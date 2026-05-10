Váratlan fordulat a Modigliani-perben – Téves festmény a jogvita tárgya?

Furcsa fordulatot vett az a per, amelyet a II. világháborúban a nácik elől menekülő párizsi képkereskedő, Oscar Stettiner leszármazottjai indítottak egy évtizeddel ezelőtt egy Modigliani-alkotás visszaszerzése érdekében. Egy hónap sem telt el azóta, hogy az illetékességet felvállaló amerikai bíróság a javukra ítélt az ügyben, a kép átadására kötelezve a képet 30 évvel ezelőtt, 3,2 millió dollárért megszerző libanoni származású milliárdost, David Nahmadot.
Amerika egyik legismertebb műtárgykereskedőjének számító Nahmad néhány évvel ezelőtt még úgy nyilatkozott: egy ellene hozott ítélet esetén kész átadni a képet. Most viszont hirtelen új tanukat talált, akik, ha hitelesnek bizonyulnak, gyökeresen megváltoztathatják a per kimenetelét.
Nahmad ügyvédjei immár nem azt vitatják, hogy kényszereladás történt, amely alapja volt a már lezártnak hitt eljárásnak, hanem egy sokkal egyszerűbb állítással próbálkoznak: eszerint a per tárgyát képező festményt kezdetektől fogva tévesen azonosították.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés