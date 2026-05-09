Zárug Péter Farkas: Orbán Viktor legfeljebb egy-másfél évig maradhat a politikában
Zárug Péter Farkas: Orbán Viktor legfeljebb egy-másfél évig maradhat a politikában

Zárug Péter Farkas politikai elemző a Telex választási műsorában azt mondta, Orbán Viktornak már csak egy-másfél éve lehet hátra a politikában.

Orbán Viktor általános politikai közszereplésében egy-másfél év van benne, ahogy jelen állás szerint látom, hallom, és ahogy ő maga is gondolkodik erről

– mondta Zárug Péter Farkas, aki László Róbert elemzővel együtt volt a Telex vendége.

Zárug elmondta, információi szerint a távozó miniszterelnök „már csak levezeti az osztozkodásokat”. Az elemző szerint az alapkérdés az, hogy Orbán Viktor elfoglalhatja-e most azt a pozíciót, amit elfoglalt 2006 és 2010 között, amikor egy vereséget követően ellenzékben volt.

Valószínűleg nem

– mondta Zárug, megjegyezve, hogy helyzetét nehezíti, hogy a Tisza Párt két ciklusban maximálná egy miniszterelnök idejét, visszamenőleges hatállyal.

László Róbert szerint az Orbán-rendszer egyik legfőbb jellemzője az volt, hogy „minden a lojalitásra épült”, és ha ez a lojalitás megtörik, „mitől is ne omlana össze a rendszer”.

László Róbert a Fidesz mint párt jövőjét illetően nem lát pozitív kimenetelt, „ha Orbán marad, akkor azért, ha nem marad, akkor meg azért”. Szerinte az egész rendszer arra volt felépítve, hogy Orbán Viktor hatalomban maradjon, minden más csak eszköz volt.

