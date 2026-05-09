Megszólalt a Roszatom-vezér: erre számít az új kormánytól Paks-2 kapcsán
Gazdaság

MTI
A Roszatom vezérigazgatója bízik abban, hogy felgyorsítják a Paks-2 atomerőmű építését. Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva beszélt erről szombaton Moszkvában.

„Nagyon reméljük, hogy a(z új) kormánnyal együtt újraindíthatjuk a projektet a felgyorsítás érdekében” – mondta.

A Paks-2 építési területén a munka teljes gőzzel folyik. Februárban öntöttük az első betont, idén befejezzük az első új, egyúttal a meglévő erőmű ötödik blokkjának betonalaplemezét, és a második blokkon is aktívan folyik a munka

– tette hozzá.

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images

