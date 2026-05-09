Váratlan fordulat: megtört a világ legnagyobb vasércfogyasztójának lendülete
Kína acélexportja áprilisban 9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan a vasércimport is mérséklődött a szombaton közzétett kínai vámadatok szerint.
Az ország áprilisban 9,5 millió tonna acélt szállított külföldre. Ez az érték ugyan 4 százalékos növekedést jelent márciushoz képest,

de jelentősen elmarad a tavalyi rekordütemtől.

Az első négy hónapban összesítve 34,2 millió tonna acél hagyta el az országot, ami 9,7 százalékos éves visszaesést mutat. Ez 2023 óta a leggyengébb január–áprilisi teljesítmény, bár történelmi összevetésben még így is a negyedik legmagasabb érték.

A kereskedelmi partnerek részéről folyamatosan érkező panaszok fényében az export lassulása egyáltalán nem meglepő. A kínai acélkivitel évek óta komoly feszültségforrás a nemzetközi kereskedelemben. A mostani adatok ráadásul arra utalnak, hogy az idei év egésze a 2023-as szint közelébe eshet vissza.

A vasércimport szintén gyengélkedett. A világ legnagyobb vasércfogyasztója áprilisban 103,9 millió tonnát importált. Ez 0,8 százalékos csökkenést jelent a márciusi 104,74 millió tonnához képest. A beszerzési kedvet elsősorban a szűkülő acélipari haszonkulcsok fogták vissza.

Az ipari aktivitás ugyanakkor nem állt le teljesen. A napi átlagos nyersvasgyártás, amely a vasérckereslet legfontosabb mutatója, áprilisban 4,6 százalékkal emelkedett a márciusi szinthez képest. Ez a Mysteel tanácsadó cég adatain alapuló Reuters-számításból derült ki. A kikötői vasérckészletek viszont 1,5 százalékkal, 162,65 millió tonnára csökkentek az előző hónaphoz viszonyítva. A Steelhome adatai alapján ez február vége óta a legalacsonyabb szint.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

