Zsidó tulajdonosoktól kétes módon elkerült Van Gogh-művek is helyet kaptak a vitatott zürichi gyűjteményben

Egy biztosan hamis és két olyan Van Gogh-alkotás is van a Kunsthaus Zürich napokban újra megnyílt Bührle-tárlatán, amelyek náci múltjuk miatt restitúciós igények tárgyai lehetnek – állítja a holland festő nemzetközileg elismert szakértője, Martin Bailey. A több mint 200 páratlan alkotást tartalmazó gyűjtemény, amely hosszútávú kölcsön keretében került az intézményhez, 2021 óta érzékeny viták tárgya.

Súlyosan rányomta bélyegét a Kunsthaus Zürich öt évvel ezelőtti kiállításmegnyitójának hangulatára egy svájci történész könyve (Das kontaminierte Museum – A szennyezett múzeum), amelynek megjelenése néhány nappal előzte meg az intézmény új épületében elhelyezett Bührle-kollekció bemutatását. A könyv szerzője, Erich Keller a náci korszakból származó műtárgyak etikátlan kezelésével vádolta meg a múzeumot számon kérve Emil Bührle gyűjteményének tüzetes eredetvizsgálatát.

Nácikkal is üzletelő fegyvergyáros

Emil Bührle egykor Svájc leggazdagabb embere, a Fortune magazin 1955-ös listája szerint a világ ötödik legnagyobb, 638 darabos, akkor 40 millió frankra becsült kollekciójával dicsekedhetett. A probléma mindössze az volt, hogy németeknek adott el fegyvereket a háborúban, gyáraiban rabszolgasorban tartott munkások, köztük nők, gyerekek dolgoztak, és nácik által elrabolt, illetve kényszerhelyzetben eladott képek nagy vevőjeként építgette gyűjteményét.

A Kunsthaus és Bührle kapcsolatai 1940-ig nyúlnak vissza, a fegyvergyáros ekkor lett tagja az intézmény kuratóriumának, de pénzzel is támogatta a múzeum kibővítését. A halála után létrehozott alapítvány, a Stiftung Sammlung E. G. Bührle 203 művet adott kölcsön húsz évre a Kunsthaus gyűjteményének. A Kunsthaus Zürich XIX. századi épületével szemben 2021 októberben nyitották meg az intézmény új létesítményét, amely a brit építész, David Chipperfield tervei alapján 200 millió svájci frankból készült. Monet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Degas művei kerültek a falakra az 1956-ban elhunyt Emil Bührle gyűjteményéből.