Az egyik hajózási társaság már arra készül, hogy egész évben zárva marad a Hormuzi-szoros

Jan Rindbo, a Norden vezérigazgatója hétfőn elmondta, hogy a cég nem a legvalószínűbb forgatókönyvként kalkulál az év végéig tartó lezárással. Szerinte sokkal inkább arról van szó, hogy a helyzet alakulása annyira kiszámíthatatlan, ami indokolttá teszi az óvatosságot.

Nincs egyértelmű menetrend a konfliktus rendezésére

- fogalmazott Rindbo. Hozzátette, hogy

a szoros újranyitása esetén is feltételekhez kötött lesz a forgalom, és hatalmas hajótorlódással kell számolni.

Az OECD hétfőn közzétett hajózási adatai szerint jelenleg mintegy 1300 hajó rekedt a Perzsa-öbölben. A globális olaj- és gázszállítás szempontjából létfontosságú Hormuzi-szoros február vége óta gyakorlatilag járhatatlan. A normális forgalom helyreállítására egyelőre nincs kilátás, a Norden pedig arra készül, hogy ez akár egészen 2026 végéig is így maradhat.

A Nordennek hét bérelt hajója vesztegel az öbölben. A vállalat a múlt héten felfelé módosította egész éves eredményvárakozását, mivel az iráni háború okozta globális olajszállítási zavarok miatt meredeken emelkedtek a fuvardíjak a tankerpiacon.

A több mint három évtizedes hajózási tapasztalattal rendelkező Rindbo "rendkívülinek" nevezte a helyzetet. Elmondása szerint pályafutása során még nem találkozott hasonlóval. Ha a tranzit újraindul is, időbe telik, amíg a hajótulajdonosok ismét biztonságosnak ítélik az útvonalat.

Valószínűleg továbbra is fokozott feszültségű övezet marad

- jegyezte meg a vezérigazgató.

A kockázatokra válaszul a Norden a bevételeinek fixálására törekszik. Tankerhajó-kapacitásának mintegy 80 százalékát három évre szóló szerződésekkel kötötte le, ami jóval meghaladja az ágazatban szokásos 50 százalékos arányt.

