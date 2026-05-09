Gazdaság

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.
Súlyos aszályhelyzet jöhet, átfogó vízmegtartási programra van szükség

A tavaszi fagykárok és az egyre súlyosabb aszályhelyzet kezelése lesz az egyik első feladata az új agrárvezetésnek

– erről beszélt Bóna Szabolcs leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter az Országházban a Telex tudósításában.

A politikus szerint a jelenlegi helyzet egyre inkább a 2012-es, rendkívül súlyos aszályos év jeleit mutatja, különösen a csapadékhiány tekintetében. Úgy fogalmazott:

gyors megoldás nincs, legfeljebb tüneti kezelésekre van lehetőség, ezért átfogó programra lesz szükség.

Kiemelte, hogy a vízmegtartás kritikus kérdéssé vált, amelyben a gazdasági szereplők együttműködésére is szükség lesz. Emellett társadalmi vitát sürgetett a földtörvényről is, mondván: a korábbi földkiosztások sok esetben egyéni érdekek mentén történtek,

"ezért a tulajdoni viszonyokhoz is hozzá kell nyúlni".

Arról egyelőre nem beszélt részletesen, hogy ez pontosan kiket és milyen mértékben érinthet.

Bóna Szabolcs arról is beszélt, hogy céljuk Magyarország élelmiszer-önellátásának megőrzése, miközben külön kell választani az ipari élelmiszertermelést és a magas minőségű élelmiszer-előállítást. Az első intézkedések között említette az 5 százalékos áfa előkészítését a zöldség- és gyümölcstermékek esetében.

Hangsúlyozta azt is, hogy növelni szeretnék a magyar termékek arányát a boltokban, miközben a fő stratégiai cél a rövid ellátási láncok és a helyi termékfogyasztás erősítése lesz.

Kármán András bejelentette: Pótköltségvetés jön idén

Az alakuló parlamenti ülés újabb szünetében Kármán András leendő pénzügyminiszter is nyilatkozott a sajtónak, megemlítve, hogy teljesen felülvizsgálják az idei büdzsét.

Új pótköltségvetés jöhet még idén

Az első dolgunk az lesz, hogy pontosan megnézzük a helyzetet, mert nagyon különféle számokat látni, és aztán egy új, felelős pótköltségvetést fogunk beterjeszteni az idei évre

– erről beszélt Kármán András az Országházban.

A kijelentés arra utalhat, hogy az új parlamenti többség és az alakuló kormány az államháztartás helyzetének felülvizsgálatára készülhet a következő hetekben. A költségvetési pálya, a hiány és az állami vállalások kérdése kiemelt témává válhat az új ciklus első időszakában.

"Legfőbb cél a transzparens működés a Belügyminisztériumban"

Pósfai Gábort leendő belügyminiszter is nyilatkozott a Telex élő közvetítésében az Országházban. Azt mondta,

első lépésként szeretné megismerni az állományt, az embereket és a reális helyzetet.

Arra a kérdésre, hogy kinevez-e új országos rendőrfőkapitányt, egyelőre nem adott konkrét választ. Úgy fogalmazott: először elkezdik a munkát, fokozatosan felmérik a jelenlegi állapotokat, és közösen döntenek majd a személyi kérdésekről. Elismerte, hogy a belügy új terület számára, de szerinte ez lehetőséget is ad arra, hogy új megvilágításból tekintsen rá a minisztérium működésére. A leendő stábjáról egyelőre nem akart részleteket mondani, de hangsúlyozta: a legfontosabb számára az lesz, hogy megfelelő csapattal dolgozzon, és transzparens működést alakítson ki.

Pintér Sándorral még nem tárgyalt, az átadás-átvételre várhatóan 10 napon belül kerül sor.

Sulyok Tamás kimondta

Az új kormány megalakulására felkértem Magyar Pétert. Ezért javaslom, hogy az Országgyűlés Magyar Péter urat válassza meg Magyarország miniszterelnökének - zárta beszédét Sulyok Tamás.

