Bejelentette Magyar Péter: három nő lesz az új kormány hangja!
Újságírói és televíziós múlttal rendelkező szakemberek – Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita – látják el Magyarország új kormányának szóvivői feladatait, derült ki Magyar Péter bejegyzéséből.

"Bemutatom Magyarország kormányának három szóvivőjét: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát" – írta a miniszterelnök.

A szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája

- tette hozzá, majd kitért a szóvivők szakmai múltjára is.

Szondi Vanda Mátészalkáról származik. Televíziós pályafutását a Duna Televíziónál kezdte, majd tizenkét éven át az RTL hírigazgatóságának munkatársa volt. Kérdései miatt korábban háromszor is kitiltották az Országházból.

A nagykanizsai gyökerekkel rendelkező Magyar Éva a helyi médiában, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségében és az RTL-nél szerzett széles körű tapasztalatot. Nyugat-magyarországi tudósítóként és politikai riporterként hosszú éveken át számolt be az embereket érintő legfontosabb döntésekről.

A budapesti születésű Köböl Anita közel két évtizedes műsorvezetői múlttal rendelkezik. Az elmúlt években az ATV közéleti és politikai műsorainak arcaként dolgozott. Szakmai munkáját idén a Szóvivők Média Díjával is elismerték. Meggyőződése, hogy a sikeres kormányzás az odafigyeléssel, a megértéssel és a valódi megoldásokra való törekvéssel kezdődik.

A posztot az előző kormány idején Vitályos Eszter töltötte be, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Kovács Zoltán volt.

