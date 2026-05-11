Évek óta nem látott csúcsot döntött a forint, de komoly bejelentések várhatóak a héten

A múlt héten négy éves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, miközben a globális inflációs kockázatok emelkednek. Ráadásul Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy pótköltségvetésre lesz szükség. A hét parlamenti meghallgatásokkal indul, ahol fény derülhet a kormány első lépéseire. Nemzetközi fronton pedig a háborús helyzet és annak lassan begyűrűző hatásai fognak dominálni.

Az új parlament beiktatásán túl a hét egyik legfontosabb eseménye, hogy a forint négyéves csúcsra erősödött az euróval szemben, a hazai kötvényhozamok pedig estek, miközben a befektetők azonnal a következő gazdaságpolitikai lépéseket kezdték árazni.

Kármán András leendő pénzügyminiszter már a héten jelezte, hogy új, felelős pótköltségvetést terjesztenek be 2026-ra, ami közvetlenül arra a fiskális kockázatra reagál, amit az április végi adatok rajzoltak ki:

az államháztartás központi alrendszere 3849,8 milliárd forintos hiánnyal állt, az éves hiánycél 70,7 százalékánál, és csak áprilisban 429,4 milliárd forintos deficit keletkezett.