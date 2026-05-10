Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Magyar Pétert szombaton Magyarország új miniszterelnökévé választotta az Országgyűlés, ezzel 16 év után váltja Orbán Viktort a kormányfői poszton. Az eskütételt követő parlamenti beszédében Magyar rendszerváltásról, a közvagyon visszaszerzéséről és az igazságtételről beszélt, bejelentve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását. Az új kormányfő felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a lemondásra, és ígéretet tett az alkotmányos rendszer átfogó felülvizsgálatára, a fékek és ellensúlyok megerősítésére, valamint a miniszterelnöki ciklusok korlátozására. A beiktatásra érkező nemzetközi gratulációk sorában Ursula von der Leyen bizottsági, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök és a budapesti amerikai nagykövetség is megszólalt. Legfontosabb kormányalakítási híreink vasárnap.

Magyar Pétert választotta Magyarország miniszterelnökévé a frissen megalakult Országgyűlés szombaton: a Tisza Párt elnöke 140 igen és 54 nem szavazatot kapott, ezzel 16 év után váltja Orbán Viktort a kormányfői poszton. Az április 12-i választás után megalakult parlamentben a Tisza kétharmados többséggel kezdheti meg a ciklust, ami már az alakuló ülésen is jelezte: az új kormány előtt gyors és nagy politikai súlyú törvényalkotási időszak állhat. Magyar Péter a hivatalos eskütétel után az Országgyűlésben mondott beszédet, majd később a Kossuth téren összegyűlt tömeghez is szólt.

A parlamenti beszédben Magyar Péter a miniszterelnöki megbízatást szolgálatként írta le, és azt mondta, addig kívánja ellátni a feladatot, amíg annak hasznát látja az ország, illetve ameddig erre a magyar nemzet igényt tart. Úgy fogalmazott, azért áll ott,

mert magyarok milliói változást akartak, a kapott bizalmat pedig egyszerre nevezte megtiszteltetésnek, erkölcsi kötelezettségnek és felelősségnek.

Példaképként Batthyány Lajost, Nagy Imrét és Antall Józsefet említette, majd azt hangsúlyozta, hogy nem uralkodni akar Magyarországon, hanem szolgálni kívánja a hazáját.

Beszédének központi gondolata a szembenézés, az igazságtétel, a megbékélés és az újrakezdés volt. Magyar Péter szerint a választási felhatalmazás nem pusztán kormányváltásra, hanem rendszerváltásra szól, ehhez azonban előbb meg kell érteni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere. Élesen bírálta az általa „Orbán–Gyurcsány-korszakként” emlegetett időszakot, amely szerinte politikailag, emberileg és erkölcsileg is megbukott. Azt mondta,

Magyarország 22 évvel az uniós csatlakozás után „felperzselt földdé” vált, miközben az állam egy szűk politikai és gazdasági elit meggazdagodását segítette a polgárai helyett.

Magyar Péter több szakpolitikai területet is felsorolt, ahol szerinte súlyos örökséget vesz át az új kormány: azt állította, hogy ma 3 millió ember él szegénységben, 800 ezer nyugdíjas a létminimum alatt, 400 ezer gyermek pedig nélkülözésben és kirekesztettségben. Az egészségügyben hosszú várólistákról, háziorvos nélküli tömegekről és idő előtti halálozásokról beszélt, az oktatásról pedig azt mondta, hogy a felemelkedés csatornája helyett sokszor a társadalmi különbségek újratermelésének eszközévé vált. A gazdasági és intézményi újrakezdés részeként ígéretet tett

a közvagyon visszaszerzésére,

az egészségügy és az oktatás helyreállítására,

a bérek fokozatos európai felzárkóztatására,

valamint arra, hogy Magyarország visszaszerzi becsületét Európában és a világban.

Az igazságtétel intézményi alapjaként Magyar Péter bejelentette, hogy az új Országgyűlés első intézkedései között benyújtják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A tervezett szerv feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók vizsgálata, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon törvényes eszközökkel történő visszaszerzése lenne. Magyar Péter szerint a hivatalnak autonóm, független állami szervként kell működnie, amely nem a kormány, hanem az Országgyűlés felé tartozik beszámolással. A vizsgálati fókuszba egyebek mellett az állami közbeszerzések, a koncessziók, az alapítványokba kiszervezett közvagyon, az állami beruházások túlárazásai, az uniós források, a Magyar Nemzeti Bank környékéhez kötött konstrukciók, a tao-rendszer és a magántőkealapok kerülnének.

