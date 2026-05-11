  • Megjelenítés
Asztalra csaptak a nyugdíjasok: azonnali intézkedéseket várnak a Tisza-kormánytól
Gazdaság

Asztalra csaptak a nyugdíjasok: azonnali intézkedéseket várnak a Tisza-kormánytól

Portfolio
A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) Országos Képviseleti Tanácsa sürgős intézkedéseket vár az új kormánytól az idősek helyzetének javítása érdekében. A szervezet szerint a nyugdíjak folyamatos értékvesztése, a bér-nyugdíj olló nyílása, az egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitáshiánya, valamint az idősödéssel járó elszegényedés azonnali beavatkozást igényel. A NYOK többek között az intézményes érdekegyeztetés helyreállítását, többéves nyugdíjkorrekciós programot, igazságos indexálást és az alacsony nyugdíjból élők célzott támogatását javasolja. Az ernyőszervezet hangsúlyozza: szakmai partnerként kész részt venni a munkában, és elvárja, hogy az időseket érintő döntések az országos nyugdíjas szervezetekkel együttműködésben szülessenek meg. A szervezet megkeresésére Magyar Péter válaszlevelet küldött, melyben megerősítette nyitottságát a szakmai egyeztetésekre.

A Nyugdíjasok Országos Képviselete mai közleményében reményét fejezi ki, hogy

az új kormány az idősügyi érdekképviseletekkel folytatandó együttműködés keretében biztosítja a párbeszéd intézményesített formáiban való tényleges és rendszeres részvétel lehetőségét.

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) álláspontja szerint az idősek helyzete nem kezelhető részterületként: az időspolitika az állam működésének minőségét és a társadalmi kohéziót alapvetően meghatározó kérdés.

A nyugdíjas társadalom helyzetét jelenleg elsősorban a nyugdíjak értékvesztése, a bér-nyugdíj olló növekedése, az egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitáshiánya, valamint az idősödéssel járó elszegényedés erősödése jellemzi – írja a NYOK közleménye.

Még több Gazdaság

Lehet, hogy idén már nem vág kamatot a Fed

Kormányalakítás 2026: felfedik lapjaikat a miniszterek, kedden megalakul a Tisza-kormány

Lannert Judit: A Klebelsberg Központ szerepét felülvizsgáljuk

A NYOK üdvözli, hogy a TISZA párt – Magyar Péter elnök megbízásából érkezett 2026.04.23-i válaszlevelében – megerősítette nyitottságát a szakmai egyeztetésekre, és kilátásba helyezte a párbeszéd megindítását, "amint az új kormányzati struktúra feláll."

A NYOK mint ernyőszervezet

az alábbi javaslatokat teszi az intézkedési terv súlypontjainak meghatározásához:

  • Intézményes érdekegyeztetés helyreállítása
  • Nyugdíjak értékének helyreállítása
    • Többéves nyugdíjkorrekciós program elindítása
    • A korábbi nyugdíjak értékvesztésének felmérése és kompenzációja
    • A nyugdíj/bér arány további romlásának megállítása
  • Igazságos indexálási rendszer visszaállítása
  • Azonnali segítség az alacsony nyugdíjból élőknek
  • Egészségügyi és szociális ellátás megerősítése
    • Idősellátási kapacitások bővítése (intézményi és otthoni)
    • Humánerőforrás megbecsülése és bérhelyzetének rendezése
    • Hosszan tartó ápolási rendszer kialakítása
  • Az idősek digitális szakadékának felszámolása

A NYOK közleménye hangsúlyozza: a szervezet kész szakmai partnerként részt venni egy hosszú távon fenntartható, társadalmi konszenzuson alapuló nyugdíj- és ellátórendszer formálásában, kialakításában, azzal a céllal, hogy "az időseket érintő döntések ne nélkülünk, hanem velünk együttműködésben szülessenek meg."

Kapcsolódó cikkünk

Ezt hagyta Orbán Viktor kormánya Magyar Péterékre: megvan a magyarázat a brutális költségvetési hiányra

Szívszorító helyzetben magyar nyugdíjasok tömegei – A Tisza-kormányra vár a felzárkóztatásuk

Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés!

Felérnek-e egy nyugdíjreformmal a Tisza vállalásai?

Mit hozhat a nyugdíjasoknak Magyar Péter kormánya?

Veszélyes nyugdíjbombákkal kell megküzdenie Magyar Péternek – ezek most a legnagyobb fájdalompontok

Megszólalt a Nyugdíjguru: a Tisza-kormány elhozhatja a férfiak kedvezményes nyugdíját?

Jó és rossz hírt is kaptak a magyar nyugdíjasok: mutatjuk a mellbevágó számokat

Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megelégelte Brüsszel: megindult az eljárás Magyarország ellen
Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility