Magyar Péter: hamar véget érnek a mézeshetek, fogunk csalódást okozni
Gyorsan kifulladhatnak a választást követő mézeshetek, kormányzás közben elkerülhetetlen lesz csalódást okozni a széles, sokszínű tábor egyes részeinek – mondta Magyar Péter a New Yorkernek adott interjújában. Az új magyar kormányfő nyílt kommunikációt, új alkotmányt és „belső fékeket” ígér az interjúban, melyet a héten Rómában készítettek vele.

Még a szombati beiktatása előtt Rómában adott interjút a New Yorkernek Magyar Péter, az írás szombaton jelent meg a lapban. Az újdonsült kormányfő kiemelte, hogy a választási győzelem valódi kockázatvállalás eredménye volt, amit nemcsak ő, hanem tanárok, ápolók, rendőrök és más közszolgák is megfizettek állásvesztéssel és egzisztenciális félelemmel. Szerinte Orbán Viktor nem egyszerűen kormányt, hanem hatalmi gépezetet épített az elmúlt években, ezért terjedt el korábban az a tévhit, hogy választáson nem lehet legyőzni a Fideszt. Magyar Péter szerint

a választási győzelemmel „a rezsim összeomlott”,ami gyors folyamat: az emberek „átlátnak” a korábbi hazugságokon, a propaganda hatása gyengül.

A közmédiáról a miniszterelnök azt mondta, hogy „nem akar mindenkit kirúgni”, különbséget tesz az átlagos dolgozók és a politikai kinevezettek, illetve jogsértéseket elkövetők között. A célja egy független, objektív, semleges közmédia felépítése, de elismeri, hogy ez nem megy egy nap alatt, hanem átvilágítást és fokozatos intézményi rendrakást igényel.

A kormányzással kapcsolatban Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy érzi a jelenlegi hangulatot, ami mézeshetekre hasonlít, azonban ez hamar kifulladhat,

kormányzás közben elkerülhetetlen lesz csalódást okozni a széles, sokszínű tábor egyes részeinek.

Ugyanakkor nyílt kommunikációt ígér, őszinte helyzetképet a gazdaságról, egészségügyről, oktatásról, és azt, hogy hibák esetén vállalják a felelősséget és a következményeket.

Az új kormányfő fontos vállalása az alkotmány módosítása: bele akarják írni, hogy valaki csak két cikluson keresztül, legfeljebb nyolc évig lehessen miniszterelnök. Ezt szimbolikus garanciának szánja arra, hogy nem akarnak új hatalmi gépezetet építeni, hanem szolgálni akarnak.

Magyar az interjúban kiemelte a „belső fékek” fontosságát: azt állítja, van egy (63 pontos) önellenőrző listája, és ha megszeg belőle több pontot, akkor újra kell gondolnia, alkalmas-e még a szolgálatra. Emellett azt is mondta, hogy szükség esetén kész lenne átadni a hatalmat valaki alkalmasabbnak, és visszatérni a magánéletéhez.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

