Csődbe ment egy ország, már az IMF ajtaján kénytelen kopogtatni

A közép-afrikai ország pénzügyminisztériuma hétfőn jelentette be, hogy hivatalosan is kérte a tárgyalások megkezdését a washingtoni székhelyű pénzügyi intézménnyel. Az államadósság az elmúlt három évben átlagosan meghaladta a GDP 99 százalékát.

Az IMF előrejelzése szerint ez a mutató idén is 91,3 százalékon marad, ami az egyik legmagasabb teher a szubszaharai térségben. A gazdasági növekedés az előző években átlagosan 3,3 százalékos volt, ám a Valutaalap becslései alapján ez a bővülési ütem 2026-ra mindössze 2,8 százalékra lassul.

A szaktárca közleménye kiemeli, hogy az IMF által támogatott program elengedhetetlen a gazdaság élénkítéséhez.

Ezenfelül kulcsfontosságú az államháztartás konszolidációjához és a nemzeti prioritások fenntartható finanszírozásához. Az IMF küldöttsége az elkövetkező hetekben az ország fővárosába, Brazzaville-be látogat, hogy megkezdje az új hitelkeret kidolgozását.

A Kongói Köztársaság legutóbbi, 455 millió dollár keretösszegű, hároméves IMF-programja 2025 márciusában járt le. Az állam februárban 700 millió dollár értékben bocsátott ki eurókötvényeket, hogy ebből fedezze külső és belföldi lejáró adósságainak törlesztését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images