Megvan, mikor mutatkoznak be hivatalosan a Magyar-kormány miniszterei

Már a hét legelején megtartják az Országgyűlés szakbizottságaiban Magyar Péter új kormányának miniszterjelöltjeit meghallgató üléseket, amelyek a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A menetrend sűrű lesz, hétfő reggel 8-kor kezdődnek az egyeztetések, amikor még többet tudhatunk meg a Tisza Párt alakította kormány első intézkedéseiről, hosszú távú terveiről.

Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az Országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11. és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások pedig a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak: a miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk.

A program már reggel 8 órakor sűrű menetrenddel indul az Országházban:

ekkor ülésezik az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság a Darányi Ignác teremben, ami Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt meghallgatásához kapcsolódik.

meghallgatásához kapcsolódik. Ugyancsak 8 órára hívták össze a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot a Klebelsberg Kunó gróf terembe, ahol Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt programismertetője kerül napirendre.

programismertetője kerül napirendre. Ugyanekkor kezdődik Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt meghallgatása az Egészségügyi Bizottságban,

meghallgatása az Egészségügyi Bizottságban, Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölté az Élő Környezetért Felelős Bizottságban lesz,

az Élő Környezetért Felelős Bizottságban lesz, Orbán Anita külügyminiszter-jelölté az Európai Ügyek Bizottságában kezd,

az Európai Ügyek Bizottságában kezd, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölté a Gazdasági és Energetikai Bizottságban,

a Gazdasági és Energetikai Bizottságban, Görög Márta az igazságügyi tárca leendő vezetője pedig az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságban beszél majd a terveiről,

pedig az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságban beszél majd a terveiről, valamint itt lesz Ruff Bálint György Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása is.

kinevezés előtti meghallgatása is. Reggel 8 órakor kezdődik Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt meghallgatása az érintett szakbizottságban,

meghallgatása az érintett szakbizottságban, Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi tárcavezetőjelölté a Szociális Bizottságban lesz,

a Szociális Bizottságban lesz, Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszterjelölté pedig a Vidék- és Településfejlesztési Bizottságban ismerteti programját.

A 10 órás idősávban több kulcsterület következik:

a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ül össze, ahol Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelöltet és Pósfai Gábort, a belügyi és sportügyekért felelős tárca leendő vezetőjét hallgatják meg.

hallgatják meg. Majd összeül a Közlekedési és Beruházási Bizottság a Széll Kálmán teremben, ahol Vitézy Dávid miniszterjelölt áll a képviselők elé.

áll a képviselők elé. A Külügyi Bizottság a Varga Béla teremben tartja ülését, így Orbán Anita külügyminiszter-jelölti meghallgatása itt folytatódik majd.

meghallgatása itt folytatódik majd. Orbán Anitát, Ruszin-Szendi Romuluszt és Pósfai Gábort aztán a Nemzetbiztonsági testület is meghallgatja.

Az oktatási terület külön is szerepel a menetrendben: az Oktatási Bizottság 12 órakor és 14 órakor is összeül, amely Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszterjelölt meghallgatásának fóruma lesz.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás