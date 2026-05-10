Két választást is tartanak Magyarországon vasárnap
Vasárnap két településen tartanak időközi önkormányzati választást: a Baranya vármegyei Felsőszentmártonban polgármestert és képviselő-testületet, míg Esztergomban önkormányzati képviselőt választanak a helyiek. A szavazókörök reggel hat és este hét óra között tartanak nyitva – írta meg a MTI.

Felsőszentmártonban azért van szükség új voksolásra, mert a helyi képviselő-testület februárban a feloszlás mellett döntött. A mintegy 750 szavazásra jogosult lakos két független polgármesterjelölt közül választhat.

A 2024-ben megválasztott Kovácsevics István kihívója Várnai Levente.

A négyfős képviselő-testületbe összesen nyolc független jelölt szeretne bejutni.

Esztergom 3-as számú egyéni választókerületében a korábbi képviselő, a kormánypárti Alberti Péter januári halála miatt írták ki a választást. A körzet megközelítőleg 1950 választópolgára mindössze egyetlen jelöltre adhatja le a voksát:

a szavazólapon csak a Fidesz-KDNP színeiben induló Steindl Balázs jelenlegi alpolgármester neve szerepel.