A beszéd egyik legerősebb politikai üzenete Sulyok Tamás köztársasági elnöknek szólt:

Magyar Péter ismét felszólította az államfőt és az általa az előző rendszer kiszolgálóinak tartott közjogi vezetőket, hogy mondjanak le, de legkésőbb május 31-ig álljanak félre Magyarország demokratikus megújulásának útjából.

Sulyok Tamást azzal vádolta, hogy méltatlanná vált a nemzet egységének és a jogállamiságnak a képviseletére, mert szerinte nem szólalt fel akkor, amikor politikai ellenfeleket, bírókat, civileket, művészeket vagy gyermekvédelmi ügyek sértettjeit kellett volna megvédeni. Az államfő később újságírói kérdésre nem reagált arra, hogy lemond-e.

A megbékélésről szólva Magyar Péter azt mondta, az elmúlt évek egyik legsúlyosabb bűne az volt, hogy a politika szándékosan szembefordította a magyarokat egymással. Bocsánatot kért a bicskei, a Szőlő utcai és a magyar gyermekvédelmi rendszer valamennyi áldozatától, valamint mindazoktól, akik szerinte az elmúlt évtizedekben azt tapasztalták, hogy az állam nem egyformán védi és tiszteli polgárait. A társadalomtól azt kérte, ne hagyja magára a politikusokat a politikával: figyeljék a döntéshozókat, kérjék számon az ígéreteket, vitatkozzanak a hatalommal, és ne engedjék, hogy bárki visszaéljen a kapott felhatalmazással.

A frakciókhoz fordulva Magyar Péter azt kérte, hogy a képviselők értsék meg a választás történelmi súlyát. Saját kétharmados többségű oldalát arra figyelmeztette, hogy a választási győzelmet nem szabad erkölcsi vagy politikai tévedhetetlenségnek tekinteni.

Ígéretet tett az alkotmányos rendszer átfogó felülvizsgálatára, a fékek és ellensúlyok megerősítésére, a valódi intézményi függetlenség helyreállítására, valamint a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozására.

A Fidesz képviselőihez már ellenzéki szereplőkként szólt: azt mondta, lehetnek szigorú bírálók, de legyenek partnerek abban, hogy Magyarország tiszta, átlátható és közös ország legyen.

A hivatalos parlamenti beszéd után Magyar Péter a Kossuth téren is megszólalt, a tömeg előtt arról beszélt, hogy Magyarország képes talpra állni, újra hinni önmagában, és közös hazája lehet minden magyar embernek. A Parlamentet korábban az elnyomás, a hatalmi gőg és a kivagyiság szimbólumának nevezte, majd azt mondta, az emberek visszavették azt maguknak. A Kossuth téri beszédben hangsúlyozta, hogy a csalódott, más politikai oldalon álló választókra is szükség van, mert szerinte együtt kell újjáépíteni Magyarországot. Végül ünneplésre kérte a tömeget, és úgy zárta beszédét, hogy

Isten áldja a szabad Magyarországot, a haza minden előtt.

A nemzetközi reakciók gyorsan megérkeztek Magyar Péter megválasztása után: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is gratulált az új magyar miniszterelnöknek. Von der Leyen a megújulás reményéről és ígéretéről beszélt, Costa új fejezetként értékelte Magyarország történetében Magyar Péter megválasztását, Kallas pedig az Európai Unió szabadságra, békére és otthonra vonatkozó ígéretét emelte ki. Az uniós reakciók külön hangsúlyt kaptak amiatt, hogy a beiktatás május 9-én, Európa napján történt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén gratulált Magyar Péternek, és szimbolikusnak nevezte, hogy az új magyar kormányfő éppen Európa napján kezdte meg munkáját. Üzenetében azt írta, Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal, és erős kapcsolatokat építene a jószomszédi viszony, valamint a két nép iránti kölcsönös tisztelet alapján.

A budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője is megszólalt, és azt jelezte, hogy az Egyesült Államok elkötelezett az új magyar kormánnyal való együttműködés mellett.

Török Gábor érdekes elemzést Sulyok Tamás helyzetéről, mivel a politológus szerint az államfő számára nincs jó opció: ha lemond, kevés szimpátiára számíthat, ha viszont a posztján marad, olyan politikai csatába kerülhet, amelyhez nincs rutinja, és bukása még Magyar Péter beszédénél is nagyobbat szólhat. Lázár János volt építési és közlekedési miniszter közben arról beszélt, hogy szíve szerint nem ült volna be ellenzéki képviselőként a parlamentbe, de erről nem ő döntött.

Az alakuló ülés végén Forsthoffer Ágnes házelnök bejelentette, hogy az Országgyűlés következő ülését május 12-én, kedden délután négy órától tartják.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt