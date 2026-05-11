Drasztikus lépésre készül Trump az üzemanyagpiacon

Trump szerint az adófelfüggesztés csak átmeneti lenne, az intézkedést akkor vezetnék vissza fokozatosan, amikor az üzemanyagárak ismét csökkenésnek indulnak. A szövetségi jövedéki adó mértéke jelenleg gallononként 18,4 cent a benzin, és 24,4 cent a gázolaj esetében. A felfüggesztéshez azonban a kongresszus jóváhagyása is szükséges, a törvényhozás viszont eddig nem mutatott különösebb hajlandóságot az intézkedés támogatására.

Az áremelkedés közvetlen oka a február 28-án kezdődött iráni konfliktus, Irán ugyanis lezárta a Hormuzi-szorost, ami drámaian megemelte a nyersolaj világpiaci árát. Az Amerikai Autóklub (AAA) adatai szerint az átlagos benzinár vasárnapra meghaladta a gallononkénti 4,52 dollárt. Elemzők úgy vélik, hogy az árak mindaddig magasan fognak maradni, amíg Irán blokkolja a tengeri szoros forgalmát.

Az elnök az iráni békeajánlatra reagálva elmondta, hogy Teherán tett ugyan engedményeket a nukleáris programját illetően, de azok szerinte "nem elegendőek". Az iráni kezdeményezést emellett továbbra is "nagyon ostoba javaslatnak" nevezte.

Trump reagált Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a "60 Minutes" című televíziós műsorban elhangzott kijelentésére is. Netanjahu arról beszélt, hogy "senkinek nem volt tökéletes előrelátása" a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatban. Az amerikai elnök ezt határozottan cáfolta:

Nekem volt. Tudtam, hogy le fogják zárni, hiszen ez az egyetlen fegyverük.

Hozzátette, hogy a korábban a hajókat a szoroson átkísérő Freedom-hadművelet is újraindítható lenne, ráadásul "sokkal keményebb" formában.

