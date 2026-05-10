Betelt a pohár Ferihegyen: fizetés nélkül hagyott több száz magyar munkavállalót a Ryanair

Az érdekképviselet hangsúlyozta,
a késedelmes bérfizetés súlyos anyagi és egzisztenciális bizonytalanságot okoz a dolgozóknak.
A ferihegyi érintettek száma megközelíti a 400-at. A LESZ információi szerint szerint legutóbb 2025 novemberében is előfordult hasonló eset.
A személyzet a fennakadás dacára folyamatosan ellátja a feladatait a járatokon, és maradéktalanul gondoskodik az utasok biztonságáról és kiszolgálásáról.
Családanyák. Családapák. Fiatal munkavállalók – akik egész hónapban elvégezték a munkájukat, mégsem kapták meg a munkabérüket
- áll a szakszervezet Facebook-posztjában. Mint elmondták,
megtették a szükséges jogi lépéseket,
és minden rendelkezésükre álló eszközzel kiállnak az érintett munkavállalók mellett.
Biztosak vagyunk benne, hogy Michael O'Leary sem támogatná azt, hogy a varsói menedzsment ne tartsa be a munkavállalókat védő jogszabályokat, és késedelmes bérfizetéssel sodorjon bizonytalanságba dolgozó családokat
- utaltak a Facebookon megjelent közleményben a Ryanair vezérigazgatójára.
Meddig engedhető meg, hogy ilyen óriáscégek így bánjanak a ferihegyi dolgozókkal? Mi azt mondjuk: elég volt
- szögezte le a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet.
