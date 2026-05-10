Váratlan fordulat a Modigliani-perben – Téves festmény a jogvita tárgya?

Amerika egyik legismertebb műtárgykereskedője, David Nahmad megtámadta az alig egy hónappal ezelőtt hozott bírósági ítéletet, amely egy Modigliani-festmény restitúciójára kötelezte őt. Nahmad ügyvédjei új beadványukban azt állítják, tévesen azonosították a képet, amelyet perelnek a hajdani tulajdonos leszármazottjai. Az ilyen ügyekben szokatlan fejlemény, hogy két szemtanút is találtak.

Furcsa fordulatot vett az a per, amelyet a II. világháborúban a nácik elől menekülő párizsi képkereskedő, Oscar Stettiner leszármazottjai indítottak egy évtizeddel ezelőtt egy Modigliani-alkotás visszaszerzése érdekében. Egy hónap sem telt el azóta, hogy az illetékességet felvállaló amerikai bíróság a javukra ítélt az ügyben, a kép átadására kötelezve a képet 30 évvel ezelőtt, 3,2 millió dollárért megszerző libanoni származású milliárdost, David Nahmadot.

Amerika egyik legismertebb műtárgykereskedőjének számító Nahmad néhány évvel ezelőtt még úgy nyilatkozott: egy ellene hozott ítélet esetén kész átadni a képet. Most viszont hirtelen új tanukat talált, akik, ha hitelesnek bizonyulnak, gyökeresen megváltoztathatják a per kimenetelét.

Nahmad ügyvédjei immár nem azt vitatják, hogy kényszereladás történt, amely alapja volt a már lezártnak hitt eljárásnak, hanem egy sokkal egyszerűbb állítással próbálkoznak: eszerint a per tárgyát képező festményt kezdetektől fogva tévesen azonosították.