Éneklő parlament, táncoló miniszter, súlyos gazdasági örökség - így ír Magyarországról a nemzetközi sajtó

A nemzetközi sajtó is részletesen beszámolt arról, hogy a hétvégén letette hivatali esküjét Magyar Péter, és - a Tiszta Párt áprilisi győzelme után - szombaton megakalult az új magyar parlament. A BBC a súlyos gazdasági helyzetet, az EU-s források felszabadítását és a korrupciós ügyek feltárását emelte ki, mint az új kormányra váró legsürgetőbb feladatokat. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt is beszélgetett velük. Eközben a Guardian emelkedett hangulatú cikkében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterre és felvillanyozó táncának szimbolizmusára fókuszált.

Letette hivatali esküjét Magyarország új miniszterelnöke, Magyar Péter. Az áprilisi parlamenti választáson elsöprő győzelmet aratott a Tisza Párt, véget vetve Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának, írja a BBC.

Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat

– mondta Magyar Péter, miután szombaton letette hivatali esküjét az Országgyűlésben. A BBC megjegyzi, hogy Tisza Párt a 199 képviselői helyből 141-et szerzett meg, ami különösen figyelemre méltó annak tükrében, hogy a pártot két évvel ezelőtt alapították, ezért (természetesen) korábban egyetlen mandátuma sem volt.

Megjegyzik, hogy a Fidesz „összeomlott”, mindössze 52 helyet szerezve, szemben az előző ciklusban elfoglalt 135 mandátummal. Kiemelik, hogy Orbán Viktor és több kulcsfigura úgy döntött, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, így politikai jövőjük egyelőre bizonytalan – csak egy homályos vállalásukról tudni, miszerint „újjáépítik a nemzeti oldalt.”

Az új kormány rendkívül nehéz gazdasági örökséggel néz szembe.

Az Orbán-kabinet az utolsó nyolc hónapban jelentős költekezésbe kezdett. Ennek következtében a költségvetési hiány már most megközelíti az egész évre tervezett célt. Ezenkívül az állami megbízások és források éveken át a Fideszhez közel álló üzleti körökhöz áramlottak, írja a BBC.

„A legfontosabb feladat a kormány megalakítása… az előző kormány romjain” – nyilatkozta a BBC-nek Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt.

Felkészültünk egy kifejezetten borús gazdasági helyzetre, de annak pontos súlyosságát egyelőre nem ismerjük

– tette hozzá.

A BBC kiemeli, hogy az új kormányzat igyekszik demonstrálni erkölcsi fölényét. Példaként hozza, hogy Magyar Péter visszautalta a Fidesztől a Tiszához átállt üzletember, Wáberer György 100 millió forintos adományát, valamint azt, hogy a miniszterelnök sógora, Melléthei-Barna Márton visszalépett igazságügyi miniszteri jelöltségétől „annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra".

A BBC megjegyzi, hogy felgyorsult a korrupciós ügyek feltárása is, valamint azt, hogy a kormány fel fog állítani egy Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt a "lopott vagyon visszaszerzésére". Az ügyészséghez közel álló források szerint az indított eljárások száma az utóbbi időben meredeken emelkedik. Bár a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban vonakodott bizonyítékokat gyűjteni, most egyre többen tesznek vallomást. A nyomozások célkeresztjébe kerültek többek között Balásy Gyula médiabirodalmának milliárdos állami megrendelései. Szintén vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap egyes pályázatait, amelyeken keresztül a gyanú szerint fideszes jelöltekhez juthattak közpénzek.

„Nem hiszem, hogy a guillotine-ról kellene beszélnünk” – mondta Tarr arra a felhívásra reagálva, hogy állítsák bíróság elé azokat, akik a nemzeti vagyon elsikkasztásáért felelősek.

Hangsúlyozta, hogy a nyomozások és egyéb intézkedések „teljes mértékben összhangban állnak a jogállamiság elveivel.” Megjegyezte, hogy érdekes módon a jelenlegi főügyész és a rendőrség olyan nyomozásokat indított, amelyeket a választások előtt nem indítottak el, és megkezdődtek a kihallgatások is.

A BBC szerint a legnagyobb kihívást a 17 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás felszabadítása jelenti. Az Európai Bizottsághoz közel álló források szerint a magyar pénzek egy része végleg elveszhet.

Emellett sürgető feladat a migrációs paktummal kapcsolatos hazai álláspont kialakítása. A megállapodás június 12-én lép teljes hatályba. Ezzel párhuzamosan Magyarországot napi egymillió eurós bírság sújtja, amiért nem tartja be az Európai Unió Bíróságának menekültügyi ítéleteit.

A felmérések szerint a Tisza Párt szavazóit is aggasztja az illegális migráció, és fenntartásokkal tekintenek Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseire. Magyar Péter pedig, Orbán Viktorhoz hasonlóan, rövid távon szükségesnek tartja az orosz kőolaj- és földgázszállítások fenntartását.

Az illegális migrációval kapcsolatban nem ártana rendet tenni a fejekben, amihez ezúton szeretnénk segítséget nyújtani két grafikon segítségével.

Táncos kedv - egyelőre

A Guardian szerint is új politikai korszakba lépett Magyarország, amikor Magyar Péter szombaton hivatalosan is átvette a kormányzást, véget vetve Orbán Viktor tizenhat éves uralmának. A hangsúlyt ebben a cikkben azonban nem a hétköznapi kihívásokra, inkább egy játékosabb témára helyezték.

A lap megjegyzi, hogy a beiktatás tele volt szimbolikus gesztusokkal – ezeket röviden össze is gyűjtöttük:

Forsthoffer Ágnest házelnök első döntéseként visszahelyeztette az Európai Unió zászlaját , amelyet a Fidesz 2014-ben száműzött a parlament épületéről.

, amelyet a Fidesz 2014-ben száműzött a parlament épületéről. Az elmúlt évtizedben nemcsak az EU-s zászlókat távolították el az Országházról, a kormányzati épületek többségéről, és a hivatalos állami ünnepségekről, de az EU himnuszát , Beethoven Örömódáját sem játszották ezeken a helyeken és eseményeken. 2024 júliusában a Fidesz európai parlamenti képviselői (akik ekkor már a Patrióták Európáért frakció tagjai voltak) látványosan nem álltak fel, amikor az alakuló ülésen felcsendült az EU himnusza. Most ez is megváltozott: az alakuló ülésen elhangzott a magyar, a székely és az európai himnusz is.

, Beethoven Örömódáját sem játszották ezeken a helyeken és eseményeken. 2024 júliusában a Fidesz európai parlamenti képviselői (akik ekkor már a Patrióták Európáért frakció tagjai voltak) látványosan nem álltak fel, amikor az alakuló ülésen felcsendült az EU himnusza. Most ez is megváltozott: az alakuló ülésen elhangzott a magyar, a székely és az európai himnusz is. Míg Magyar Péter az elszámoltatás fontossága mellett az elfogadást hangsúlyozta, a szélsőjobbos Mi Hazánk képviselői kivonultak az ülésteremből, miközben a sükösdi Sugo Tamburazenekar gyermekcsoportjának tagjai bevonultak oda, hogy előadják a – „Zöld az erdő, zöld a hegy is” kezdetű – cigány himnuszt (ami most hangzott el az Országgyűlésben először) és a „Tavasz szél vizet áraszt” c. dalt.

(ami most hangzott el az Országgyűlésben először) és a „Tavasz szél vizet áraszt” c. dalt. Oláh Ibolya újra előadta a „Magyarország” c. dalt (szöveg: Geszti Péter, zene: René Dupéré), noha az őt a dal miatt ért támadások miatt 2022-ben azt nyilatkozta a Partizán POP című műsorban, hogy többé nem fogja előadni. „Abban az időben nagyon hittem ebben a dalban. Meg az emberekben is. Már nem merném előadni. És nem is fogom. Már nem hiszek az emberekben. Hittem, hogy lehet jó dolgokat csinálni, hittem az összetartásban. Akkor érezte meg anyum, hogy milyen cigánynak lenni” – magyarázta Oláh Ibolya.

A Guardian szerint a nap egyik főszereplője az 56 éves, nemzetközileg is elismert ortopéd sebész, Hegedűs Zsolt volt, aki több mint tíz évig dolgozott a brit állami egészségügyben.

A leendő miniszter már a múlt hónapban berobbant a köztudatba, amikor a Tisza Párt földcsuszamlásszerű választási győzelmét követően spontán táncra perdült. Az erről készült felvétel pillanatok alatt terjedt el itthon és külföldön egyaránt.

A szombati ünnepséget megelőzően az orvos telefonját elárasztották az üzenetek. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy lesz-e újra tánc. Hegedűs kitartóan állította, hogy az az egyszeri, pillanatnyi érzelmi kitörés nem fog megismétlődni. Még akkor is tartotta magát ehhez, amikor megtudta, hogy Jalja, a dal eredeti előadója is fellép az eseményen.

Órákkal később azonban ismét elragadták az érzelmei. "Amikor megszólalt a zene, láttam a közönségen, mennyire várják a produkciót, és nem akartam csalódást okozni" – nyilatkozta a Guardiannek. A léggitározással fűszerezett, teljes átéléssel előadott táncáról készült videó ismét futótűzként terjedt az interneten.

A héten várhatóan egészségügyi miniszterré kinevezett Hegedűs már a rá váró hatalmas feladatra, az omladozó magyar egészségügy talpra állítására készül. Ugyanakkor váratlanul jött népszerűségét is szeretné hasznosítani.

Természetesen nem a parlamentben fogok táncolni. Viszont ezt a figyelmet arra szeretném fordítani, hogy az embereket egészségtudatosabb életmódra, valamint a mentális egészség megőrzésére ösztönözzem

– fogalmazott, kiemelve a tánc számtalan élettani előnyét. Felvetette azt is, hogy talán itt az ideje újjáéleszteni a táncházak hagyományát Magyarországon.

Hegedűs a tágabb politikai kontextusra is kitért, megjegyezve, hogy az Orbán-rendszer bukásával a félelemkeltő, háborús propagandaplakátok fokozatosan eltűntek az utcákról.

"Az embereknek többé nem kell gyűlöletkeltő üzenetek mellett elhaladniuk, amikor munkába mennek. Nincs többé vizuális környezetszennyezés, sem az a nyomasztó propaganda, amely oly sokak mentális egészségét megviselte" - mondta, hozzátéve:

Ez igazi felüdülés.

