új rendszerváltás kapuján.
Szombat reggel 10 órakor veszi kezdetét a parlament alakuló ülése, várhatóan 10:45-kor megtörténik a képviselők eskütétele, majd hivatalosan is bejelenthetik az új Országgyűlés megalakulását. Ezzel egyidőben az eddigi kormány megbízatásának megszűnését is kimondhatja a parlament, majd a köztársasági elnök Magyar Pétert javasolja új kormányfőnek.
A tervek szerint 12:30-kor választják meg a házelnököt titkos szavazással és leteszi ő is az esküjét, a jelölt Forsthoffer Ágnes.
A tervek szerint délután két órakor kerülhet a napirendre a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény szavazása, majd a parlamenti bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.
Magyar Péter miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére a mostani menetrend szerint 15 óra körül kerül sor.
Ezzel a rendszerváltozás óta először fordulhat elő, hogy az Országgyűlés már az alakuló ülésen új kormányfőt választ. Ezt követően ügyvezető kormányfőként működhet Magyar Péter az új kormány megalakulásáig.
A Tisza Párt korábbi kommunikációja szerint a képviselők 15:30-kor vonulnak ki a teremből és 16 órakor kezdődhet a Kossuth téren az ünnepség, díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással, miniszterelnöki köszöntővel és színvonalas kulturális programmal, meglepetésvendégekkel.
Az is ismert, hogy a délelőtt 10 órakor kezdődő ülést Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja majd meg, majd ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei számolnak be az április 12-i választásokról. A beszámolókról nagyjából délben szavazhatnak a képviselők.
13:15 körül összehívják a Házbizottságot, amely a parlamenti ülés szünetében ülésezik a következő javaslatokról:
- Javaslat a „Magyarország minisztériumainak felsorolásáról” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
- Javaslat „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
- Állásfoglalás a miniszterjelöltek kinevezés előtti bizottsági meghallgatásának rendjéről
- Az Országgyűlés következő ülésének előkészítése
