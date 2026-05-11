Illusztris társasággal utazik Kínába Trump

A Fehér Ház több tucat vezető üzletembert, köztük Elon Muskot és Tim Cookot is meghívta Donald Trump amerikai elnök e heti kínai látogatására – jelentette a Bloomberg.

Hozzájuk csatlakozik többek között David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója, Stephen Schwarzman, a Blackstone alapító-elnöke, Larry Fink, a BlackRock vezetője, Jane Fraser, a Citigroup vezérigazgatója, továbbá Dina Powell McCormick, a Meta Platforms alelnöke is.

A több mint egy tucat csúcsvezetőből álló küldöttség

Donald Trump gazdasági törekvéseit hivatott alátámasztani.

Az amerikai elnök kifejezett célja, hogy a Hszi Csin-ping kínai államfővel tartott csúcstalálkozón üzleti megállapodások és beszerzési szerződések egész sorát sikerüljön megkötni Pekinggel.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség közlése szerint Donald Trump május 13. és 15. között tesz államlátogatást Kínában. Az érintett vállalatok egyelőre nem reagáltak a Reuters megkeresésére.

