Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Szombati parlamenti megválasztásával Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter, az áprilisi választáson nyertes Tisza Párt elnöke, de a 16 évig hivatalban volt Orbán-kabinet miniszterei ügyvezetőként még hivatalban maradnak az új kormánytagok kinevezéséig.

Az alaptörvény szerint a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnik meg, a miniszterelnök az új megválasztásáig ügyvezető kormányfőként gyakorolja hatáskörét.

Orbán Viktor csupán néhány óráig volt ügyvezető miniszterelnök, mielőtt megbízatása megszűnt.

Az alaptörvény szerint a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a kormány megbízatása is megszűnik, az Orbán-kormány miniszterei ugyanakkor ügyvezetőként hivatalban maradnak az új miniszter kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak.

A kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint a miniszterelnök más politikai felsővezető, így a miniszter számára is feladatot határozhat meg, valamint a feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdésekről jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti.

Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, mert akkor nevezheti ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára.