Sulyok Tamás a jogállamiság fontosságát hangsúlyozza

Nem szabad megbontani a jogállamiságot - figyelmeztetett a köztársasági elnök.

Egy ezredév országépítői közé soroltattak be. Önökre egyben történelmi szerep is hárul és a történelem fogja megítélni teljesítményüket - mondta Sulyok Tamás, aki szerint a közjogi keretbe kell visszatérnie a politikának a kampány után.

Magyarország úgy tud épülni, ha együtt építjük. A magam részéről konstruktív együttműködést javaslok - fogalmazott.

Megtörtént az eskütétel

Lezajlott az új országgyűlési képviselők eskütétele az Országház alakuló ülésén. A képviselők a magyar nemzeti zászló, valamint a történelmi zászlók előtt tették le esküjüket. Az ünnepélyes ceremónián nemcsak a pártlistáról és egyéni körzetekből mandátumot szerzett képviselők, hanem a nemzetiségi mandátumot szerzett képviselők is esküt tettek.

Tehát megvolt a nap egyik legfontosabb protokolláris eseménye, amelyet követően

hivatalosan is megalakult az Országgyűlés szombaton.

Az új parlament felállásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása. Ettől az időponttól kezdődően már csak korlátozott jogosítványai vannak a kabinetnek: nem köthet nemzetközi szerződést, kormányrendeletet pedig csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben adhat ki.

Forrás: MTI/Hegedüs Róbert
Feszített tempó várható

Érdekes részlet hangzott el a Telex élő közvetítésében az Országgyűlés alakuló üléséről:

a Tisza Párt képviselői szerint jelentősen átalakulhat a parlament működése az új ciklusban.

Az eddigi háromhetes ülésszaki rend helyett akár heti rendszerességű parlamenti munka jöhet, és a klasszikus, hosszú nyári szünetet is lerövidíthetik. Az indoklás szerint egyszerűen „túl sok a dolog”, rengeteg a megoldásra váró ügy és az elintéznivaló.

Ha valóban így lesz, az komoly szemléletváltást jelentene a magyar parlament működésében: intenzívebb törvényhozási tempó, sűrűbb plenáris ülések és jóval rövidebb leállások jöhetnek a következő időszakban.

Kapitány István a parlamentben mondta el, mi most az új kormány legfontosabb dolga

A parlament alakuló ülésének első szünetében nyilatkoztak a képviselők a sajtó munkatársainak. Többek között Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt is válaszolt a kérdésekre, és arról beszélt, melyek az új kormány legfontosabb prioritásai.

Elfogadták az alakuló ülés napirendjét

A képviselők szavaztak.

Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság, valamint a Nemzeti Választási Iroda beszámolója következett.

A mandátumvizsgálat idejére 20 perces szünet következik.

Címlapkép forrása: MTI/Purger Tamás

Felcsendült a Himnusz

Megkezdődött az új Országgyűlés alakuló ülése:

Sulyok Tamás köztársasági elnök megnyitotta a parlamenti ülést az Országházban, majd a képviselők elénekelték a magyar Himnuszt.

Az ülés következő szakaszában a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei ismertetik az április 12-i országgyűlési választások eredményéről szóló beszámolókat. Ezt követően kerülhet sor az új képviselők eskütételére, amellyel hivatalosan is megalakul az új parlament.

parlament alakuló ülés sulyok tamás
Fotó: Portfolio
Magyar Péter megérkezett az ülésterembe

Hamarosan kezdődik az alakuló ülés. A leendő miniszterelnök köszönti a képviselőket, többek között a miniszterjelölteket.

