Ezentúl egyetlen rendelettel válhatnak meg a gyarmatosításkor elragadott műkincsektől Franciaországban
Franciaország új törvényt hirdetett ki, amely jelentősen leegyszerűsíti a gyarmati korszakban elrabolt műkincsek és kulturális javak visszaszolgáltatását. A lépés egy régóta fennálló bürokratikus akadályt hárít el az afrikai és más egykori gyarmati országok sok éve szorgalmazott követelései elől - jelentette a MTI.

A korábbi gyakorlat szerint a francia állami gyűjtemények elidegeníthetetlensége miatt minden egyes műtárgy visszaadásához külön törvényt kellett alkotni. Az új jogszabály értelmében azonban a kormány már rendeleti úton is dönthet egy-egy alkotás közvagyonból történő kivonásáról. Amennyiben a műtárgy nem közvetlenül az állam, hanem más közintézmény tulajdonában van, a visszaszolgáltatáshoz az érintett szervezet jóváhagyása is szükséges.

A törvény az 1815 és 1972 között megszerzett javakra vonatkozik, ami a második francia császárság kezdetétől az UNESCO kulturális javak átruházásáról szóló egyezményének hatálybalépéséig tart.

A szabályozás Emmanuel Macron 2017-ben, Burkina Fasóban tett ígéretét váltja be, a francia elnök ezzel új fejezetet kívánt nyitni a korábban gyarmatosított országokkal ápolt kapcsolatokban. Franciaország az elmúlt években már tett hasonló lépéseket: 2020-ban Európában úttörőként szolgáltatott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Öt évnyi várakozás után pedig Elefántcsontpart is visszakapta az 1916-ban elhurcolt, "beszélő dobnak" nevezett Djidji Ayokwe résdobot.

A történelmi jelentőségű döntést Kína is üdvözölte, kiemelték, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a lépésnek, és szorosabb együttműködésre törekszenek Párizzsal a kérdésben.

Peking érdekeltsége nem véletlen: 1860-ban a francia-brit csapatok kifosztották az egykori pekingi Nyári Palotát, ahonnan szintén rengeteg értékes műkincs került Európába.

