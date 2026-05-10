A tétlenség ára – Óriási összegeket tesz ki a természetkárosítás elhallgatott számlája

Az OECD már évtizedek óta vizsgálja a környezeti problémák gazdasági következményeit, és elemzései szerint a környezetvédelmi tétlenség költségei sokszor meghaladják a megelőzés ráfordításait. A Dasgupta-jelentés ezt tovább erősíti azzal, hogy a gazdaságot a természeti tőke szerves részeként értelmezi, és rámutat: a hagyományos mutatók, mint a GDP, nem tükrözik a valódi társadalmi jólétet. Az ENSZ és az EU friss jelentései egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a biodiverzitás csökkenése és a klímaváltozás kezelése alulfinanszírozott, miközben a károk egyre gyorsabban halmozódnak. A szabályok végrehajtásának hiányosságai és a rövid távú gazdasági döntések hosszú távon komoly versenyképességi és pénzügyi kockázatokat okoznak. Mindez azt mutatja, hogy a tétlenség nem semleges állapot, hanem egyre növekvő, rendszerszintű gazdasági veszteségforrás.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) az 1970-es évek óta foglalkozik a környezeti problémák közgazdasági szempontú elemzésével. 2008-ban publikált jelentésükkel úttörőnek tekinthető és ma is érvényes értékelést végeztek az OECD szakértői a legfontosabb környezeti kihívásokra adott fellépés elmaradása költségeinek becslésére.

Az OECD-országok kormányai már mind bevezettek olyan szakpolitikákat, amelyek célja a szűkös természeti erőforrások megóvása és a környezetminőség megőrzése. A „tétlenség” fogalmának meghatározása egy olyan közpolitikai területen, ahol már jelentős előrelépések történtek, természetesen nem egyszerű feladat. Az OECD elemzése szerint elméletileg legalább három lehetséges kiindulási pont létezik, amelyeket a „tétlenség” kifejezésére lehetne használni:

egy hipotetikus forgatókönyv, amelyben azt feltételezzük, hogy egyáltalán nincs környezetpolitikai beavatkozás;

az a feltételezés, hogy a meglévő környezetpolitika jelenlegi formájában és jelenlegi szigorúsági szintjén folytatódik; és

az a feltételezés, hogy hiteles kötelezettségvállalásokat hajtanak végre, amelyek a jövőben növelik a környezetvédelmi politika ambíciójának szintjét.

A fejlett országok számos környezetpolitikai kihívással szembesülnek, mint például az éghajlatváltozás, a levegő- és vízszennyezés, a természeti erőforrások kezelése, a természeti katasztrófák és a környezettel kapcsolatos veszélyek. Az ezekre való reagálás elmulasztásának költségei jelentősek lehetnek, és egyes esetekben komoly terhet rónak az OECD-gazdaságokra. Ezen költségek becslése fontos szerepet játszhat a politikai beavatkozást igénylő területek azonosításában, valamint a jövőbeli intézkedések sorrendiségének meghatározásában. A környezet és az erőforrások romlása hatásainak „költségszámításával” kapcsolatos minden szakaszban azonban jelentős bizonytalanság áll fenn. Még akkor is, ha a tétlenség költségeit jelentősnek ítélik, a környezetvédelmi politikák megerősítésére szoruló területek azonosításához továbbra is gondos összehasonlításra van szükség a tétlenség és a cselekvés határköltségei között. Ez a jelentés bevezető jellegű áttekintést nyújt a tétlenség költségeiről, és megvitatja a jövőben várhatóan felmerülő problémák egy részét ezen a rendkívül összetett területen.

A legfontosabb környezeti kihívásokkal kapcsolatos tétlenség költségeinek becslése azért fontos, mert ez lehetővé teszi a döntéshozók számára, hogy jobban megértsék e kihívások természetét és mértékét, így könnyebben eldönthetik, mikor és hogyan kell beavatkozniuk a szakpolitika eszközeivel. Ez különösen fontos a környezetvédelmi területen, mivel a tétlenségnek ezen a területen jelentkező hatásai közül nagyon sok nem tükröződik a piacokon.

Az OECD jelentése rámutatott arra, hogy a költségek számos területen jelentősek. Az ilyen értékeléseket azonban számos módszertani kérdés bonyolítja, többek között a bizonytalanság és a hiányos információk; a küszöbértékek és a visszafordíthatatlanság; a természeti erőforrások és a környezet helyettesíthetősége; a hosszú távú és elosztási szempontok kezelése; valamint a változó körülményekhez való endogén alkalmazkodás.

Dasgupta-jelentés

Sir Partha Dasgupta, a Cambridge-i Egyetem emeritus professzorának világhírű jelentése, az ún. Dasgupta-jelentés (The Economics of Biodiversity) lényege dióhéjban, hogy a gazdaság nem a természettől független rendszer, hanem annak szerves része. Dasgupta rámutat arra, hogy a hagyományos mutatók (például a GDP) alkalmatlanok a valódi haladás mérésére, mert nem számolnak a természeti tőke pusztulásával. A jelentés sürgeti a rendszerszintű váltást: a természetet értékes tőkeként kell kezelni, és a gazdasági döntéshozatal során figyelembe kell venni az ökológiai szolgáltatások (pl. beporzás, vízszűrés) valós értékét a fenntartható jövő érdekében.

A globális és európai környezetvédelmi politika 2026-os mérföldkövei, különösen az ENSZ Környezetvédelmi Programja által kiadott „State of Finance for Nature” (A természet megóvásának pénzügyi helyzete) jelentés és az uniós környezetvédelmi jogalkalmazásról szóló elemzések egybehangzóan rávilágítanak arra, hogy

a természet megóvása már nem csupán etikai kérdés, hanem a globális gazdasági stabilitás alapfeltétele.

A jelentés azt hangsúlyozza, hogy a természetalapú megoldásokba áramló tőke mértéke még mindig jelentősen elmarad a szükséges szinttől, miközben a tétlenség közvetlen költségei exponenciálisan növekednek.

Az ENSZ jelentése szerint jóllehet a kormányzati és magánbefektetések mutatnak némi emelkedő tendenciát, a biodiverzitás csökkenésének megállításához és a klímacélok eléréséhez a jelenlegi finanszírozási szintet legalább háromszorosára kellene növelni az évtized végéig. Ezzel párhuzamosan a káros fosszilis tüzelőanyagokat és a fenntarthatatlan mezőgazdaságot támogató szubvenciók továbbra is ötszörösen meghaladják a természetvédelmi ráfordításokat, ami egyfajta gazdasági öngólt eredményez: a kormányok egyik kezükkel a rombolást fizetik meg, a másikkal pedig a károk enyhítésére próbálnak forrást találni.

Vegyük észre, hogy még közgazdasági értelemben is valamit nagyon elrontunk, hiszen ha a természeti tőkét is számszerűsítve elhelyezzük az egyenlegben, egészen új számokat kapunk. A Dasgupta-jelentésben az inkluzív vagyon fogalma a fenntarthatóság mérésének központi eszköze. Ez a mutató nem csupán a pénzben kifejezhető javakat nézi, hanem a társadalom rendelkezésére álló összes erőforrást három fő kategóriába sorolja:

Termelt tőke: gépek, épületek, utak, infrastruktúra (amit hagyományosan a gazdaság mér).

Humán tőke: az emberek tudása, készségei és egészségi állapota.

Természeti tőke: az ökoszisztémák, a biodiverzitás, a tiszta víz, a termőföld és az éghajlat állapota.

Azért „inkluzív” ez a mutató, mert a hagyományos mutatókkal (mint a GDP) ellentétben ez minden tőketípust magában foglal. A jelentés fő állítása, hogy a gazdasági fejlődés akkor fenntartható, ha az egy főre jutó inkluzív vagyon az idő múlásával nem csökken.

Dasgupta rámutat a jelenlegi gazdasági rendszer hibájára, hogy miközben a világ GDP-je (a termelt tőke révén) folyamatosan nő, az inkluzív vagyonunk valójában csökken, mert a természeti tőkét (az ökoszisztémákat) sokkal gyorsabban pusztítjuk el, mint ahogy a másik két tőketípust építjük. A jelentés szerint a valódi jóllétet csak akkor mérhetjük helyesen, ha a természetet is a mérleg „eszközoldalára” helyezzük.

Itt jelentkezik egy olyan költség, amit a legkevésbé szoktak a döntéshozók figyelembe venni: ez az, amit a halogatás költségének, vagy a tétlenség árának is nevezhetünk. Dasgupta bizonyítja, hogy ez a költség (cost of inaction) jóval magasabb, mint a természet megóvásához és helyreállításához szükséges befektetések összege. Az érvelése szerint minél tovább halogatjuk a rendszerszintű változtatásokat, az ökoszisztémák pusztulása annál súlyosabb és gyakran visszafordíthatatlan gazdasági károkat okoz, például az élelmezésbiztonság vagy a klímaszabályozás terén.

A tétlenség tehát nem egy ingyenes opció, hanem egy olyan rejtett adósság, amely a jövőbeli jóllétünket és a gazdaság alapjait éli fel, ráadásul a környezeti károk utólagos helyreállítása nagyságrendekkel többe kerül, mint a megelőzés és a fenntartható gazdálkodásra való áttérés.

A természeti tőke (ökoszisztéma) termelt tőkével (utakkal, épületekkel, kikötőkkel, gépekkel) történő helyettesítése nemcsak befektetési tevékenységeinket jellemzi, de a gazdasági fejlődésről alkotott elképzelésünket is formálta – írja Dasgupta. Ugyanakkor a megoldás egy átfogó, de egyszerűen leírható átmenet, amelyek az emberiségtől megköveteli, hogy

gondoskodjunk arról, hogy a természettel szemben támasztott igényeink ne haladják meg annak kínálatát, és hogy növeljük a természet kínálatát a jelenlegi szinthez képest;

változtassuk meg a gazdasági sikert mérő mutatóinkat, hogy segítsenek irányítani bennünket egy fenntarthatóbb úton;

és alakítsuk át az intézményeinket és rendszereinket — különösen a pénzügyi és oktatási rendszereinket —, hogy elősegítsék ezeket a változásokat.

Uniós helyzet

Az európai uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásáról szóló 2025–2026-os jelentések megmutatják, hogy

az Eu tagállamaira jellemző ún. végrehajtási szakadék (a kötelezően előírt teendők figyelmen kívül hagyása) évente több mint 180 milliárd eurós veszteséget okoz az európai gazdaságnak.

Ez az összeg nem csupán elméleti kár, hanem konkrét egészségügyi kiadásokban, a szennyezett területek kármentesítésében és az elmaradt ökoszisztéma-szolgáltatásokban – például a természetes víztisztítás vagy a beporzás hiányában, a talaj termőképességének csökkenésében, és egyéb szolgáltatások elmaradásában – jelenik meg. Ez az összeg több, mint az uniós éves költségvetés, működéssel, agrár- és kohéziós-, nemzetközi támogatásokkal és segélyekkel együttvéve.

A jelentések szerint a jogszabályi keretek, mint például a természet-helyreállítási jogszabály vagy a vizeinket védő nitrát-irányelv, elviekben kiválóak, azonban a tagállami szintű következetlen betartatás és a forráshiány miatt a kitűzött célok jelentős része nem teljesül. Ez a jogbizonytalanság a piaci szereplőket is sújtja, hiszen a környezetvédelmi szabályok kijátszása versenyelőnyt biztosít a szabályszegőknek, miközben bünteti a fenntarthatóan működő vállalatokat.

Tehát a be nem tartott környezetvédelmi szabályok, a kifizetetlen egyre gyorsabban halmozódó költségek, a tétlenség ára, nemcsak a további természeti degradációt segíti, hanem kimutatható versenyképességi aggályokat is felvet.

Köztudott, hogy a befektetők ma már egyre inkább kockázati tényezőként kezelik a természetkárosítást, mivel az ellátási láncok sebezhetősége – különösen az élelmiszer- és gyógyszeriparban – közvetlenül a biodiverzitás állapotától is függ. Az EU-s jelentések ezzel összhangban figyelmeztetnek, hogy a környezetvédelmi jog alkalmazásának elszabotálása hosszú távon aláássa az unió versenyképességét a zöld technológiák világpiacán, és egyre rosszabb helyzetbe hozza a természeti erőforrásaink állapotát. Ez a gyakorlat tehát nem csupán a természet pusztulása, hanem a gazdaság rugalmasságának az elvesztése is. Az adatok azt sugallják, hogy a megelőzésre és a helyreállításra fordított minden egyes euró legalább nyolcszoros megtérülést hoz a társadalom számára, mégis a politikai ciklusok rövidsége gyakran felülírja ezt a hosszú távú racionalitást.

