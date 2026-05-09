Zárug Péter Farkas: Orbán Viktor legfeljebb egy-másfél évig maradhat a politikában

Orbán Viktor általános politikai közszereplésében egy-másfél év van benne, ahogy jelen állás szerint látom, hallom, és ahogy ő maga is gondolkodik erről
– mondta Zárug Péter Farkas, aki László Róbert elemzővel együtt volt a Telex vendége.
Zárug elmondta, információi szerint a távozó miniszterelnök „már csak levezeti az osztozkodásokat”. Az elemző szerint az alapkérdés az, hogy Orbán Viktor elfoglalhatja-e most azt a pozíciót, amit elfoglalt 2006 és 2010 között, amikor egy vereséget követően ellenzékben volt.
Valószínűleg nem
– mondta Zárug, megjegyezve, hogy helyzetét nehezíti, hogy a Tisza Párt két ciklusban maximálná egy miniszterelnök idejét, visszamenőleges hatállyal.
László Róbert szerint az Orbán-rendszer egyik legfőbb jellemzője az volt, hogy „minden a lojalitásra épült”, és ha ez a lojalitás megtörik, „mitől is ne omlana össze a rendszer”.
László Róbert a Fidesz mint párt jövőjét illetően nem lát pozitív kimenetelt, „ha Orbán marad, akkor azért, ha nem marad, akkor meg azért”. Szerinte az egész rendszer arra volt felépítve, hogy Orbán Viktor hatalomban maradjon, minden más csak eszköz volt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Hány hadosztálya van a pápának? Újra előkerült a régi mondás
Harold James írása.
A vendéglátó ország is megerősítette: ide vezet majd Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként
A Tisza Párt vezetője többször is beszélt erről.
Kármán András bejelentette: Pótköltségvetés jön idén
Teljes felülvizsgálat jön.
Kapitány István a parlamentben mondta el, mi most az új kormány legfontosabb dolga
Fontos üzenetet fogalmazott meg a miniszter a versenyről.
Mentők és tűzoltók lepték el az autópályát: kilométeres a dugó, lángokban áll egy kamion
Több kilométeres torlódásra kell számítani.
Putyin kemény üzenetet küldött a NATO-nak a moszkvai győzelmi parádén
"Megyünk tovább."
Börtöncsapda: A magyar büntetés-végrehajtás gazdasági fenntarthatósága a falig ért
Rekordmagas fogvatartotti létszám és elszálló költségek mellett alakul meg az új kormány igazságügyi tárcája
Nagy ütést kapott Kína: évek óta nem látott mélypontra zuhant a szuperhatalom olajforgalma
De egyelőre stabilan tartja magát.
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?