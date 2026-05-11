FONTOS Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Hamarosan kezdődik Kapitány István parlamenti meghallgatása – Ezek lehetnek a fő témák

Hétfőn tartják az Országgyűlés szakbizottságaiban a Tisza Párt miniszterjelöltjeinek meghallgatásait, amelyek a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A sűrű menetrend reggel 8-kor indul, a Portfolio pedig élőben, a helyszínről tudósít. Az egyik legizgalmasabbnak a Gazdasági és Energetikai Bizottság ülése ígérkezik, ahol Kapitány Istvánt, a gazdasági és energetikai terület miniszterjelöltjét hallgatják meg.
A meghallgatáson várhatóan először az általános gazdasági kérdések kerülnek előtérbe: szó lehet a magyar gazdaság növekedési kilátásairól, az inflációs környezetről, a vállalatok helyzetéről és az ipari versenyképességről.

Ezt követően várhatóan az energetikai terület is hangsúlyos téma lesz, különösen a vállalati energiaellátás kihívásai, az energiaintenzív iparágak helyzete, az ellátásbiztonság, valamint a magas energiaárak gazdasági hatásai miatt. Emellett a geopolitikai feszültségek és az európai versenyképességi vita szintén meghatározó pontjai lehetnek a bizottsági meghallgatásnak.

A Portfolio a helyszínről tudósít majd a meghallgatásról, percről percre követjük a legfontosabb bejelentéseket és nyilatkozatokat.

A többi miniszterjelölti meghallgatásról külön cikkeinkben számolunk be.

Címlapkép forrása: Marton Monus/picture alliance via Getty Images

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