A megoldás kulcsa a közfinanszírozás reformja mellett a magántőke bevonása lenne, de ehhez az EU-nak sokkal szigorúbb és egységesebb jogalkalmazásra van szüksége, hogy a „szennyező fizet” elv ne csak papíron, hanem a mindennapi gazdasági gyakorlatban is érvényesüljön.

Az Európai Bizottság adatai alapján a környezetvédelem az egyik legkritikusabb terület a jogalkalmazás szempontjából:

a folyamatban lévő összes uniós kötelezettségszegési eljárás körülbelül 20%-a környezetpolitikai okokhoz köthető.

Márciusi adatok szerint az EU-ban összesen 1599 aktív kötelezettségszegési eljárás van folyamatban minden szakpolitikai területet figyelembe véve. Ebből nagyjából 300-320 ügy kifejezetten környezetvédelmi jellegű. Ez azt jelenti, hogy ugyan akár „papíron” (bár sokszor még ott sem) jól is állunk, a szabályok végrehajtásában nem, ami miatt nemcsak a környezetünk, egészségünk károsul visszafordíthatatlanul, hanem versenyképességünk is csökken.

Bizonyosak lehetünk abban, ha a megelőzésbe, vagy a következmények enyhítésének költségeibe nem invesztálunk idejében, akkor később a sokszorosát is fizethetjük. Ha felborul egy dominósor első kockája, akkor láncreakció indul el, egyik kocka a másik után borul. Például, ha átlépünk egy forduló/billenő ponton az éghajlati rendszerben, hasonlóképpen olyan következmények sorozata indulhat el, mint a felgyorsult felmelegedés, az emelkedő tengerszint és az egyre szélsőségesebb időjárás. Az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése – például az olvadó sarki tengeri jég következményei – költségei gyorsan csaknem négyszeresére nőnek egy fordulópont átlépése után, derült ki egy nemrégiben megjelent tanulmányból.

Pénzügyi kockázatok

Frank Elderson, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatóságának tagja egy idén március eleji beszédében azt hangsúlyozta, hogy

a természet romlása már nem csupán környezetvédelmi ügy, hanem közvetlen veszélyt jelent a pénzügyi stabilitásra is.

Az emberiség jelenleg 1,7-szer gyorsabban használja fel a természeti erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni képesek, ami egyfajta „ökológiai deficitet” eredményez. Ez a folyamat rontja a klímaválsághoz való alkalmazkodóképességünket és növeli a vállalati kockázatokat.

Az EKB elemzése szerint az euróövezet gazdasági teljesítményének jelentős része (például a vízhiány vagy a talajromlás miatt) veszélybe kerülhet, ami végső soron a bankok hitelportfólióinak romlásához vezet. Elderson sürgette a nemzetközi összefogást és a jegybanki felügyeleti gyakorlatok zöldítését a rendszerszintű kockázatok elkerülése érdekében.

Néhány európai jó példa között utalt arra is, hogy a természetközpontú szemlélet jegyében a magyar jegybank is úttörő szerepet vállal a régióban. Az MNB az elsők között építette be mandátumába a fenntarthatóság támogatását, felismerve, hogy a környezeti kockázatok hosszú távon az árstabilitást is veszélyeztetik. Az MNB az OECD-vel közösen úttörő kutatási-módszertani projektet indított, amely keretében a biodiverzitás csökkenéséből fakadó pénzügyi kockázatokat mérték fel, egyúttal az MNB felügyeleti keretrendszerének fejlesztését célozták.

Elderson azt is kiemelte, hogy a természetbe való befektetés és a biodiverzitás megőrzése nem választható opció, hanem a stabil gazdasági jövő alapfeltétele. Az ökoszisztémák összeomlása ugyanis nemlineáris gazdasági sokkokat okozhat, amelyek kezelése utólag sokkal költségesebb lenne.

