  • Megjelenítés
Megvan a Magyar-kormány első két törvénye
Gazdaság

Megvan a Magyar-kormány első két törvénye

Portfolio
Sulyok Tamás köztársasági elnök jóváhagyásával szombat késő este hirdették ki a Magyar Közlönyben az új parlamenti ciklus első két törvényét.

Ezek a jogszabályok rögzítik a minisztériumok új szerkezetét, valamint törvényi szintre emelik az ukrajnai háború miatt hozott veszélyhelyzeti rendeleteket - szúrta ki a 444.

Az új struktúra szerint tizenhat minisztérium lesz:

  1. Miniszterelnökség – Ruff Bálint
  2. Belügyminisztérium – Pósfai Gábor
  3. Külügyminisztérium – Orbán Anita
  4. Igazságügyi Minisztérium – Görög Márta
  5. Pénzügyminisztérium – Kármán András
  6. Gazdasági és Energetikai Minisztérium – Kapitány István
  7. Egészségügyi Minisztérium – Hegedűs Zsolt
  8. Gyermek- és Oktatásügyi Minisztérium – Lannert Judit
  9. Közlekedési és Beruházási Minisztérium – Vitézy Dávid
  10. Szociális- és Családügyi Minisztérium – Kátai-Németh Vilmos
  11. Terület- és Vidékfejlesztési Minisztérium – Lőrincz Viktória
  12. Honvédelmi Minisztérium – Ruszin-Szendi Romulusz
  13. Élő Környezetért Felelős Minisztérium – Gajdos László
  14. Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium – Bóna Szabolcs
  15. Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium – Tarr Zoltán
  16. Tudományos és Technológiai Minisztérium – Tanács Zoltán

Ahogy arról írtunk, a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásait hétfőn és kedden tartják.

Kapcsolódó cikkünk

Megvan, mikor mutatkoznak be hivatalosan a Magyar-kormány miniszterei

A tárcák felsorolásáról szóló törvényt az ellenzék tartózkodása mellett fogadták el, a javaslatra csak a fideszes Balla György és a KDNP-s Seszták Miklós szavazott nemmel.

Még több Gazdaság

Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel

Két választást is tartanak Magyarországon vasárnap

Megvan, mikor mutatkoznak be hivatalosan a Magyar-kormány miniszterei

A másik, a veszélyhelyzeti rendeletek törvénybe iktatásáról szóló jogszabály jóval szélesebb támogatottságot élvezett, amelyet a Mi Hazánk képviselőin kívül a teljes ellenzék megszavazta.

Kapcsolódó cikkünk

Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel

Kellemetlen örökség szakadt az új kormány nyakába: Áder János és Sulyok Tamás is hagyott hátra elvarratlan szálakat

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Történelmi fordulat az energiapiacon: olyasmi történt, amire eddig csak a legsúlyosabb válságok idején volt példa
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility