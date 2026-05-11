Durván visszaestek az eladások a világ legnagyobb autópiacán

Kína belföldi személyautó-eladásai már a hetedik egymást követő hónapban csökkennek. Eközben az export továbbra is erős, mivel a gyártók egyre inkább a külföldi piacokra összpontosítanak.

A Kínai Személyautó-gyártók Szövetsége (CPCA) hétfőn közzétett adatai szerint áprilisban a belföldi eladások éves összevetésben

21,6 százalékkal estek vissza.

Ebben a hónapban mindössze 1,4 millió járművet értékesítettek a világ legnagyobb autópiacán. A szövetség főtitkára, Cuj Tung-su szerint a magas olajárak visszavetették a hagyományos meghajtású modellek iránti keresletet. Ugyanakkor a plug-in hibridek forgalma is elmaradt a várakozásoktól. Az elektromos és a plug-in hibrid járművek – amelyek az összes eladás 60,6 százalékát teszik ki – forgalma 6,8 százalékkal csökkent, immár a negyedik egymást követő hónapban.

Az exportoldalon egészen más a kép. Az elektromos és a plug-in hibrid járművek kivitele 111,8 százalékkal ugrott meg éves alapon, ami jócskán meghaladja a teljes gépjárműexport 80,2 százalékos bővülését. A lendületet az amerikai-izraeli-iráni háború nyomán megemelkedett globális üzemanyagárak adják. Ezek ugyanis a külföldi piacokon jelentősen megnövelték az elektromos modellek iránti keresletet.

A belföldi piac gyengélkedése és az export szárnyalása közötti szakadék jól megfigyelhető a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójánál, a BYD-nél is. A vállalat globális eladásai áprilisban már a nyolcadik egymást követő hónapban csökkentek, annak ellenére, hogy a tengerentúli szállítások továbbra is erősek. A Morgan Stanley legutóbbi előrejelzése szerint az idei belföldi értékesítés 11 százalékkal eshet vissza. Ez jelentős romlás a korábban becsült 6 százalékos csökkenéshez képest, ugyanakkor az exportnövekedési várakozásukat 15-ről 33 százalékra emelték.

A kínai gyártók egyre inkább a 150 ezer jüan feletti, nagyobb és jobban felszerelt modellek felé fordulnak. A múlt hónapban megrendezett Pekingi Autószalonon bemutatott SUV-k sora jól mutatja ezt a prémium szegmens irányába történő elmozdulást. Ez a stratégia elsősorban olyan márkáknak kedvez, mint a Nio, vagy a Geely tulajdonában álló Zeekr.

A prémium elektromos és hibrid szegmens dinamikus növekedése – amelyet immár a hazai márkák uralnak – azonban nem tudja ellensúlyozni a teljes piac visszaesését. A belépőszintű, megfizethető modellek iránti gyenge kereslet továbbra is visszahúzza az egész szektort. Cuj Tung-su ezt nevezte a fellendülés "fő szűk keresztmetszetének". Ennek orvoslására javasolta, hogy Kína a japán "kei car" kategóriához hasonló szabványt vezessen be a miniautók piacán. Ezzel egy olyan szabályozott, olcsó szegmens jöhetne létre, amely képes lenne mozgósítani az idős és a vidéki fogyasztók felgyülemlett keresletét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2017 VCG

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

