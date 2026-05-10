Egészen extrém halálozási rátával fenyeget az új vírus - Mit tudunk róla?

A hantavírusok évtizedek óta ismertek a virológusok és járványügyi szakemberek számára, mégsem tartoztak soha azok közé a kórokozók közé, amelyektől a világjárványok miatt kellett volna tartani. A víruscsalád különböző törzsei ugyan rendszeresen okoznak emberi megbetegedéseket Európában, Ázsiában és az amerikai kontinensen is, de ezek döntő többsége rosszul terjed emberről emberre, és földrajzilag is viszonylag korlátozott marad. Az európai Puumala-vírus például enyhébb, vesét érintő betegséget okoz, alacsony halálozással. A Balkánon előforduló Dobrava-törzs már veszélyesebb, de továbbra is főként rágcsálókról terjed emberre. Az Egyesült Államokban ismert Sin Nombre-vírus ugyan súlyos tüdőszindrómát válthat ki, de emberi terjedését gyakorlatilag nem figyelték meg.
A most a figyelem középpontjába került Andes-hantavírus azonban más kategória. Ez az egyetlen ismert hantavírus, amelynél dokumentáltak az emberről emberre terjedést is, ráadásul extrém a halálozási aránya.
Egy olyan vírusról van szó, amely a legsúlyosabb hantavírusos betegséget, a hantavírus kardiopulmonális szindróma (HCPS) okozza, amelynek halálozási rátája átlagosan 35–40 százalék körül mozoghat. Ez az arány már a világ legveszélyesebb vírusos betegségei közé emeli. Éppen ezért váltott ki ekkora nemzetközi figyelmet a Hondius expedíciós hajón történt fertőzéslánc, amelyben több halálesetet is regisztráltak.
