Megszólalt Magyar Péter sógora, akiből majdnem igazságügyi miniszter lett
MTI
Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi vezetője, országgyűlési képviselő lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot és állami szervek vezetőit vasárnap a közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy lemondani nem gyengeség, hanem erő.

Melléthei-Barna Márton - aki Magyar Péter miniszterelnök sógora - Facebook-posztjában felidézte, hogy korábban lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről, mert az intézmény integritását fontosabbnak tartja az egyéni ambícióknál, és még a látszatát is el akarta annak kerülni, hogy valamilyen visszaélés történhet.

A politikus a köztársasági elnököt, a Legfőbb Ügyészt, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és helyetteseit, valamint az Állami Számvevőszék elnökét arra szólította fel, hogy a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében haladéktalanul mondjanak le a tisztségükről.

Tapasztalatból mondom: lemondani nem gyengeség, hanem erő

 - üzente a megszólított állami vezetőknek, akik - mint írta - "az utóbbi években, évtizedekben számtalan olyan döntést hoztak meg, vagy éppen nem hoztak meg", amelyek megítélése szerint, "és a magyarok túlnyomó többségének a megítélése szerint" alapjaiban rombolta a jogállamiságot és kérdőjelezte meg az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását.

Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke először a választás éjszakáján mondott beszédében szólította fel lemondásra az államfőt, és az "összes bábot, akit az elmúlt 16 évben az Orbán-kormány a nép nyakára ültetett". Magyar Péter szombaton, a parlament alakuló ülésén tett miniszterelnöki esküjét követő beszédében ismét távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

