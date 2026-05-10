Megvan a Magyar-kormány első két törvénye

Ezek a jogszabályok rögzítik a minisztériumok új szerkezetét, valamint törvényi szintre emelik az ukrajnai háború miatt hozott veszélyhelyzeti rendeleteket - szúrta ki a 444.

Az új struktúra szerint tizenhat minisztérium lesz:

Miniszterelnökség – Ruff Bálint Belügyminisztérium – Pósfai Gábor Külügyminisztérium – Orbán Anita Igazságügyi Minisztérium – Görög Márta Pénzügyminisztérium – Kármán András Gazdasági és Energetikai Minisztérium – Kapitány István Egészségügyi Minisztérium – Hegedűs Zsolt Gyermek- és Oktatásügyi Minisztérium – Lannert Judit Közlekedési és Beruházási Minisztérium – Vitézy Dávid Szociális- és Családügyi Minisztérium – Kátai-Németh Vilmos Terület- és Vidékfejlesztési Minisztérium – Lőrincz Viktória Honvédelmi Minisztérium – Ruszin-Szendi Romulusz Élő Környezetért Felelős Minisztérium – Gajdos László Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium – Bóna Szabolcs Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium – Tarr Zoltán Tudományos és Technológiai Minisztérium – Tanács Zoltán

Ahogy arról írtunk, a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásait hétfőn és kedden tartják.

A tárcák felsorolásáról szóló törvényt az ellenzék tartózkodása mellett fogadták el, a javaslatra csak a fideszes Balla György és a KDNP-s Seszták Miklós szavazott nemmel.

A másik, a veszélyhelyzeti rendeletek törvénybe iktatásáról szóló jogszabály jóval szélesebb támogatottságot élvezett, amelyet a Mi Hazánk képviselőin kívül a teljes ellenzék megszavazta.

