  • Megjelenítés
Az egyik hajózási társaság már arra készül, hogy egész évben zárva marad a Hormuzi-szoros
Gazdaság

Az egyik hajózási társaság már arra készül, hogy egész évben zárva marad a Hormuzi-szoros

Portfolio
Az egyik legnagyobb dán hajózási társaság, a D/S Norden egész éves üzleti tervét arra az eshetőségre alapozza, hogy a Hormuzi-szoros az év végéig lezárva marad. Ez jól mutatja, milyen mértékben írta át az iráni konfliktus a nemzetközi tengeri áruszállítás kilátásait - írta a Bloomberg.

Jan Rindbo, a Norden vezérigazgatója hétfőn elmondta, hogy a cég nem a legvalószínűbb forgatókönyvként kalkulál az év végéig tartó lezárással. Szerinte sokkal inkább arról van szó, hogy a helyzet alakulása annyira kiszámíthatatlan, ami indokolttá teszi az óvatosságot.

Nincs egyértelmű menetrend a konfliktus rendezésére

- fogalmazott Rindbo. Hozzátette, hogy

a szoros újranyitása esetén is feltételekhez kötött lesz a forgalom, és hatalmas hajótorlódással kell számolni.

Még több Gazdaság

Magyarország mellett egy olasz üzemét is bezárja az Electrolux

Brutális pusztítást végez az ipari méretű halászat – A visszadobott halak sem élik túl

Rengeteg szabálysértést talált a rendőrség a teherautóknál és a buszoknál

Az OECD hétfőn közzétett hajózási adatai szerint jelenleg mintegy 1300 hajó rekedt a Perzsa-öbölben. A globális olaj- és gázszállítás szempontjából létfontosságú Hormuzi-szoros február vége óta gyakorlatilag járhatatlan. A normális forgalom helyreállítására egyelőre nincs kilátás, a Norden pedig arra készül, hogy ez akár egészen 2026 végéig is így maradhat.

A Nordennek hét bérelt hajója vesztegel az öbölben. A vállalat a múlt héten felfelé módosította egész éves eredményvárakozását, mivel az iráni háború okozta globális olajszállítási zavarok miatt meredeken emelkedtek a fuvardíjak a tankerpiacon.

A több mint három évtizedes hajózási tapasztalattal rendelkező Rindbo "rendkívülinek" nevezte a helyzetet. Elmondása szerint pályafutása során még nem találkozott hasonlóval. Ha a tranzit újraindul is, időbe telik, amíg a hajótulajdonosok ismét biztonságosnak ítélik az útvonalat.

Valószínűleg továbbra is fokozott feszültségű övezet marad

- jegyezte meg a vezérigazgató.

A kockázatokra válaszul a Norden a bevételeinek fixálására törekszik. Tankerhajó-kapacitásának mintegy 80 százalékát három évre szóló szerződésekkel kötötte le, ami jóval meghaladja az ágazatban szokásos 50 százalékos arányt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megelégelte Brüsszel: megindult az eljárás Magyarország ellen
Megmozdult a magyar tőzsde Kapitány István szavai után
Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility