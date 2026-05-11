  • Megjelenítés
FONTOS Egy korszak vége: 2008 óta először nem Görögország lesz az EU legeladósodottabb országa
Drasztikus lépésre készül Trump az üzemanyagpiacon
Gazdaság

Drasztikus lépésre készül Trump az üzemanyagpiacon

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök a CBS Newsnak adott telefoninterjúban jelentette be, hogy szándékában áll felfüggeszteni a szövetségi üzemanyagadót. Az intézkedésre azért lenne szükség, mert az iráni háború miatt az amerikai benzinárak több mint 50 százalékkal emelkedtek február vége óta - közölte a CBS News.

Trump szerint az adófelfüggesztés csak átmeneti lenne, az intézkedést akkor vezetnék vissza fokozatosan, amikor az üzemanyagárak ismét csökkenésnek indulnak. A szövetségi jövedéki adó mértéke jelenleg gallononként 18,4 cent a benzin, és 24,4 cent a gázolaj esetében. A felfüggesztéshez azonban a kongresszus jóváhagyása is szükséges, a törvényhozás viszont eddig nem mutatott különösebb hajlandóságot az intézkedés támogatására.

Az áremelkedés közvetlen oka a február 28-án kezdődött iráni konfliktus, Irán ugyanis lezárta a Hormuzi-szorost, ami drámaian megemelte a nyersolaj világpiaci árát. Az Amerikai Autóklub (AAA) adatai szerint az átlagos benzinár vasárnapra meghaladta a gallononkénti 4,52 dollárt. Elemzők úgy vélik, hogy az árak mindaddig magasan fognak maradni, amíg Irán blokkolja a tengeri szoros forgalmát.

Az elnök az iráni békeajánlatra reagálva elmondta, hogy Teherán tett ugyan engedményeket a nukleáris programját illetően, de azok szerinte "nem elegendőek". Az iráni kezdeményezést emellett továbbra is "nagyon ostoba javaslatnak" nevezte.

Kapcsolódó cikkünk

Békeajánlatot küldött Trumpnak Amerika esküdt ellensége - Válaszolt az elnök, teljesen kiborult az iráni vezetés

Trump reagált Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a "60 Minutes" című televíziós műsorban elhangzott kijelentésére is. Netanjahu arról beszélt, hogy "senkinek nem volt tökéletes előrelátása" a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatban. Az amerikai elnök ezt határozottan cáfolta:

Még több Gazdaság

Kimondták a szakértők: kegyetlenül letarolja a nyugati ipart az ázsiai óriás, olyan területekre törtek be, amire senki sem számított

Kritikus helyzetbe kerülhet a vidéki üzemanyag-ellátás

Nagy a baj Horvátországban: a tárcavezető azonnali árcsökkentést sürget

Nekem volt. Tudtam, hogy le fogják zárni, hiszen ez az egyetlen fegyverük.

Hozzátette, hogy a korábban a hajókat a szoroson átkísérő Freedom-hadművelet is újraindítható lenne, ráadásul "sokkal keményebb" formában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megelégelte Brüsszel: megindult az eljárás Magyarország ellen
Megmozdult a magyar tőzsde Kapitány István szavai után
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility