Két választást is tartanak Magyarországon vasárnap

Felsőszentmártonban azért van szükség új voksolásra, mert a helyi képviselő-testület februárban a feloszlás mellett döntött. A mintegy 750 szavazásra jogosult lakos két független polgármesterjelölt közül választhat.

A 2024-ben megválasztott Kovácsevics István kihívója Várnai Levente.

A négyfős képviselő-testületbe összesen nyolc független jelölt szeretne bejutni.

Esztergom 3-as számú egyéni választókerületében a korábbi képviselő, a kormánypárti Alberti Péter januári halála miatt írták ki a választást. A körzet megközelítőleg 1950 választópolgára mindössze egyetlen jelöltre adhatja le a voksát:

a szavazólapon csak a Fidesz-KDNP színeiben induló Steindl Balázs jelenlegi alpolgármester neve szerepel.

