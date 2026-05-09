Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Súlyos aszályhelyzet jöhet, átfogó vízmegtartási programra van szükség
A tavaszi fagykárok és az egyre súlyosabb aszályhelyzet kezelése lesz az egyik első feladata az új agrárvezetésnek
– erről beszélt Bóna Szabolcs leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter az Országházban a Telex tudósításában.
A politikus szerint a jelenlegi helyzet egyre inkább a 2012-es, rendkívül súlyos aszályos év jeleit mutatja, különösen a csapadékhiány tekintetében. Úgy fogalmazott:
gyors megoldás nincs, legfeljebb tüneti kezelésekre van lehetőség, ezért átfogó programra lesz szükség.
Kiemelte, hogy a vízmegtartás kritikus kérdéssé vált, amelyben a gazdasági szereplők együttműködésére is szükség lesz. Emellett társadalmi vitát sürgetett a földtörvényről is, mondván: a korábbi földkiosztások sok esetben egyéni érdekek mentén történtek,
"ezért a tulajdoni viszonyokhoz is hozzá kell nyúlni".
Arról egyelőre nem beszélt részletesen, hogy ez pontosan kiket és milyen mértékben érinthet.
Bóna Szabolcs arról is beszélt, hogy céljuk Magyarország élelmiszer-önellátásának megőrzése, miközben külön kell választani az ipari élelmiszertermelést és a magas minőségű élelmiszer-előállítást. Az első intézkedések között említette az 5 százalékos áfa előkészítését a zöldség- és gyümölcstermékek esetében.
Hangsúlyozta azt is, hogy növelni szeretnék a magyar termékek arányát a boltokban, miközben a fő stratégiai cél a rövid ellátási láncok és a helyi termékfogyasztás erősítése lesz.
Kármán András bejelentette: Pótköltségvetés jön idén
Az alakuló parlamenti ülés újabb szünetében Kármán András leendő pénzügyminiszter is nyilatkozott a sajtónak, megemlítve, hogy teljesen felülvizsgálják az idei büdzsét.
Új pótköltségvetés jöhet még idén
Az első dolgunk az lesz, hogy pontosan megnézzük a helyzetet, mert nagyon különféle számokat látni, és aztán egy új, felelős pótköltségvetést fogunk beterjeszteni az idei évre
– erről beszélt Kármán András az Országházban.
A kijelentés arra utalhat, hogy az új parlamenti többség és az alakuló kormány az államháztartás helyzetének felülvizsgálatára készülhet a következő hetekben. A költségvetési pálya, a hiány és az állami vállalások kérdése kiemelt témává válhat az új ciklus első időszakában.
"Legfőbb cél a transzparens működés a Belügyminisztériumban"
Pósfai Gábort leendő belügyminiszter is nyilatkozott a Telex élő közvetítésében az Országházban. Azt mondta,
első lépésként szeretné megismerni az állományt, az embereket és a reális helyzetet.
Arra a kérdésre, hogy kinevez-e új országos rendőrfőkapitányt, egyelőre nem adott konkrét választ. Úgy fogalmazott: először elkezdik a munkát, fokozatosan felmérik a jelenlegi állapotokat, és közösen döntenek majd a személyi kérdésekről. Elismerte, hogy a belügy új terület számára, de szerinte ez lehetőséget is ad arra, hogy új megvilágításból tekintsen rá a minisztérium működésére. A leendő stábjáról egyelőre nem akart részleteket mondani, de hangsúlyozta: a legfontosabb számára az lesz, hogy megfelelő csapattal dolgozzon, és transzparens működést alakítson ki.
Pintér Sándorral még nem tárgyalt, az átadás-átvételre várhatóan 10 napon belül kerül sor.
Sulyok Tamás kimondta
Az új kormány megalakulására felkértem Magyar Pétert. Ezért javaslom, hogy az Országgyűlés Magyar Péter urat válassza meg Magyarország miniszterelnökének - zárta beszédét Sulyok Tamás.
Sulyok Tamás a jogállamiság fontosságát hangsúlyozza
Nem szabad megbontani a jogállamiságot - figyelmeztetett a köztársasági elnök.
Egy ezredév országépítői közé soroltattak be. Önökre egyben történelmi szerep is hárul és a történelem fogja megítélni teljesítményüket - mondta Sulyok Tamás, aki szerint a közjogi keretbe kell visszatérnie a politikának a kampány után.
Magyarország úgy tud épülni, ha együtt építjük. A magam részéről konstruktív együttműködést javaslok - fogalmazott.
