A Karmelitához ment Magyar Péter több miniszterrel
Magyar Péter hétfőn a Karmelita kolostorhoz ment, mert információi szerint a kormányváltás után is folytatódnak az iratmegsemmisítések, miközben új kötelezettségvállalások is történnek az állami szerveknél. A miniszter "tárlatvezetést" tartott az épületben.

Magyar Péter több leendő miniszterrel ment a Karmelitához, vele volt

  • Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter,
  • Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter,
  • Pósfai Gábor, belügyminiszter,
  • Orbán Anita, külügyminiszter,
  • és Velkey György, a Tisza egyik frakcióvezetője.

A megválasztott miniszterelnök szerint sajátos jogi helyzet alakult ki, mivel ugyan már új miniszterelnöke van az országnak, a minisztériumokat továbbra is a korábbi kabinet tagjai vezetik.

A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy hivatalos levelet küldött az érintett szerveknek, amelyben tájékoztatást kért arról, milyen döntések, szerződéskötések és kötelezettségvállalások történtek a megválasztása óta.

Magyar Péter azt várja, hogy az illetékesek még ma este 10 óráig részletes tájékoztatást adjanak az ügyben.

A levélben arra is felszólította a címzetteket, hogy az új magyar kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyással vállaljanak.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy hétfőn egyeztettek a minisztériumok jövőbeli elhelyezéséről. Jelezte, hogy kedden ismét a Karmelitához érkeznek, mivel a Sándor-palotában 13 órakor fogadja őt a köztársasági elnök, aki kinevezi a Tisza-kormány minisztereit. A leendő miniszterelnök hozzátette:

arra kérték az államfőt, hogy ne készüljenek közös fotók a kabinet tagjaival.

Magyar Péter felidézte, hogy az első lépések között lett a vagyonvisszaszerzés megszervezése és több hivatal megszüntetése.

Megszűnik a Kormányinfó is,

a szóvivők fognak tájékoztatást adni, de a miniszterek és a miniszterelnök is rendszeresen ad tájékoztatást.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

