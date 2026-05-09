Összemegy a magyarok kedvenc cukorkája

Összemegy az ikonikus Negro cukorka, ezt a forgalmazó Asix Distrbution jelentette be. A feketeribizli, extra erős és classic töltött keménycukorkák 79 grammos kiszerelése 63 grammra csökken (20,3 százalék). A márka nagyobb kiszerelésű termékeinél is mérséklődés történik: az extra erős, mézes és classic változatok 159 grammról 140 grammra zsugorodnak (11,9 százalék). A kisebb kiszerelésű cseresznye ízű Negro cukorka esetében pedig 45 grammról 33,5 grammra csökken a méret (25,6 százalék).
A Negro története egészen az 1920-as évekig nyúlik vissza: a márka eredetét Pietro Negro olasz édességkészítőhöz kötik. Magyarországon a termék gyártásának meghatározó fordulópontja 1980 volt, amikor a Negro gyártási joga a Győri Kekszhez került.
A helyi gyártás később fokozatosan leépült, és 2019-re a korábbi győri cukorkagyártási struktúra gyakorlatilag megszűnt.
A márka tulajdonosi háttere az elmúlt évtizedekben többször is megváltozott. A Győri Keksz 2007-től a Kraft, majd később a Mondelēz csoport érdekeltségébe tartozott, így ebben az időszakban a Negro is a nemzetközi élelmiszeripari óriás portfóliójához kapcsolódott. A vállalat 2015 körül már átalakítási és értékesítési terveket vizsgált a győri cukorkagyártással kapcsolatban. Újabb jelentős változás 2023-ban történt: a Mondelēz október 1-jén lezárta fejlett piaci rágógumi- és cukorkaüzletágának értékesítését, amelynek részeként a Negro márka is a Perfetti Van Melle tulajdonába került. A márka jelenleg is ehhez a nemzetközi édességipari vállalathoz tartozik.
Kisebb Corona
A májusi bejelentések között találjuk a Borsodi Sörgyár Kft. által forgalmazott Corona Extra világos sört, amelynek kiszerelése 355 milliliterről 330 milliliterre csökken (7 százalék).
Zsugorodó édességek
Az édességek és nassolnivalók között az egyik legnagyobb változás az Aldi által forgalmazott Csokoládés mazsolánál történt: a Rübezahl Schokoladen GmbH által gyártott termék kiszerelése 400 grammról 200 grammra csökken, ami 50 százalékos visszaesést jelent. Ez egészen biztosan nem rejtett áremelés, hiszen ilyen mértékű csökkenés feltűnik a vásárlóknak.
Szintén jelentős a Zott SE & Co. KG. által gyártott Monte Ice Cone esetében a változás, ahol a kiszerelés 480 grammról 360 grammra mérséklődik (25 százalék) úgy, hogy 4 darab helyett, 3, 120 grammos egység kerül egy csomagba. A Monte Ice Stick Cookie 100 milliliterről 90 milliliterre csökken (10 százalék), míg a Monte Ice Stick 110 milliliterről 100 milliliterre zsugorodik (9,1 százalék).
A Coop Mézes Puszedli Vaníliás kiszerelése 200 grammról 180 grammra csökken (10 százalék).
Kisebb kávék
A kávék között a Nestlé Hungária Kft. által forgalmazott, Starbucks by Nespresso termékeknél is történt változás. A House Blend kiszerelése 57 grammról 52 grammra mérséklődik (8,8 százalék), míg az Espresso Roast 101 grammról 99 grammra csökken (2 százalék).
A háztartási termékek között a Lidlben kapható Floralys 4 rétegű toalettpapír kiszerelése 180 darabról 160 darabra csökkent (11,1 százalék). Az Izsáki 4 tojásos Szélesmetélt esetében pedig 500 grammról 300 grammra esik vissza a kiszerelés (-40 százalék). A fűszerek kategóriájában a Thymos Pikáns csirke fűszersó kiszerelése 33 grammról 30 grammra mérséklődött (9,1 százalék).
Az állateledelek között az Aldi Magyarország által forgalmazott Kutyajutalomfalat kiszerelése 300 grammról 200 grammra csökkent (33,3 százalék).
|Zsugorodó termékek
|Termék
|Bejelentő
|Mértékegység
|Korábbi méret
|Új méret
|Változás (%)
|4 tojásos Szélesmetélt
|Izsáki Házitészta Kft
|gramm
|500
|300
|-40,0%
|COOP MÉZES PUSZEDLI VANÍLIÁS
|CO-OP HUNGARY ZRT.
|gramm
|200
|180
|-10,0%
|Corona Extra világos sör
|Borsodi Sörgyár Kft.
|milliliter
|355
|330
|-7,0%
|Csokoládés mazsola
|ALDI Magyarország
|gramm
|400
|200
|-50,0%
|Floralys Toalettpapír 4 rétegű
|Lidl Magyarország Bt.
|darab
|180
|160
|-11,1%
|Kutyajutalomfalat
|ALDI Magyarország
|gramm
|300
|200
|-33,3%
|Monte Ice Cone
|Zott Hungaria Kft.
|gramm
|480
|360
|-25,0%
|Monte Ice Stick
|Zott Hungaria Kft.
|milliliter
|110
|100
|-9,1%
|Monte Ice Stick Cookie
|Zott Hungaria Kft.
|milliliter
|100
|90
|-10,0%
|Negro Classic töltött keménycukorka
|Asix Distribution Kft.
|gramm
|159
|140
|-11,9%
|Negro cseresznye ízű töltött keménycukorka
|Asix Distribution Kft.
|gramm
|45
|33,5
|-25,6%
|Negro Extra erős töltött keménycukorka
|Asix Distribution Kft.
|gramm
|159
|140
|-11,9%
|Negro Mézes töltött keménycukorka
|Asix Distribution Kft.
|gramm
|159
|140
|-11,9%
|Negro töltött keménycukorka Classic
|Asix Distribution Kft.
|gramm
|79
|63
|-20,3%
|Negro töltött keménycukorka Extra erős
|Asix Distribution Kft.
|gramm
|79
|63
|-20,3%
|Negro töltött keménycukorka Feketeribizli
|Asix Distribution Kft.
|gramm
|79
|63
|-20,3%
|Starbucks by Nespresso Espresso Roast Őrölt pörkölt kávé
|Nestlé Hungária Kft.
|gramm
|101
|99
|-2,0%
|Starbucks by Nespresso House Blend Őrölt pörkölt kávé
|Nestlé Hungária Kft.
|gramm
|57
|52
|-8,8%
|THYMOS Pikáns csirke fűszersó
|THYMOS Hungária Kft.
|gramm
|33
|30
|-9,1%
|Forrás: NKFH
Miért tudunk erről?
Az érintett termékekkel kapcsolatban azért hozzáférhetők információk, mert a vonatkozó szabályozás előírja a gyártók és forgalmazók számára az ilyen változások bejelentését. A kötelezettség azokra az előrecsomagolt termékekre érvényes,
- amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be a piacra,
- és amelyeket jelenleg olyan kereskedelmi egységekben árulnak, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot.
A boltoknak a vásárlókat is világosan tájékoztatniuk kell arról, ha egy termék kisebb kiszerelésben kerül a polcokra. Ez a kötelezettség azonban nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a korábbi, nagyobb kiszerelés legalább fél éven át továbbra is elérhető marad a kisebb változat mellett.
A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis annak átláthatóvá tétele, ha egy megszokott termék mennyisége akár csak néhány százalékkal csökken. Egy nagyobb, például 20 százalékos kiszerelésmérséklés ugyanakkor már tudatos üzleti stratégia is lehet, és nem feltétlenül tekinthető megtévesztő gyakorlatnak. A gyártók ilyenkor gyakran arra törekednek, hogy az ár egy pszichológiailag elfogadható szinten maradjon a fogyasztók számára. Fontos ugyanakkor, hogy
a hatóságok az érintett termékek árait nem hozzák nyilvánosságra, így az egységárak változását sem lehet pontosan követni.
Kivétel volt ez alól a medvesajt, amelyről itt írtunk részletesen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a friss előrejelzés: mutatjuk, mit várnak a forinttól és a magyar részvényektől a profi befektetők
Májusi alapkezelői felmérésünk eredményei.
Andor László: Átváltozó Európa
Lehetőség egy új kezdetre.
Megszólalt Trump embere: véget ér a kegyelmi idő, ha az EU megint nem tartja az ígéretét
Határozottan fogalmazott az USA kereskedelmi képviselője, de kérdés, hogy mekkora erő van mögötte.
Földindulás Európa egyik legerősebb országában: súlyos vereséget szenvedett a kormánypárt, erősödnek a szeparatisták
Újra napirendre kerülhetnek az elszakadásról szóló népszavazások.
Korrupciós vizsgálatokon nyerhet elképesztően nagyot Oroszország: az ukrán fegyverek gerincét adó vállalat került célkeresztbe
Súlyos vádak láttak napvilágot.
Reagált Ukrajna és Oroszország is Donald Trump tűzszünettel kapcsolatos bejelentésére
Megerősítették a fegyvernyugvást.
Volodimir Zelenszkij elnöki rendeletben engedélyezte Vlagyimir Putyinnak a Győzelem Napi felvonulás megtartását Moszkvában
Nem hagyták ki a fricska lehetőségét.
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.