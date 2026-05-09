Összemegy a magyarok kedvenc cukorkája

Összemegy az ikonikus Negro cukorka, de emellett számos más ismert termék mérete is csökken: a Corona Extra sör, a Starbucks by Nespresso kávék, a Monte jégkrémek és több édesség is kisebb kiszerelésben kerül a boltok polcaira.

Összemegy az ikonikus Negro cukorka, ezt a forgalmazó Asix Distrbution jelentette be. A feketeribizli, extra erős és classic töltött keménycukorkák 79 grammos kiszerelése 63 grammra csökken (20,3 százalék). A márka nagyobb kiszerelésű termékeinél is mérséklődés történik: az extra erős, mézes és classic változatok 159 grammról 140 grammra zsugorodnak (11,9 százalék). A kisebb kiszerelésű cseresznye ízű Negro cukorka esetében pedig 45 grammról 33,5 grammra csökken a méret (25,6 százalék).

A Negro története egészen az 1920-as évekig nyúlik vissza: a márka eredetét Pietro Negro olasz édességkészítőhöz kötik. Magyarországon a termék gyártásának meghatározó fordulópontja 1980 volt, amikor a Negro gyártási joga a Győri Kekszhez került.

A helyi gyártás később fokozatosan leépült, és 2019-re a korábbi győri cukorkagyártási struktúra gyakorlatilag megszűnt.

A márka tulajdonosi háttere az elmúlt évtizedekben többször is megváltozott. A Győri Keksz 2007-től a Kraft, majd később a Mondelēz csoport érdekeltségébe tartozott, így ebben az időszakban a Negro is a nemzetközi élelmiszeripari óriás portfóliójához kapcsolódott. A vállalat 2015 körül már átalakítási és értékesítési terveket vizsgált a győri cukorkagyártással kapcsolatban. Újabb jelentős változás 2023-ban történt: a Mondelēz október 1-jén lezárta fejlett piaci rágógumi- és cukorkaüzletágának értékesítését, amelynek részeként a Negro márka is a Perfetti Van Melle tulajdonába került. A márka jelenleg is ehhez a nemzetközi édességipari vállalathoz tartozik.

Kisebb Corona

A májusi bejelentések között találjuk a Borsodi Sörgyár Kft. által forgalmazott Corona Extra világos sört, amelynek kiszerelése 355 milliliterről 330 milliliterre csökken (7 százalék).

Zsugorodó édességek

Az édességek és nassolnivalók között az egyik legnagyobb változás az Aldi által forgalmazott Csokoládés mazsolánál történt: a Rübezahl Schokoladen GmbH által gyártott termék kiszerelése 400 grammról 200 grammra csökken, ami 50 százalékos visszaesést jelent. Ez egészen biztosan nem rejtett áremelés, hiszen ilyen mértékű csökkenés feltűnik a vásárlóknak.

Szintén jelentős a Zott SE & Co. KG. által gyártott Monte Ice Cone esetében a változás, ahol a kiszerelés 480 grammról 360 grammra mérséklődik (25 százalék) úgy, hogy 4 darab helyett, 3, 120 grammos egység kerül egy csomagba. A Monte Ice Stick Cookie 100 milliliterről 90 milliliterre csökken (10 százalék), míg a Monte Ice Stick 110 milliliterről 100 milliliterre zsugorodik (9,1 százalék).

A Coop Mézes Puszedli Vaníliás kiszerelése 200 grammról 180 grammra csökken (10 százalék).

Kisebb kávék

A kávék között a Nestlé Hungária Kft. által forgalmazott, Starbucks by Nespresso termékeknél is történt változás. A House Blend kiszerelése 57 grammról 52 grammra mérséklődik (8,8 százalék), míg az Espresso Roast 101 grammról 99 grammra csökken (2 százalék).

A háztartási termékek között a Lidlben kapható Floralys 4 rétegű toalettpapír kiszerelése 180 darabról 160 darabra csökkent (11,1 százalék). Az Izsáki 4 tojásos Szélesmetélt esetében pedig 500 grammról 300 grammra esik vissza a kiszerelés (-40 százalék). A fűszerek kategóriájában a Thymos Pikáns csirke fűszersó kiszerelése 33 grammról 30 grammra mérséklődött (9,1 százalék).

Az állateledelek között az Aldi Magyarország által forgalmazott Kutyajutalomfalat kiszerelése 300 grammról 200 grammra csökkent (33,3 százalék).

Zsugorodó termékek Termék Bejelentő Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) 4 tojásos Szélesmetélt Izsáki Házitészta Kft gramm 500 300 -40,0% COOP MÉZES PUSZEDLI VANÍLIÁS CO-OP HUNGARY ZRT. gramm 200 180 -10,0% Corona Extra világos sör Borsodi Sörgyár Kft. milliliter 355 330 -7,0% Csokoládés mazsola ALDI Magyarország gramm 400 200 -50,0% Floralys Toalettpapír 4 rétegű Lidl Magyarország Bt. darab 180 160 -11,1% Kutyajutalomfalat ALDI Magyarország gramm 300 200 -33,3% Monte Ice Cone Zott Hungaria Kft. gramm 480 360 -25,0% Monte Ice Stick Zott Hungaria Kft. milliliter 110 100 -9,1% Monte Ice Stick Cookie Zott Hungaria Kft. milliliter 100 90 -10,0% Negro Classic töltött keménycukorka Asix Distribution Kft. gramm 159 140 -11,9% Negro cseresznye ízű töltött keménycukorka Asix Distribution Kft. gramm 45 33,5 -25,6% Negro Extra erős töltött keménycukorka Asix Distribution Kft. gramm 159 140 -11,9% Negro Mézes töltött keménycukorka Asix Distribution Kft. gramm 159 140 -11,9% Negro töltött keménycukorka Classic Asix Distribution Kft. gramm 79 63 -20,3% Negro töltött keménycukorka Extra erős Asix Distribution Kft. gramm 79 63 -20,3% Negro töltött keménycukorka Feketeribizli Asix Distribution Kft. gramm 79 63 -20,3% Starbucks by Nespresso Espresso Roast Őrölt pörkölt kávé Nestlé Hungária Kft. gramm 101 99 -2,0% Starbucks by Nespresso House Blend Őrölt pörkölt kávé Nestlé Hungária Kft. gramm 57 52 -8,8% THYMOS Pikáns csirke fűszersó THYMOS Hungária Kft. gramm 33 30 -9,1% Forrás: NKFH

Miért tudunk erről?

Az érintett termékekkel kapcsolatban azért hozzáférhetők információk, mert a vonatkozó szabályozás előírja a gyártók és forgalmazók számára az ilyen változások bejelentését. A kötelezettség azokra az előrecsomagolt termékekre érvényes,

amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be a piacra,

és amelyeket jelenleg olyan kereskedelmi egységekben árulnak, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot.

A boltoknak a vásárlókat is világosan tájékoztatniuk kell arról, ha egy termék kisebb kiszerelésben kerül a polcokra. Ez a kötelezettség azonban nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a korábbi, nagyobb kiszerelés legalább fél éven át továbbra is elérhető marad a kisebb változat mellett.

A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis annak átláthatóvá tétele, ha egy megszokott termék mennyisége akár csak néhány százalékkal csökken. Egy nagyobb, például 20 százalékos kiszerelésmérséklés ugyanakkor már tudatos üzleti stratégia is lehet, és nem feltétlenül tekinthető megtévesztő gyakorlatnak. A gyártók ilyenkor gyakran arra törekednek, hogy az ár egy pszichológiailag elfogadható szinten maradjon a fogyasztók számára. Fontos ugyanakkor, hogy

a hatóságok az érintett termékek árait nem hozzák nyilvánosságra, így az egységárak változását sem lehet pontosan követni.

Kivétel volt ez alól a medvesajt, amelyről itt írtunk részletesen.

A címlapkép illusztráció.