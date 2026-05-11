A Karmelitához ment Magyar Péter több miniszterrel

Magyar Péter több leendő miniszterrel ment a Karmelitához, vele volt
- Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter,
- Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter,
- Pósfai Gábor, belügyminiszter,
- Orbán Anita, külügyminiszter,
- és Velkey György, a Tisza egyik frakcióvezetője.
A megválasztott miniszterelnök szerint sajátos jogi helyzet alakult ki, mivel ugyan már új miniszterelnöke van az országnak, a minisztériumokat továbbra is a korábbi kabinet tagjai vezetik.
A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy hivatalos levelet küldött az érintett szerveknek, amelyben tájékoztatást kért arról, milyen döntések, szerződéskötések és kötelezettségvállalások történtek a megválasztása óta.
Magyar Péter azt várja, hogy az illetékesek még ma este 10 óráig részletes tájékoztatást adjanak az ügyben.
A levélben arra is felszólította a címzetteket, hogy az új magyar kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyással vállaljanak.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy hétfőn egyeztettek a minisztériumok jövőbeli elhelyezéséről. Jelezte, hogy kedden ismét a Karmelitához érkeznek, mivel a Sándor-palotában 13 órakor fogadja őt a köztársasági elnök, aki kinevezi a Tisza-kormány minisztereit. A leendő miniszterelnök hozzátette:
arra kérték az államfőt, hogy ne készüljenek közös fotók a kabinet tagjaival.
Magyar Péter felidézte, hogy az első lépések között lett a vagyonvisszaszerzés megszervezése és több hivatal megszüntetése.
Megszűnik a Kormányinfó is,
a szóvivők fognak tájékoztatást adni, de a miniszterek és a miniszterelnök is rendszeresen ad tájékoztatást.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
Drasztikus döntést hozott Görögország: korlátozni fogják a turizmust
Kedvelt szigetek váltak túlzsúfolttá.
Az egyik hajózási társaság már arra készül, hogy egész évben zárva marad a Hormuzi-szoros
A cég vezérigazgatója szólalt meg.
Irán bejelentette: törpe tengeralattjárókat telepített a Hormuzi-szorosba
Továbbra is teljes a zár.
Magyarország mellett egy olasz üzemét is bezárja az Electrolux
Sok embert elbocsátanak.
Brutális pusztítást végez az ipari méretű halászat – A visszadobott halak sem élik túl
A kisüzemi halászat komoly növekedést mutatott az elmúlt 30 évben.
Rengeteg szabálysértést talált a rendőrség a teherautóknál és a buszoknál
Sok volt a gyorshajtó is.
Trump: "az iráni békeajánlat egy szemét, végig sem olvastam"
Újra az összeomlás szélére kerültek a tárgyalások.
Illusztris társasággal utazik Kínába Trump
Üzleti megállapodásokat kötnek.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.