Kellemetlen örökség szakadt az új kormány nyakába: Áder János és Sulyok Tamás is hagyott hátra elvarratlan szálakat
Az újonnan felálló Országgyűlés tárgysorozatán a házszabály értelmében automatikusan megmarad három, korábban megfontolásra visszaküldött törvényjavaslat. Ezek között szerepel egy még 2017-ben benyújtott, parlamenti ciklusokon átívelő jogszabály is. Az új kormánynak emellett több függőben lévő előterjesztés sorsáról is döntenie kell. Ezzel párhuzamosan a korábbi képviselői önálló indítványok külön döntés nélkül elbuknak. Ilyen például a Fidesz-KDNP vitatott, civil szervezeteket érintő javaslata is – derül ki az MTI összefoglalójából.

A legrégebbi "megörökölt" ügy a vízgazdálkodási törvény 2017-es módosítása, amely nyolcvan méteres mélységig engedély nélkül tette volna lehetővé a kútfúrást. Ezt Áder János akkori államfő előzetes normakontrollra küldte, majd

az Alkotmánybíróság az ivóvízbázisok védelme miatt alaptörvény-ellenesnek minősítette a javaslatot.

Bár a háztartási kutak kérdését 2023-ban időközben már rendezték, a parlament azóta sem módosította az eredeti, alkotmányellenes szöveget. Emiatt a tervezet technikai okokból máig a napirenden maradt.

Szintén a parlament előtt maradt két olyan 2024 végi jogszabály, amelyeket Sulyok Tamás köztársasági elnök jogtechnikai okokból küldött vissza az előző Országgyűlésnek:

  • ezek az EU-kirgiz partnerségi megállapodást
  • és egy nemzetközi polgári repülési egyezményt érintik.

Mivel a korábbi kormánypárti többség ezeket később új előterjesztésként már elfogadta, az eredeti javaslatok tárgysorozatban tartása puszta formalitás.

Az új parlament nyolc korábbi beszámolót is megörökölt, ezek között szerepelnek a Kúria elnökének, az alapvető jogok biztosának, valamint az Integritás Hatóságnak az anyagai is. A képviselők a Házbizottság javaslatára ezeket akár érdemi tárgyalás nélkül is lezártnak minősíthetik.

Az újonnan hivatalba lépő Tisza-kormánynak kell határoznia arról, hogy mi legyen a sorsa az elődje által benyújtott, de még el nem fogadott kormányzati javaslatoknak. Ezek közé tartozik a vállalati vezetőtestületek nemek közötti egyensúlyát célzó uniós irányelv átültetése a magyar jogrendbe.

Szintén ide sorolható az európai adathozzáférési szabályok alkalmazása, valamint a magyar-osztrák államhatárral és a vámegyezményekkel kapcsolatos intézkedések sora. Egy további, a hatósági üzemanyagárakkal kapcsolatos javaslat sorsa is az új kabineten múlik. Ennek tartalma azonban gyakorlatilag már beépült az új Országgyűlés alakuló ülésén elfogadott veszélyhelyzeti szabályozásba.

Ezzel szemben automatikusan, külön parlamenti döntés nélkül lezártnak minősülnek a korábbi kormánypárti képviselők által benyújtott önálló indítványok.

Így végleg lekerül a napirendről a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat is. Ez a tervezet külön nyilvántartásba vette volna azokat a szervezeteket, amelyeket a Szuverenitásvédelmi Hivatal külföldről finanszírozottnak és a szuverenitásra veszélyesnek ítél. Ugyancsak elbukott egy fideszes képviselők által kezdeményezett egészségügyi tervezet, amely az ivarsejt-adományozás szabályait módosította volna.

