Itt a friss előrejelzés: idén még nem látott időjárás közelít Magyarország felé

Az idei év első komolyabb zivataros helyzete jön a következő napokban – írja Facebook-oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt. A pontos hatások egyelőre bizonytalanok, de az szinte biztos, hogy a következő napokban kiadós csapadék és erős szél jön.

A tőlünk messzire (még Norvégiától is) északra található légörvény hidegfrontja mögött hideg levegő érkezik a kontinens középső területei fölé, amely hatására ott egy újabb ciklonközéppont alakul ki, de már jóval közelebb - nagyjából a Germán-Lengyel-alföld fölött – olvasható a HungaroMet friss előrejelzésében. Mindez azért érdekes számunkra, mert így észak felé indul el a tőlünk délre lévő meleg, nedves levegő, ez pedig meg is érkezik térségünkbe (850 hPa-on, azaz nagyjából 1500 m-es magasságban) eközben a középtroposzférában (nagyjából 5000 m-en) hűlni fog a levegő

igencsak megnő a légköri instabilitás, ezért erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyekből zivatarok is kialakulnak.

Hétfő éjféltől késő délelőttig legfeljebb kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zivatar. A déli óráktól viszont délnyugatról északkelet felé történő áthelyeződéssel

jelentősen megnő a zivatarok kialakulásának esélye.

Estig sokfelé - akár több hullámban, esetleg rendszerbe szerveződve - kell számítani zivatarokra, majd estétől valamelyest csökken a számosságuk, de helyenként keddre virradó éjszaka is előfordulhatnak. A zivatarokat általában viharos (~65-85 km/h) széllökések, kisebb méretű jég (1-2 cm) és intenzív csapadék, kis körzetekben felhőszakadás (>25 mm) kísérheti. A déli és a keleti országrészben délután van esélye egy-egy heves zivatar kialakulásának is 90 km/h-t meghaladó széllökésekkel, és akár nagyobb méretű jég (>2 cm) is előfordulhat ezekben a cellákban.

Benne van az időjárási helyzetben, hogy másodfokú, azaz narancssárga figyelmeztető előrejelzés vagy riasztás kerüljön kiadásra

- írja a HungaroMet.

