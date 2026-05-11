5,7-es erősségű napkitörés történt, amely szerdán súrolhatja a magnetoszférát

A kitörés az AR4436-os napfoltcsoportban. Ez a terület a Nap északkeleti peremén éppen a Föld felé forduló zónába lép. Az aktív régió az elkövetkező napokban tovább fordul bolygónk irányába.
Ennek következtében az esetleges újabb kitörések egyre nagyobb eséllyel irányulhatnak felénk.
A koronakidobódás (CME) anyagának nagy része a Földtől keletre halad el. A NOAA Űridőjárási Előrejelző Központja és a brit Met Office azonban egyaránt úgy ítéli meg, hogy a táguló plazmafelhő egy része május 13-a környékén súrolhatja bolygónk magnetoszféráját. Ebben az esetben gyenge, G1-es fokozatú geomágneses vihar alakulhat ki. Ez az északi szélességeken, például az Egyesült Államok északi államaiban és az Egyesült Királyságban, sarki fényt eredményezhet.
A napkitöréseket A, B, C, M és X kategóriákba sorolják, ahol minden lépcsőfok tízszeres energianövekedést jelent. Az M5,7-es esemény erős kitörésnek számít. Az Atlanti-óceán felett átmeneti rövidhullámú rádió-kimaradást okozott, ami az intenzív röntgen- és ultraibolya sugárzás hatására ionizálódó felső légkörnek tudható be. Ez a jelenség elsősorban a repülésirányítás, a hajózás és a rádióamatőrök által használt nagyfrekvenciás kommunikációt érinti.
Különös egybeesés
Pontosan két éve, 2024. május 10-én érte el a Földet a 2003 óta mért legerősebb, G5-ös fokozatú extrém geomágneses vihar. Ez a jelenség a sarki fényt egészen az alacsonyabb szélességi körökig, például Dél-Floridáig és Mexikóig láthatóvá tette. A mostani esemény ehhez képest jóval szerényebb hatású.
A NOAA és a Met Office egyaránt további napkitörésekre figyelmeztet a következő napokban. Az AR4436-os és AR4432-es napfoltcsoportok fejlődése miatt nemcsak újabb M-osztályú, hanem akár a legmagasabb, X-osztályú kitörésekre is van esély.
