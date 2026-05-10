Megindult az evakuáció a halálos járvány miatt karantén alá vont hajóról

Hantavírus-járvány tört ki egy tengerjáró hajón. Az utasok evakuálását már megkezdték Tenerife partjainál, a spanyol állampolgárokat pedig Madridba szállítják karanténba az MV Hondius hajóról – számolt be a Reuters.

A spanyol egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az első, kizárólag spanyol állampolgárokból álló csoportot már partra szállították az érintett óceánjáróról.

A hajó jelenleg a Tenerife déli részén fekvő Granadilla kikötője felé tart.

Az evakuált utasokat a kikötőből katonai buszokkal közvetlenül a repülőtérre viszik. Innen egy kormánygéppel Madridba szállítják őket, ahol kórházi elkülönítésbe és karanténba kerülnek.

Az ügy egy holland házaspár megbetegedésével indult, akik néhány napot Argentínában töltöttek, majd Ushuaia kikötőjéből felszálltak az MV Hondius nevű hajóra. A feltételezések szerint egyikük még Argentínában fertőződhetett meg az Andes-vírussal, de egyelőre nem világos, hogy rágcsálókon keresztül kapta el a betegséget, vagy már ott is emberről emberre terjedő fertőzési láncba került. A hajón nem találtak patkányokat, ami erősítette az emberről emberre terjedés gyanúját, ezt pedig a vírusszekvenálás is alátámasztotta.

A szakértők most azt vizsgálják, létezhet-e Latin-Amerikában egy eddig észrevétlen járványgóc, illetve hogy a fertőzöttek már a tünetek megjelenése előtt is továbbadhatják-e a vírust.

Az Andes-vírus az egyetlen ismert hantavírus, amely emberről emberre is képes terjedni. A betegség lappangási ideje jellemzően 8–40 nap, de ennél hosszabb is lehet, tünetei pedig súlyos légúti fertőzésre emlékeztetnek, gyakran akut légzési elégtelenséggel. Az eset-halálozási arány akár 32 százalék is lehet, vagyis jóval magasabb, mint az influenzáé vagy a Covid–19-é, és bizonyos összevetésekben a SARS-járvány súlyosságát is meghaladhatja. Korábban Argentínában már volt kisebb Andes-vírus-járvány, a 2018–2019-es kitörésben 34 fertőzöttet azonosítottak, közülük senki sem maradt tünetmentes, több mint felüknél pedig súlyos tüdőgyulladás alakult ki. Specifikus kezelés és engedélyezett vakcina jelenleg nincs ellene, de már létezik klinikai fejlesztésen átesett vakcinajelölt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

