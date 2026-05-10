Megvan, mikor mutatkoznak be hivatalosan a Magyar-kormány miniszterei

Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az Országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11. és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások pedig a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak: a miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk.
A program már reggel 8 órakor sűrű menetrenddel indul az Országházban:
- ekkor ülésezik az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság a Darányi Ignác teremben, ami Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt meghallgatásához kapcsolódik.
- Ugyancsak 8 órára hívták össze a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot a Klebelsberg Kunó gróf terembe, ahol Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt programismertetője kerül napirendre.
- Ugyanekkor kezdődik Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt meghallgatása az Egészségügyi Bizottságban,
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölté az Élő Környezetért Felelős Bizottságban lesz,
- Orbán Anita külügyminiszter-jelölté az Európai Ügyek Bizottságában kezd,
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölté a Gazdasági és Energetikai Bizottságban,
- Görög Márta az igazságügyi tárca leendő vezetője pedig az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságban beszél majd a terveiről,
- valamint itt lesz Ruff Bálint György Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása is.
- Reggel 8 órakor kezdődik Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt meghallgatása az érintett szakbizottságban,
- Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi tárcavezetőjelölté a Szociális Bizottságban lesz,
- Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszterjelölté pedig a Vidék- és Településfejlesztési Bizottságban ismerteti programját.
A 10 órás idősávban több kulcsterület következik:
- a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ül össze, ahol Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelöltet és Pósfai Gábort, a belügyi és sportügyekért felelős tárca leendő vezetőjét hallgatják meg.
- Majd összeül a Közlekedési és Beruházási Bizottság a Széll Kálmán teremben, ahol Vitézy Dávid miniszterjelölt áll a képviselők elé.
- A Külügyi Bizottság a Varga Béla teremben tartja ülését, így Orbán Anita külügyminiszter-jelölti meghallgatása itt folytatódik majd.
- Orbán Anitát, Ruszin-Szendi Romuluszt és Pósfai Gábort aztán a Nemzetbiztonsági testület is meghallgatja.
- Az oktatási terület külön is szerepel a menetrendben: az Oktatási Bizottság 12 órakor és 14 órakor is összeül, amely Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszterjelölt meghallgatásának fóruma lesz.
