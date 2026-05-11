Brutális pusztítást végez az ipari méretű halászat – A visszadobott halak sem élik túl

A kutatás a mezopelágikus zónában – azaz nagyjából a 200 és 1000 méter közötti mélységben – élő vagy azon átvándorló, nagyobb testű halfajokra összpontosít. Ezeket a szerzők "sötét hálózatnak" nevezték el. Ide tartoznak például a kaszahalfélék és a kígyómakrélák. Bár ezeket a fajokat a hagyományos tudományos felmérések során használt hálók ritkán fogják be, az ipari halászatban rendszeresen a hálókba kerülnek.

A hawaii horogsoros halászat, amely elsősorban tonhalra és kardhalra specializálódott, több mint száz évre visszanyúló, részletes adatsorokat biztosít a kutatók számára.

Az egykor kisüzemi halászat az 1990-es években indult drasztikus növekedésnek a hatékonyabb technológiák és az értékes exportpiacok megjelenésével.

A halászati intenzitás növekedésével, valamint az egyre mélyebb vizekre történő kiterjesztésével a fogások összetétele is jelentősen megváltozott. Egyre nagyobb arányban jelentek meg a mélyvízi fajok, például a kaszahalfélék és a tündöklőhalak, amelyek piaci ára meredeken emelkedett. Eközben a nem kívánt, gazdaságilag értéktelen fajokat, mint amilyenek a lándzsahalak is, megdöbbentő mennyiségben dobták vissza a tengerbe.

A kifogott halak visszadobása azonban korántsem jelenti az állatok túlélését. Simon Thorrold, a tanulmány társszerzője rámutatott: a visszaengedett mélyvízi halak 80–100 százaléka elpusztul a befogás okozta stressz, illetve a fizikai sérülések következtében.

Ezek a példányok tehát gyakorlatilag holtan kerülnek vissza az óceánba, és egyszerűen kisüllyednek a tengeri ökoszisztémából.

A kutatók világszerte bizonyítékokat találtak a mezopelágikus zónát érő jelentős halászati nyomásra. A csökkenő állománysűrűség és a zsugorodó egyedméret mellett a fogási adatok széles körű aluljelentését is azonosították, ami súlyosan megnehezíti a hatékony halászati gazdálkodást. Mindeközben a szürkületi zóna fajai kulcsszerepet töltenek be az óceáni ökoszisztémában. Sok közülük alapvető táplálékforrása a gazdaságilag értékes csúcsragadozóknak, például a tonhalnak és a kardhalnak. Emellett egyes fajok a napi vertikális vándorlásukkal hozzájárulnak a biológiai szénpumpa működéséhez, vagyis a szén-dioxid mélytengeri elraktározásához. Ennek az éghajlatváltozás mérséklésében is kiemelkedő szerepe van.

A tanulmány szerzői a fogási adatok transzparensebb jelentését, valamint az érintett mélyvízi fajok halászati szabályozási keretrendszerekbe történő integrálását sürgetik. Rámutattak arra is, hogy a meglévő intézményi struktúrák már most is megfelelő alapot nyújthatnának a szigorúbb felügyelethez. Ehhez azonban elengedhetetlen a pontosabb adatgyűjtés és az összehangolt szakpolitikai intézkedések bevezetése.

