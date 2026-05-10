Megindult az evakuáció a halálos járvány miatt karantén alá vont hajóról

A spanyol egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az első, kizárólag spanyol állampolgárokból álló csoportot már partra szállították az érintett óceánjáróról.
A hajó jelenleg a Tenerife déli részén fekvő Granadilla kikötője felé tart.
Az evakuált utasokat a kikötőből katonai buszokkal közvetlenül a repülőtérre viszik. Innen egy kormánygéppel Madridba szállítják őket, ahol kórházi elkülönítésbe és karanténba kerülnek.
Az ügy egy holland házaspár megbetegedésével indult, akik néhány napot Argentínában töltöttek, majd Ushuaia kikötőjéből felszálltak az MV Hondius nevű hajóra. A feltételezések szerint egyikük még Argentínában fertőződhetett meg az Andes-vírussal, de egyelőre nem világos, hogy rágcsálókon keresztül kapta el a betegséget, vagy már ott is emberről emberre terjedő fertőzési láncba került. A hajón nem találtak patkányokat, ami erősítette az emberről emberre terjedés gyanúját, ezt pedig a vírusszekvenálás is alátámasztotta.
A szakértők most azt vizsgálják, létezhet-e Latin-Amerikában egy eddig észrevétlen járványgóc, illetve hogy a fertőzöttek már a tünetek megjelenése előtt is továbbadhatják-e a vírust.
Az Andes-vírus az egyetlen ismert hantavírus, amely emberről emberre is képes terjedni. A betegség lappangási ideje jellemzően 8–40 nap, de ennél hosszabb is lehet, tünetei pedig súlyos légúti fertőzésre emlékeztetnek, gyakran akut légzési elégtelenséggel. Az eset-halálozási arány akár 32 százalék is lehet, vagyis jóval magasabb, mint az influenzáé vagy a Covid–19-é, és bizonyos összevetésekben a SARS-járvány súlyosságát is meghaladhatja. Korábban Argentínában már volt kisebb Andes-vírus-járvány, a 2018–2019-es kitörésben 34 fertőzöttet azonosítottak, közülük senki sem maradt tünetmentes, több mint felüknél pedig súlyos tüdőgyulladás alakult ki. Specifikus kezelés és engedélyezett vakcina jelenleg nincs ellene, de már létezik klinikai fejlesztésen átesett vakcinajelölt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images
Megvan a Magyar-kormány első két törvénye
Már ki is hirdették ezeket a Magyar Közlönyben.
Pattanásig feszült a helyzet a Hormuzi-szorosban: nyílt összetűzésbe keveredtek az amerikai erők, már egy európai nagyhatalom is hadihajót indított
Előkészületben van egy nemzetközi misszió a térség hajózásának biztosítására.
Két választást is tartanak Magyarországon vasárnap
Van, ahol csak egyetlen emberre lehet szavazni.
Megvan, mikor mutatkoznak be hivatalosan a Magyar-kormány miniszterei
Rohamtempóban indulnak a hivatalos eljárások az új vezetők ügyében.
Egészen extrém halálozási rátával fenyeget az új vírus - Mit tudunk róla?
Sem vakcina, sem gyógyszeres kezelés nincs.
Kellemetlen örökség szakadt az új kormány nyakába: Áder János és Sulyok Tamás is hagyott hátra elvarratlan szálakat
Három fontos és lezáratlan ügy rendezése is Magyar Péter kormányára vár.
Lehet gyorsan bevezetni az eurót, csak jöhet vele a káosz
Erre kell nagyon figyelnie Magyar Péter kormányának a vállalásánál!
Üzent Orbán Viktor szövetségese: Magyar Péterrel valósítanának meg egy óriási tervet
Eljött az ideje a V4 feltámasztásának.
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?