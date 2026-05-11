Asztalra csaptak a nyugdíjasok: azonnali intézkedéseket várnak a Tisza-kormánytól

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) Országos Képviseleti Tanácsa sürgős intézkedéseket vár az új kormánytól az idősek helyzetének javítása érdekében. A szervezet szerint a nyugdíjak folyamatos értékvesztése, a bér-nyugdíj olló nyílása, az egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitáshiánya, valamint az idősödéssel járó elszegényedés azonnali beavatkozást igényel. A NYOK többek között az intézményes érdekegyeztetés helyreállítását, többéves nyugdíjkorrekciós programot, igazságos indexálást és az alacsony nyugdíjból élők célzott támogatását javasolja. Az ernyőszervezet hangsúlyozza: szakmai partnerként kész részt venni a munkában, és elvárja, hogy az időseket érintő döntések az országos nyugdíjas szervezetekkel együttműködésben szülessenek meg. A szervezet megkeresésére Magyar Péter válaszlevelet küldött, melyben megerősítette nyitottságát a szakmai egyeztetésekre.

A Nyugdíjasok Országos Képviselete mai közleményében reményét fejezi ki, hogy

az új kormány az idősügyi érdekképviseletekkel folytatandó együttműködés keretében biztosítja a párbeszéd intézményesített formáiban való tényleges és rendszeres részvétel lehetőségét.

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) álláspontja szerint az idősek helyzete nem kezelhető részterületként: az időspolitika az állam működésének minőségét és a társadalmi kohéziót alapvetően meghatározó kérdés.

A nyugdíjas társadalom helyzetét jelenleg elsősorban a nyugdíjak értékvesztése, a bér-nyugdíj olló növekedése, az egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitáshiánya, valamint az idősödéssel járó elszegényedés erősödése jellemzi – írja a NYOK közleménye.

A NYOK üdvözli, hogy a TISZA párt – Magyar Péter elnök megbízásából érkezett 2026.04.23-i válaszlevelében – megerősítette nyitottságát a szakmai egyeztetésekre, és kilátásba helyezte a párbeszéd megindítását, "amint az új kormányzati struktúra feláll."

A NYOK mint ernyőszervezet

az alábbi javaslatokat teszi az intézkedési terv súlypontjainak meghatározásához:

Intézményes érdekegyeztetés helyreállítása

Nyugdíjak értékének helyreállítása Többéves nyugdíjkorrekciós program elindítása A korábbi nyugdíjak értékvesztésének felmérése és kompenzációja A nyugdíj/bér arány további romlásának megállítása

Igazságos indexálási rendszer visszaállítása

Azonnali segítség az alacsony nyugdíjból élőknek

Egészségügyi és szociális ellátás megerősítése Idősellátási kapacitások bővítése (intézményi és otthoni) Humánerőforrás megbecsülése és bérhelyzetének rendezése Hosszan tartó ápolási rendszer kialakítása

Az idősek digitális szakadékának felszámolása

A NYOK közleménye hangsúlyozza: a szervezet kész szakmai partnerként részt venni egy hosszú távon fenntartható, társadalmi konszenzuson alapuló nyugdíj- és ellátórendszer formálásában, kialakításában, azzal a céllal, hogy "az időseket érintő döntések ne nélkülünk, hanem velünk együttműködésben szülessenek meg."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images