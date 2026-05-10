Napokon belül kezet ráz a világ két legnagyobb hatalmú vezetője – Kiderült, miről fognak tárgyalni

Az Egyesült Államok és Kína közötti ritkaföldfém-megállapodás továbbra is érvényben van, annak meghosszabbításáról a megfelelő időben döntenek – közölte egy magas rangú amerikai tisztségviselő vasárnap újságírókkal a Reuters tudósítása alapján.

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök napokon belül, május 14–15-én fog tartani kétnapos csúcstalálkozót.

A tárgyalás napirendjén az iráni háború, a kétoldalú kereskedelem, Tajvan helyzete és más kritikus kérdések szerepelnek.

Az amerikai tisztségviselő hangsúlyozta, hogy a ritkaföldfémekről szóló egyezmény még nem járt le.

Az erről szóló egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak, bár egyelőre nem világos, hogy végül meghosszabbítják-e a paktumot.

A két nagyhatalom vezetője legutóbb októberben, Dél-Koreában találkozott, ahol megegyeztek a kereskedelmi háború felfüggesztéséről. Az Egyesült Államok azelőtt számottevő büntetővámokat vetett ki a kínai termékekre, Peking pedig a ritkaföldfémek exportjának korlátozásával fenyegetőzött.

A ritkaföldfémek stratégiai jelentősége az elmúlt években tovább nőtt, mivel ezek az anyagok nélkülözhetetlenek az elektronikai ipar, az elektromos járművek és a hadiipar számára. Kína a globális ritkaföldfém-kitermelés és -feldolgozás meghatározó szereplője, így az ellátás korlátozása komoly fegyverténnyel ér fel Washingtonnal szemben.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

