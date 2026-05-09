Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

A tavaszi fagykárok és az egyre súlyosabb aszályhelyzet kezelése lesz az egyik első feladata az új agrárvezetésnek

– erről beszélt Bóna Szabolcs leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter az Országházban a Telex tudósításában.

A politikus szerint a jelenlegi helyzet egyre inkább a 2012-es, rendkívül súlyos aszályos év jeleit mutatja, különösen a csapadékhiány tekintetében. Úgy fogalmazott:

gyors megoldás nincs, legfeljebb tüneti kezelésekre van lehetőség, ezért átfogó programra lesz szükség.

Kiemelte, hogy a vízmegtartás kritikus kérdéssé vált, amelyben a gazdasági szereplők együttműködésére is szükség lesz. Emellett társadalmi vitát sürgetett a földtörvényről is, mondván: a korábbi földkiosztások sok esetben egyéni érdekek mentén történtek,

"ezért a tulajdoni viszonyokhoz is hozzá kell nyúlni".

Arról egyelőre nem beszélt részletesen, hogy ez pontosan kiket és milyen mértékben érinthet.

Bóna Szabolcs arról is beszélt, hogy céljuk Magyarország élelmiszer-önellátásának megőrzése, miközben külön kell választani az ipari élelmiszertermelést és a magas minőségű élelmiszer-előállítást. Az első intézkedések között említette az 5 százalékos áfa előkészítését a zöldség- és gyümölcstermékek esetében.

Hangsúlyozta azt is, hogy növelni szeretnék a magyar termékek arányát a boltokban, miközben a fő stratégiai cél a rövid ellátási láncok és a helyi termékfogyasztás erősítése lesz.