Megtörtént az eskütétel
Lezajlott az új országgyűlési képviselők eskütétele az Országház alakuló ülésén. A képviselők a magyar nemzeti zászló, valamint a történelmi zászlók előtt tették le esküjüket. Az ünnepélyes ceremónián nemcsak a pártlistáról és egyéni körzetekből mandátumot szerzett képviselők, hanem a nemzetiségi mandátumot szerzett képviselők is esküt tettek.
Tehát megvolt a nap egyik legfontosabb protokolláris eseménye, amelyet követően
hivatalosan is megalakult az Országgyűlés szombaton.
Az új parlament felállásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása. Ettől az időponttól kezdődően már csak korlátozott jogosítványai vannak a kabinetnek: nem köthet nemzetközi szerződést, kormányrendeletet pedig csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben adhat ki.
Feszített tempó várható
Érdekes részlet hangzott el a Telex élő közvetítésében az Országgyűlés alakuló üléséről:
a Tisza Párt képviselői szerint jelentősen átalakulhat a parlament működése az új ciklusban.
Az eddigi háromhetes ülésszaki rend helyett akár heti rendszerességű parlamenti munka jöhet, és a klasszikus, hosszú nyári szünetet is lerövidíthetik. Az indoklás szerint egyszerűen „túl sok a dolog”, rengeteg a megoldásra váró ügy és az elintéznivaló.
Ha valóban így lesz, az komoly szemléletváltást jelentene a magyar parlament működésében: intenzívebb törvényhozási tempó, sűrűbb plenáris ülések és jóval rövidebb leállások jöhetnek a következő időszakban.
Kapitány István a parlamentben mondta el, mi most az új kormány legfontosabb dolga
A parlament alakuló ülésének első szünetében nyilatkoztak a képviselők a sajtó munkatársainak. Többek között Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt is válaszolt a kérdésekre, és arról beszélt, melyek az új kormány legfontosabb prioritásai.
Elfogadták az alakuló ülés napirendjét
A képviselők szavaztak.
Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság, valamint a Nemzeti Választási Iroda beszámolója következett.
A mandátumvizsgálat idejére 20 perces szünet következik.
Felcsendült a Himnusz
Megkezdődött az új Országgyűlés alakuló ülése:
Sulyok Tamás köztársasági elnök megnyitotta a parlamenti ülést az Országházban, majd a képviselők elénekelték a magyar Himnuszt.
Az ülés következő szakaszában a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei ismertetik az április 12-i országgyűlési választások eredményéről szóló beszámolókat. Ezt követően kerülhet sor az új képviselők eskütételére, amellyel hivatalosan is megalakul az új parlament.
Magyar Péter megérkezett az ülésterembe
Hamarosan kezdődik az alakuló ülés. A leendő miniszterelnök köszönti a képviselőket, többek között a miniszterjelölteket.
Érdemes megemlíteni, hogy az alakuló ülés elején még a leköszönő kormány tagjai szoktak az első sorokban ülni, de most nincsenek ott.
Minden elő van készítve
Már teljesen előkészítették az Országház üléstermét a 2026-os parlamenti ciklus első ülésére. A képviselői asztalokon már ott várják az új parlament tagjait a munkához szükséges alapdokumentumok és hivatalos iratok.
A csomag része
- Magyarország Alaptörvényének díszkiadása,
- az Országgyűlés működését szabályozó Házszabály, valamint
- az esküokmány is, amelyet a képviselők az ünnepélyes eskütételt követően írnak alá.
A hivatalos program 10 órakor kezdődik az Országházban.
Kupolateremben
Magyar Péter vezetésével a Tisza frakciója megérkezett az Országházba, a képviselők néma csendben mindannyian egymás után megálltak a Szent Korona előtt.
Ezt követően a 10 órás üléskezdésig a képviselőjelöltek, valamint miniszterjelöltek és az ellenzéki politikusok többször is nyilatkoztak a sajtó munkatársainak.
Úton a Parlamentbe
Perceken belül megérkezhet a Tisza Párt parlamenti frakciója az Országház üléstermébe az Országgyűlés alakuló ülésére.
A következő fontos lépés az ülés hivatalos megnyitása lesz, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnök vezet majd. Ezután a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei ismertetik a választás eredményeit, majd várhatóan leteszik esküjüket az új képviselők, hivatalosan is megalakítva az új Országgyűlést.
A forint már ünnepelt
A hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban ritkán látott tempóban értékelődött fel, több éve nem látott szinteket érve el. A befektetők hatalmas bizalmat előlegeznek meg a Magyar-kormánynak és gazdaságpolitikai terveinek.
