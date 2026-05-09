Mentők és tűzoltók lepték el az autópályát: kilométeres a dugó, lángokban áll egy kamion

Nyolc személyautó karambolozott szombat délelőtt az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvár térségében, ahol a műszaki mentés idejére egy sávra szűkítették a forgalmat, és több kilométeres torlódás alakult ki - számolt be az MTI. Eközben az M5-ös autópálya szatymazi pihenőjében kigyulladt egy kamion.

Az M7-es autópályán történt baleset után a műszaki mentést a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói végzik, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon csak egy sávban haladhat a forgalom.

Az Útinform közlése szerint több kilométeres torlódásra kell számítani.



Eközben a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy másik helyszínen kigyulladt egy kamion, valamint a rakománya az M5-ös autópálya szatymazi pihenőjében, a Budapest felé vezető oldalon. A 151-es kilométernél égő járműhöz szegedi, hódmezővásárhelyi hivatásos, illetve sándorfalvi önkéntes tűzoltókat riasztottak, a helyszínre tart a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

