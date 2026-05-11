Célzott fejlesztések lökhetnek a KKV-k szekerén a kormányváltás után − Még több várható hatásról a pécsi szakmai fórumon
Célzott fejlesztések lökhetnek a KKV-k szekerén a kormányváltás után − Még több várható hatásról a pécsi szakmai fórumon

Kormányváltás után a vállalkozások első kérdése rendszerint az, hogy „mi változik holnaptól?”. Két, a hazai kkv-szektort közelről ismerő szakértő – Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia, a Prophyl stratégiai ügyvezetője és Herbály István, a Contrall Ipari Informatikai Kft. ügyvezetője – abban egyetért: gyors csodák helyett kiszámíthatóság, hatékonyság és célzott fejlesztések dönthetik el, ki kerül előnybe a következő időszakban. A két szemberrel személyesen is lehet találkozni a Portfolio május 14-i pécsi KKV-rendezvényén, amelyre még korlátozott számban elérhető a regisztráció.
Minden kormányváltást különös várakozás előz meg a gazdaság szereplői részéről, ezért is voltunk kíváncsiak, hogy felmérjük: a pécsi régióban milyen az üzleti klíma, ahová a Portfolio vidéki KKV-knak szóló rendezvénysorozata május 14-én ellátogat.

Előbb inkább átmenet, mint ugrás

A politikai váltás önmagában ritkán írja át egyik napról a másikra a vállalatok működési környezetét. Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia, a Prophyl stratégiai ügyvezetője szerint a következő időszakot inkább a korlátozott költségvetési mozgástér és a külső kockázatok határozhatják meg.

Rövid távon nem számítunk érdemi gazdasági fordulatra: a politikai változások önmagukban nem hoznak azonnali változást,

vélekedett a szakértő.

Az infláció mérséklődése mellett is megmaradhat a sérülékenység – különösen, ha az energiapiaci helyzet ismét sokkot okoz. A Prophyl stratégiai ügyvezetője komoly kockázatot lát ugyanis abban, hogy egy elhúzódó energiaválság ismét erősítheti az áremelkedési nyomást.

Rázós árfolyamrali

Exportőrként a forint mozgása nem elméleti kérdés: közvetlenül befolyásolja az árbevétel forintértékét, az árazást és a pénzügyi tervezést. A Prophyl várakozásai szerint az erős forint ronthatja az idei kilátásokat, a tartós volatilitás pedig különösen kockázatos.

Nem önmagában az árfolyamszint, hanem annak kiszámíthatósága a legfontosabb: a tartós volatilitás megnehezíti az árazást és a pénzügyi tervezést.

− mondta el Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia.

A kérdés az is, hogy a költségnövekedés mekkora része érvényesíthető a nyugat-európai piacokon – nem eurózónás működés mellett ez ugyanis sokszor szűkebb mozgásteret jelent.

A Prophylon belül ennek megfelelően tudatosan a saját működésükre, belső hatékonyságukra és meglévő partnerkapcsolataikra fókuszálnak. Gazdaságpolitikai oldalról a kiszámíthatóság, a tartós inflációmérséklés és az EU-források beáramlása együtt adhatnak érdemi beruházási lökést – de a javulás inkább középtávon válhat kézzelfoghatóvá.

„Reálisan az átmenet elhúzódó lehet, és érdemi, fenntartható javulás inkább középtávon válhat érzékelhetővé" − értékelt Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia.

Valódi előrelépést jelentő projektek fognak kelleni

Herbály István szerint a KKV-k versenyképességéhez nem elég általában a növekedésről beszélni: célzott, folytonos fejlesztési ösztönzőkre van szükség.

A pályázati forrásoknak szerinte – különösen a kisebb, vidéki cégek körében – látványos élénkítő hatása van, miközben a digitalizáció és a folyamatinnováció jó irány, mert közvetlenül a hatékonyságot javítja.

Célszerű lenne ezeket folytatni, és úgy finomhangolni a rendszert, hogy minél inkább a termelékenységet, a hatékonyságot célzó, valódi előrelépést jelentő projektekkel lehessen csak támogatást kapni

jegyzi meg a szakértő, miközben felidézte, hogy az előző ciklus második felében már felismerte a kormányzat, hogy fontos a KKV-szegmens kiemelten történő kezelése. "Bár nem egészséges, hogy a cégek pályázati forrás nélkül nem szívesen kezdenek bele fejlesztésbe, ezt megértve folytatni, fokozni kell a kkv-k támogatását ezen a területen" − tette hozzá.

A kamarákban óriási potenciál rejlik

Herbály szerint a vállalkozások fejlődésében a kamarai hálózatnak is nagyobb szerepet kell vállalnia. „El kell érnünk, hogy a fejlődni vágyó cégeknek a kamara jusson először eszébe” − teszi hozzá.

A mentorprogramok – innováció, export, marketing, digitalizáció területeken – különösen hasznosak lehetnek a növekedési irányt kereső vezetőknek, miközben a kamara széles tagsága a szakpolitika számára is erős jelzőrendszerként működhet, összegzett Herbály István.

Találkozzon a szakértőkkel Pécsen, május 14-én!

A fenti kérdések és dilemmák a Portfolio KKV-knek szóló vidéki rendezvénysorozatának pécsi állomásán is fókuszba kerülnek, május 14-én, ahol Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia és Herbály István személyesen is ott lesznek. A rendezvényre még korlátozott számban lehet regisztrálni az eseményoldalon.

