Célzott fejlesztések lökhetnek a KKV-k szekerén a kormányváltás után − Még több várható hatásról a pécsi szakmai fórumon

Minden kormányváltást különös várakozás előz meg a gazdaság szereplői részéről, ezért is voltunk kíváncsiak, hogy felmérjük: a pécsi régióban milyen az üzleti klíma, ahová a Portfolio vidéki KKV-knak szóló rendezvénysorozata május 14-én ellátogat.
Előbb inkább átmenet, mint ugrás
A politikai váltás önmagában ritkán írja át egyik napról a másikra a vállalatok működési környezetét. Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia, a Prophyl stratégiai ügyvezetője szerint a következő időszakot inkább a korlátozott költségvetési mozgástér és a külső kockázatok határozhatják meg.
Rövid távon nem számítunk érdemi gazdasági fordulatra: a politikai változások önmagukban nem hoznak azonnali változást,
vélekedett a szakértő.
Az infláció mérséklődése mellett is megmaradhat a sérülékenység – különösen, ha az energiapiaci helyzet ismét sokkot okoz. A Prophyl stratégiai ügyvezetője komoly kockázatot lát ugyanis abban, hogy egy elhúzódó energiaválság ismét erősítheti az áremelkedési nyomást.
Rázós árfolyamrali
Exportőrként a forint mozgása nem elméleti kérdés: közvetlenül befolyásolja az árbevétel forintértékét, az árazást és a pénzügyi tervezést. A Prophyl várakozásai szerint az erős forint ronthatja az idei kilátásokat, a tartós volatilitás pedig különösen kockázatos.
Nem önmagában az árfolyamszint, hanem annak kiszámíthatósága a legfontosabb: a tartós volatilitás megnehezíti az árazást és a pénzügyi tervezést.
− mondta el Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia.
A kérdés az is, hogy a költségnövekedés mekkora része érvényesíthető a nyugat-európai piacokon – nem eurózónás működés mellett ez ugyanis sokszor szűkebb mozgásteret jelent.
A Prophylon belül ennek megfelelően tudatosan a saját működésükre, belső hatékonyságukra és meglévő partnerkapcsolataikra fókuszálnak. Gazdaságpolitikai oldalról a kiszámíthatóság, a tartós inflációmérséklés és az EU-források beáramlása együtt adhatnak érdemi beruházási lökést – de a javulás inkább középtávon válhat kézzelfoghatóvá.
„Reálisan az átmenet elhúzódó lehet, és érdemi, fenntartható javulás inkább középtávon válhat érzékelhetővé" − értékelt Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia.
Valódi előrelépést jelentő projektek fognak kelleni
Herbály István szerint a KKV-k versenyképességéhez nem elég általában a növekedésről beszélni: célzott, folytonos fejlesztési ösztönzőkre van szükség.
A pályázati forrásoknak szerinte – különösen a kisebb, vidéki cégek körében – látványos élénkítő hatása van, miközben a digitalizáció és a folyamatinnováció jó irány, mert közvetlenül a hatékonyságot javítja.
Célszerű lenne ezeket folytatni, és úgy finomhangolni a rendszert, hogy minél inkább a termelékenységet, a hatékonyságot célzó, valódi előrelépést jelentő projektekkel lehessen csak támogatást kapni
jegyzi meg a szakértő, miközben felidézte, hogy az előző ciklus második felében már felismerte a kormányzat, hogy fontos a KKV-szegmens kiemelten történő kezelése. "Bár nem egészséges, hogy a cégek pályázati forrás nélkül nem szívesen kezdenek bele fejlesztésbe, ezt megértve folytatni, fokozni kell a kkv-k támogatását ezen a területen" − tette hozzá.
A kamarákban óriási potenciál rejlik
Herbály szerint a vállalkozások fejlődésében a kamarai hálózatnak is nagyobb szerepet kell vállalnia. „El kell érnünk, hogy a fejlődni vágyó cégeknek a kamara jusson először eszébe” − teszi hozzá.
A mentorprogramok – innováció, export, marketing, digitalizáció területeken – különösen hasznosak lehetnek a növekedési irányt kereső vezetőknek, miközben a kamara széles tagsága a szakpolitika számára is erős jelzőrendszerként működhet, összegzett Herbály István.
Találkozzon a szakértőkkel Pécsen, május 14-én!
A fenti kérdések és dilemmák a Portfolio KKV-knek szóló vidéki rendezvénysorozatának pécsi állomásán is fókuszba kerülnek, május 14-én, ahol Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia és Herbály István személyesen is ott lesznek. A rendezvényre még korlátozott számban lehet regisztrálni az eseményoldalon.