Érdemes megemlíteni, hogy az alakuló ülés elején még a leköszönő kormány tagjai szoktak az első sorokban ülni, de most nincsenek ott.

magyar péter parlamentben
Magyar Péter leendõ miniszterelnök, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnöke (elöl) köszönti a leendõ kormánytagokat az új Országgyûlés alakuló ülésén érkezik az Országházban 2026. május 9-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
magyar péter
Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés leendõ elnöke, Magyar Péter leendõ miniszterelnök, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnöke és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, megválasztott országgyûlési képviselõ (elöl b-j) érkezik az Országház fõlépcsõjén az új Országgyûlés alakuló ülésére 2026. május 9-én. Fotó: MTI/Purger Tamás
Minden elő van készítve

Már teljesen előkészítették az Országház üléstermét a 2026-os parlamenti ciklus első ülésére. A képviselői asztalokon már ott várják az új parlament tagjait a munkához szükséges alapdokumentumok és hivatalos iratok.

A csomag része

  • Magyarország Alaptörvényének díszkiadása,
  • az Országgyűlés működését szabályozó Házszabály, valamint
  • az esküokmány is, amelyet a képviselők az ünnepélyes eskütételt követően írnak alá.

A hivatalos program 10 órakor kezdődik az Országházban.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt
Kupolateremben

Magyar Péter vezetésével a Tisza frakciója megérkezett az Országházba, a képviselők néma csendben mindannyian egymás után megálltak a Szent Korona előtt.

Ezt követően a 10 órás üléskezdésig a képviselőjelöltek, valamint miniszterjelöltek és az ellenzéki politikusok többször is nyilatkoztak a sajtó munkatársainak.

magyar péter parlamentben
magyar péter tisza párt
magyar péter tisza párt
Úton a Parlamentbe

Perceken belül megérkezhet a Tisza Párt parlamenti frakciója az Országház üléstermébe az Országgyűlés alakuló ülésére.

A következő fontos lépés az ülés hivatalos megnyitása lesz, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnök vezet majd. Ezután a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei ismertetik a választás eredményeit, majd várhatóan leteszik esküjüket az új képviselők, hivatalosan is megalakítva az új Országgyűlést.

A forint már ünnepelt

A hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban ritkán látott tempóban értékelődött fel, több éve nem látott szinteket érve el. A befektetők hatalmas bizalmat előlegeznek meg a Magyar-kormánynak és gazdaságpolitikai terveinek.

Érkeznek a Tisza Párt képviselői az Országházhoz

Folyamatosan érkeznek a Tisza Párt mandátumot szerzett képviselői az Országház alakuló ülésére. A politikusok közül többen közösségi oldalaikon is beszámoltak a történelmi napról.

Kapitány István Facebook-bejegyzésében azt írta: feleségével együtt érkezett meg az Országházba, és nehéz szavakba önteni, mit jelent számára ez a pillanat. A politikus felidézte az országjárás során átélt találkozásokat, beszélgetéseket és biztatásokat, amelyek szerinte hozzájárultak ahhoz, hogy a Tisza Párt eljusson idáig.

A munka most kezdődik igazán és életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy ebben én is részt vehetek

- emelte ki.

A poszt végén arra kérte támogatóikat, hogy menjenek ki a Kossuth térre, és közösen ünnepeljék meg az alakuló ülés napját.

Ilyen lesz a parlamenti patkó - Mutatjuk virtuálisan

A választási eredmények alapján az új parlamentben 141 képviselői helyhez jutott a Tisza Párt, 52 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, és 6 képviselőt küld a parlamentbe a Mi Hazánk.

parlamenti patko
A mai nap az első fontos állomás - De mi lesz május 11-én és 12-én?

A mai alakuló ülés után május 11-12-én a miniszterjelölteket meghallgatják az illetékes parlamenti bizottságok. Mivel az események sajtónyilvánosak, ezért a Portfolio a lehető legtöbb ilyen meghallgatásról a helyszínről számol be, és a bizottsági meghallgatásokat követően tervezett miniszterjelölti rövid doorstep sajtótájékoztatókról is tudósítunk.

Ezeket a bizottsági eseményeket nemcsak azért övezi kiemelt figyelem, mert akár megismerhetővé válhatnak a miniszterek első tervezett intézkedései, hanem azért is, mert a miniszterjelöltek mellett feltűnhetnek az államtitkárok, akikről egyelőre hivatalos bejelentés kevés érkezett.

A kormány 16 minisztériumból áll majd, a tárcavezetők pedig:

Bóna Szabolcs – agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter

Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter

Görög Márta – igazságügyi miniszter

Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter

Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter

Kármán András – pénzügyminiszter

Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter

Lannert Judit – gyermek- és oktatásügyi miniszter

Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter

Orbán Anita – külügyminiszter

Pósvai Gábor – belügyminiszter

Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter

Tanács Zoltán – tudományért és technológiáért felelős miniszter

Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter

Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter

Megalakul az új Országgyűlés, kétharmados Tisza-többséggel - Megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek

Rendkívül sűrű, eseménydús napra készülhetünk, amelyet a Tisza Párt úgy kommunikál, hogy Magyarország beléphet az új rendszerváltás kapuján.

Szombat reggel 10 órakor veszi kezdetét a parlament alakuló ülése, várhatóan 10:45-kor megtörténik a képviselők eskütétele, majd hivatalosan is bejelenthetik az új Országgyűlés megalakulását. Ezzel egyidőben az eddigi kormány megbízatásának megszűnését is kimondhatja a parlament, majd a köztársasági elnök Magyar Pétert javasolja új kormányfőnek.

A tervek szerint 12:30-kor választják meg a házelnököt titkos szavazással és leteszi ő is az esküjét, a jelölt Forsthoffer Ágnes.

A tervek szerint délután két órakor kerülhet a napirendre a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény szavazása, majd a parlamenti bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.

Magyar Péter miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére a mostani menetrend szerint 15 óra körül kerül sor.

Ezt a Portfolio szintén élőben fogja tudósítani.

tisza frakció
Az április 12-i országgyûlési választáson országos listáról mandátumot szerzett Tisza párti képviselõk megbízólevelük átvételén, az elsõ sorban jobbról Orbán Anita, a Tisza-kormány leendõ külügyminisztere, miniszterelnök-helyettese, a második sorban Bujdosó Andrea, a párt leendõ parlamenti frakcióvezetõje (b) az Országház Kupolatermében 2026. május 4-én. Ezen a napon vették át megbízólevelüket a nemzetiségi szószólók is. Az országgyûlési választás jogerõs végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Ezzel a rendszerváltozás óta először fordulhat elő, hogy az Országgyűlés már az alakuló ülésen új kormányfőt választ. Ezt követően ügyvezető kormányfőként működhet Magyar Péter az új kormány megalakulásáig. 

A Tisza Párt korábbi kommunikációja szerint a képviselők 15:30-kor vonulnak ki a teremből és 16 órakor kezdődhet a Kossuth téren az ünnepség, díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással, miniszterelnöki köszöntővel és színvonalas kulturális programmal, meglepetésvendégekkel.

Az is ismert, hogy a délelőtt 10 órakor kezdődő ülést Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja majd meg, majd ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei számolnak be az április 12-i választásokról. A beszámolókról nagyjából délben szavazhatnak a képviselők.

13:15 körül összehívják a Házbizottságot, amely a parlamenti ülés szünetében ülésezik a következő javaslatokról:

  • Javaslat a „Magyarország minisztériumainak felsorolásáról” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
  • Javaslat „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről” szóló törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására (képviselői önálló indítvány)
  • Állásfoglalás a miniszterjelöltek kinevezés előtti bizottsági meghallgatásának rendjéről
  • Az Országgyűlés következő ülésének előkészítése
tisza frakció
A Tisza Párt újonnan megválasztott képviselői láthatók, amint a Nemzeti Választási Iroda (NVI) átadja a mandátumokmányokat a 2026-os általános parlamenti választásokon országos pártlistáról megválasztott országgyűlési képviselőknek, az országos listaeredmények véglegesítését követően, Budapesten, 2026. május 4-én. (Fotó: Robert Németi/Anadolu via Getty Images)