Érkeznek a Tisza Párt képviselői az Országházhoz
Folyamatosan érkeznek a Tisza Párt mandátumot szerzett képviselői az Országház alakuló ülésére. A politikusok közül többen közösségi oldalaikon is beszámoltak a történelmi napról.
Kapitány István Facebook-bejegyzésében azt írta: feleségével együtt érkezett meg az Országházba, és nehéz szavakba önteni, mit jelent számára ez a pillanat. A politikus felidézte az országjárás során átélt találkozásokat, beszélgetéseket és biztatásokat, amelyek szerinte hozzájárultak ahhoz, hogy a Tisza Párt eljusson idáig.
A munka most kezdődik igazán és életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy ebben én is részt vehetek
- emelte ki.
A poszt végén arra kérte támogatóikat, hogy menjenek ki a Kossuth térre, és közösen ünnepeljék meg az alakuló ülés napját.
Ilyen lesz a parlamenti patkó - Mutatjuk virtuálisan
A választási eredmények alapján az új parlamentben 141 képviselői helyhez jutott a Tisza Párt, 52 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, és 6 képviselőt küld a parlamentbe a Mi Hazánk.
A mai nap az első fontos állomás - De mi lesz május 11-én és 12-én?
A mai alakuló ülés után május 11-12-én a miniszterjelölteket meghallgatják az illetékes parlamenti bizottságok. Mivel az események sajtónyilvánosak, ezért a Portfolio a lehető legtöbb ilyen meghallgatásról a helyszínről számol be, és a bizottsági meghallgatásokat követően tervezett miniszterjelölti rövid doorstep sajtótájékoztatókról is tudósítunk.
Ezeket a bizottsági eseményeket nemcsak azért övezi kiemelt figyelem, mert akár megismerhetővé válhatnak a miniszterek első tervezett intézkedései, hanem azért is, mert a miniszterjelöltek mellett feltűnhetnek az államtitkárok, akikről egyelőre hivatalos bejelentés kevés érkezett.
A kormány 16 minisztériumból áll majd, a tárcavezetők pedig:
Bóna Szabolcs – agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter
Görög Márta – igazságügyi miniszter
Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
Kármán András – pénzügyminiszter
Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter
Lannert Judit – gyermek- és oktatásügyi miniszter
Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter
Orbán Anita – külügyminiszter
Pósvai Gábor – belügyminiszter
Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter
Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
Tanács Zoltán – tudományért és technológiáért felelős miniszter
Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter
Megalakul az új Országgyűlés, kétharmados Tisza-többséggel - Megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek
Rendkívül sűrű, eseménydús napra készülhetünk, amelyet a Tisza Párt úgy kommunikál, hogy Magyarország beléphet az új rendszerváltás kapuján.
Szombat reggel 10 órakor veszi kezdetét a parlament alakuló ülése, várhatóan 10:45-kor megtörténik a képviselők eskütétele, majd hivatalosan is bejelenthetik az új Országgyűlés megalakulását. Ezzel egyidőben az eddigi kormány megbízatásának megszűnését is kimondhatja a parlament, majd a köztársasági elnök Magyar Pétert javasolja új kormányfőnek.
A tervek szerint 12:30-kor választják meg a házelnököt titkos szavazással és leteszi ő is az esküjét, a jelölt Forsthoffer Ágnes.
A tervek szerint délután két órakor kerülhet a napirendre a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény szavazása, majd a parlamenti bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.
Magyar Péter miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére a mostani menetrend szerint 15 óra körül kerül sor.
Ezt a Portfolio szintén élőben fogja tudósítani.
Ezzel a rendszerváltozás óta először fordulhat elő, hogy az Országgyűlés már az alakuló ülésen új kormányfőt választ. Ezt követően ügyvezető kormányfőként működhet Magyar Péter az új kormány megalakulásáig.
A Tisza Párt korábbi kommunikációja szerint a képviselők 15:30-kor vonulnak ki a teremből és 16 órakor kezdődhet a Kossuth téren az ünnepség, díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással, miniszterelnöki köszöntővel és színvonalas kulturális programmal, meglepetésvendégekkel.
Az is ismert, hogy a délelőtt 10 órakor kezdődő ülést Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja majd meg, majd ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei számolnak be az április 12-i választásokról. A beszámolókról nagyjából délben szavazhatnak a képviselők.
13:15 körül összehívják a Házbizottságot, amely a parlamenti ülés szünetében ülésezik a következő javaslatokról:
- Javaslat a „Magyarország minisztériumainak felsorolásáról” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
- Javaslat „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
- Állásfoglalás a miniszterjelöltek kinevezés előtti bizottsági meghallgatásának rendjéről
- Az Országgyűlés következő ülésének előkészítése
