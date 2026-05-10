Rossz híreket kapott Trump: a fél országot magára haragította

A Focaldata kutatócég által végzett országos felmérés szerint
a regisztrált szavazók csaknem 58 százaléka "határozottan" vagy "valamelyest" elutasítja az elnök inflációval és a megélhetési költségekkel kapcsolatos politikáját.
A megkérdezettek több mint fele a munkahelyteremtéssel és a gazdaság általános irányításával is elégedetlen. Emellett
55 százalékuk úgy véli, hogy Trump vámjai kifejezetten ártottak az amerikai gazdaságnak.
Mindössze minden negyedik szavazó gondolta úgy, hogy a kereskedelempolitika segített a helyzeten.
A közvélemény-kutatás kritikus pillanatban készült, mindössze hat hónappal a novemberi félidős választások előtt. Ezeken a választásokon a Kongresszus mindkét kamarájának irányítása forog kockán. Az iráni háború azután robbant ki, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban légicsapásokat mért Iránra. A konfliktus gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, ami globális kőolaj-kínálati sokkot idézett elő. Az üzemanyag- és fogyasztói árak meredeken emelkedtek. A benzin átlagára a múlt héten mintegy 4,60 dollár volt gallononként, ami közel 50 százalékkal magasabb a háború kitörése előtti szintnél. Mindez annak ellenére történt, hogy Trump a közelmúltban azt állította, a benzinárak "jócskán csökkentek".
Az iráni konfliktus Trump saját MAGA-bázisát is megosztotta. Ez a szavazótábor 2024-ben az infláció megfékezésének és az "Amerika az első" politikának az ígéretével segítette az elnököt a Fehér Házba. A megkérdezettek csaknem 54 százaléka helytelenítette a háború kezelését. Különösen figyelemre méltó, hogy a republikánus szavazók mintegy egyötöde is elégedetlen az elnök lépéseivel.
Az elnök általános megítélése is kedvezőtlen. A szavazók több mint 54 százaléka elégedetlen a munkájával, és alig 39 százalékuk nyilatkozott róla támogatólag. A független szavazók körében még rosszabb a helyzet, esetükben 58 százalék vélekedett róla negatívan. A felmérés szerint a demokraták nyolc százalékpontos előnnyel vezetnek a republikánusok előtt az összes regisztrált szavazó körében, a függetleneknél pedig ez az előny még ennél is nagyobb.
A Fehér Ház szóvivője szerint Trump adócsökkentései, valamint deregulációs és energiapolitikai intézkedései "stabil gazdasági pályán" tartják az országot. Kiemelte továbbá, hogy az iráni háború okozta energiapiaci zavarok enyhülésével a benzinárak zuhanni fognak. Ezzel párhuzamosan a reálbérek növekedésére és az infláció mérséklődésére számítanak.
