Betelt a pohár Ferihegyen: fizetés nélkül hagyott több száz magyar munkavállalót a Ryanair

A Ryanair és a Buzz budapesti bázisán dolgozó, de a varsói menedzsment irányítása alá tartozó légiutas-kísérők ismételten nem kapták meg időben a munkabérüket – közölte a dolgozókat képviselő Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet (LESZ). A késedelmes kifizetés rövid időn belül már a második alkalommal fordult elő.

Az érdekképviselet hangsúlyozta,

a késedelmes bérfizetés súlyos anyagi és egzisztenciális bizonytalanságot okoz a dolgozóknak.

A ferihegyi érintettek száma megközelíti a 400-at. A LESZ információi szerint szerint legutóbb 2025 novemberében is előfordult hasonló eset.

A személyzet a fennakadás dacára folyamatosan ellátja a feladatait a járatokon, és maradéktalanul gondoskodik az utasok biztonságáról és kiszolgálásáról.

Családanyák. Családapák. Fiatal munkavállalók – akik egész hónapban elvégezték a munkájukat, mégsem kapták meg a munkabérüket

- áll a szakszervezet Facebook-posztjában. Mint elmondták,

megtették a szükséges jogi lépéseket,

és minden rendelkezésükre álló eszközzel kiállnak az érintett munkavállalók mellett.

Biztosak vagyunk benne, hogy Michael O'Leary sem támogatná azt, hogy a varsói menedzsment ne tartsa be a munkavállalókat védő jogszabályokat, és késedelmes bérfizetéssel sodorjon bizonytalanságba dolgozó családokat

- utaltak a Facebookon megjelent közleményben a Ryanair vezérigazgatójára.

Meddig engedhető meg, hogy ilyen óriáscégek így bánjanak a ferihegyi dolgozókkal? Mi azt mondjuk: elég volt

- szögezte le a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet.

