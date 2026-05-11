  • Megjelenítés
Illusztris társasággal utazik Kínába Trump
Gazdaság

Illusztris társasággal utazik Kínába Trump

Portfolio
A Fehér Ház több tucat vezető üzletembert, köztük Elon Muskot és Tim Cookot is meghívta Donald Trump amerikai elnök e heti kínai látogatására – jelentette a Bloomberg.

Hozzájuk csatlakozik többek között David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója, Stephen Schwarzman, a Blackstone alapító-elnöke, Larry Fink, a BlackRock vezetője, Jane Fraser, a Citigroup vezérigazgatója, továbbá Dina Powell McCormick, a Meta Platforms alelnöke is.

A több mint egy tucat csúcsvezetőből álló küldöttség

Donald Trump gazdasági törekvéseit hivatott alátámasztani.

Az amerikai elnök kifejezett célja, hogy a Hszi Csin-ping kínai államfővel tartott csúcstalálkozón üzleti megállapodások és beszerzési szerződések egész sorát sikerüljön megkötni Pekinggel.

Még több Gazdaság

Magyarország mellett egy olasz üzemét is bezárja az Electrolux

Brutális pusztítást végez az ipari méretű halászat – A visszadobott halak sem élik túl

Rengeteg szabálysértést talált a rendőrség a teherautóknál és a buszoknál

A Hszinhua kínai állami hírügynökség közlése szerint Donald Trump május 13. és 15. között tesz államlátogatást Kínában. Az érintett vállalatok egyelőre nem reagáltak a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megelégelte Brüsszel: megindult az eljárás Magyarország ellen
Megmozdult a magyar tőzsde Kapitány István szavai után
Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility