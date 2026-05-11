Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének még nincs itt az ideje
Hétfő reggel lezárult Kapitány István miniszterjelölti meghallgatása az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt. A testület 12 igen szavazattal, 0 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta a kinevezését. Az árrésstop és a különadók kapcsán kiemelte: a piac akkor működik jól, ha minél kevesebb a beavatkozás, de a kivezetésnek szerinte „most még nincs itt az ideje”. Kapitány a meghallgatáson továbbá azt mondta, hogy „egy kivéreztetett gazdaság” újraindításáról, bizalomépítésről, kiszámítható szabályozásról, versenyképes energiaárakról, uniós forrásokról és innovációs stratégiáról beszélt, energetikai téren pedig hálózatfejlesztést, energiatárolást, a szélenergia nagyobb szerepét és Paks II. felülvizsgálatát is kilátásba helyezte.
Erről volt szó röviden

A meghallgatáson Kapitány arról beszélt, hogy „egy kivéreztetett gazdaságot” kell újraindítani, amelyhez szerinte bizalomra, kiszámítható szabályokra, tisztességes versenyre és versenyképes energiaárakra van szükség.

Az árrésstopról és a különadókról azt mondta: a piac akkor működik jól, ha minél kevesebb a beavatkozás,

de a kivezetésnek szerinte „most még nincs itt az ideje”.

A miniszterjelölt kiemelte

  • az uniós források hazahozatalát,
  • a beruházások visszaesésének megfordítását, valamint
  • a közlekedés, a lakhatás és az energetika fejlesztését.

A belgazdaság erősítését, a magyar ipar fejlesztését, az innovációt és a startupbarát környezetet szintén kulcsterületként nevezte meg.

Kapitány szerint Magyarországnak nem „zebrákra”, hanem globális elismerésre képes „unikornisokra” van szüksége. Országos innovációs stratégiát is ígért, amelyben kiemelt szerepet kapna a mesterséges intelligencia.

Energetikai kérdésekben több lábon álló ellátásról, hálózatfejlesztésről, energiatárolásról, a szélenergia nagyobb szerepéről és az energiahatékonyság erősítéséről beszélt. Paks II. kapcsán a finanszírozás, a költségek és a megvalósítási feltételek felülvizsgálatát ígérte, miközben a nukleáris energia szerepét továbbra is kiemeltnek nevezte.

Véget ért a meghallgatás

Lezárult Kapitány István meghallgatása az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottságában.

A bizottság 12 igen szavazattal, 0 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett

támogatta Kapitány István miniszteri kinevezését.

A meghallgatás után Kapitány István külön kérdésekre válaszol.

Elképesztő teher a vállalkozásokon

Az orosz olaj kapcsán Kapitány István arról beszélt, hogy a cél a több lábon álló, több forrásból biztosított beszerzés, a legmegbízhatóbb és legolcsóbb források megtalálásával.

Hozzátette ugyanakkor:

a modern gazdaság már nem feltétlenül a nyersanyagokról, hanem az emberi tudásról szól.

A miniszterjelölt a vállalkozások adminisztrációs terheiről is beszélt. Szerinte Magyarországon ezek jóval magasabbak az uniós átlagnál: itthon egy vállalkozásnak mintegy 300 órát kell ezzel töltenie, míg az EU-átlag körülbelül 150 óra.

A Mol kapcsán kiemelte, hogy jelentős regionális vállalatról van szó, de nem állami vállalatról. Mint mondta, bár van benne állami tulajdon, ez nem meghatározó.

Ez nem a magyar állam feladata, és nem is a terve, hogy a Mol tevékenységét ilyen szinten befolyásolja. Ez a tulajdonosok, részvényesek feladata

– fogalmazott Kapitány, aki a jövőben is jó együttműködésre számít a társasággal.

Az Adria kőolajvezetékről azt mondta, jelentős források állnak rendelkezésre ezen az útvonalon is.

Kapitány fontos területként emelte ki a kisebb települések infrastrukturális fejlesztését is. Szerinte ahhoz, hogy a községeket és az ott élő embereket is be lehessen kapcsolni a gazdaságba, meg kell teremteni a mobilitási lehetőségeket, amihez hazai és uniós forrásokra is szükség lesz.

A vállalkozástámogatásokról szólva úgy fogalmazott:

A túl könnyű pénz a verseny ellen is tud hatni.

Szerinte nemcsak pénzt kell biztosítani a vállalkozásoknak, hanem tudást, felkészültséget és innovációt is.

Az energiatermelés kapcsán Kapitány arról beszélt, hogy Magyarország jelentős lépéseket tett a napenergia területén, ezt azonban nem követte megfelelő ütemben az áramhálózat fejlődése. A szélenergia szerinte eddig nem kapott elég hangsúlyt,

a Tisza-kormány alatt azonban ez fókuszba kerülne,

- "mivel a napenergiával jól kiegészítik egymást" - mondta

Hozzátette: azt is meg kell oldani, hogy Magyarország ne óriási mínuszokban, negatív áron exportálja a villamos energiát külföldre, ezért az energiatárolásnak is kiemelt szerepe lesz.

Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítása kapcsán elmondta, hogy az a cél, hogy ez megtörténjen. De egyelőre itt sem tudnak konkrétumot  mondani, hiszen a szerződések nagy része itt is titkos.

de fontos eleme a hazai ellátásnak

- mondta

"Még nincs itt az ideje"

A miniszterjelölt elmondta, hogy

országos innovációs stratégiát készítene az innovációs tárcával együtt,

amelyben kiemelt szerepet kapna a mesterséges intelligencia. A miniszterjelölt szerint Magyarország ezen a területen le van maradva, ezért az AI és a digitális átállás kiemelt gazdaságfejlesztési kérdés lesz.

Kapitány a lakossági energiahatékonyságról is beszélt. Szerinte bár az eddigi programok hasznosak voltak, a magyar otthonok állapota továbbra is annyira rossz, hogy ez kiemelt terület marad.

Az árrésstop kapcsán úgy fogalmazott: akkor működik jól a piac, ha minél kevesebb a beavatkozás. „Mennyire lehet, az a cél, hogy hagyjuk működni a piacot" – mondta.

Egy korábbi kérdésre válaszolva, miszerint "mi lesz az árréstoppal és a különadókkal" elmondta, hogy

a folyamatosság elve alapján vizsgálják ezeket a területeket...az árrésstop és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje.

Véleménye szerint erre azért sincs lehetőség egyelőre, mert "ez egy olyan gazdaság, ahol mindent titkosítottak.” Szerinte a többi európai országhoz képest rengeteg ilyen szerződés van Magyarországon, ezért ezeket alaposan meg kell vizsgálni és át kell nézni. Utána tudnak felelős döntést hozni.

Magyarország is egy brand

Kapitány István a kérdésekre válaszolva ismét a bizalom és a kiszámíthatóság fontosságát emelte ki.

Úgy fogalmazott:

Egy ország is egyfajta brand, amelyben vagy bízik a vásárló, vagy sem.

A miniszterjelölt szerint a bizalom a gazdaság egyik alapfeltétele, és ez minden kontinensen ugyanígy működik. Hozzátette: a fő cél ezért a kiszámíthatóság megteremtése. Kapitány arról is beszélt, hogy Magyarország legnagyobb erőforrása a magyar emberek képessége, vagyis a humán erőforrás.

A legfontosabb területek között, amelyeket első körben kezelni kell,

a közlekedést, a lakhatást és az energetikát emelte ki

- majd hozzátette: ezek után a zöld energia és a digitális átállás kerülhet fókuszba, hogy "Magyarország felkészüljön az új gazdasági korszakra".

Záporoznak a kérdések, lesz mire válaszolni

Véget ért Kapitány István nyitóbeszéde a Gazdasági és Energetikai Bizottság ülésén, a képviselők most kérdésekkel folytatják a meghallgatást.

A bizottsági tagok többek között arról kérdezték a miniszterjelöltet, mi lehet a gazdasági siker kulcsa, illetve mely uniós források lehívása gyakorolhatja a legnagyobb hatást a magyar gazdaságra.

Külön kérdés érkezett az árrésstop és a különadók jövőjéről is. Az egyik felszólaló azt kérdezte:

Megmaradnak a különadók, és ha nem, akkor miből pótolják a kieső bevételeket?

A Ganz Ábrahám Program kapcsán a hazai innováció és a magyar tehetségek támogatása is előkerült. A képviselők arról érdeklődtek, mit tenne a kormány annak érdekében, hogy több innováció szülessen Magyarországon, illetve reálisnak tartja-e a gazdasági növekedést már 2026-ban.

Energetikai kérdésekből sem volt hiány: szóba került

a Barátság kőolajvezeték korábbi problémája, Magyarország gazdasági potenciálja és a Mol helyzete.

Unikornisok kellenek Magyarországra

A belgazdaság megerősítése nélkül nincs gazdasági növekedés

– mondta Kapitány István a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatásán.

A miniszterjelölt szerint a magyar ipar fejlesztése mellett kiemelt szerepe lesz az innovációnak, a startupbarát környezetnek és a Ganz-programnak. Úgy fogalmazott:

Nem zebrákat, hanem unikornisokat akarunk látni.

Kapitány szerint globális elismerésre képes magyar vállalkozásokra van szükség, amire az észt és a cseh példák is mintát adhatnak. Hozzátette: a kisebb cégeket is fel kell készíteni, miközben nagy probléma, hogy Magyarországon nincs valódi versenyhelyzet. A turizmus kapcsán arról beszélt, hogy az ágazat a jövőben nagyobb súlyt kaphat a minisztériumon belül, stratégiai irányítással.

Külgazdasági téren Kapitány szerint „minőségi változásra” van szükség, nem pusztán mennyiségire. A magyar beszállók és a hazai tudás erősítése kerülne fókuszba, különösen a kkv-kon keresztül.

Az európai piac továbbra is meghatározó marad, "de Magyarország nyitott gazdaságként a világ minden tájáról vár üzleti partnereket, amennyiben azok megfelelnek az elvárt feltételeknek".

Az energiaügyet Kapitány a versenyképesség egyik kulcsterületének nevezte. Szerinte több lábon álló energetikára van szükség: energiatárolásra, hálózatfejlesztésre, átlátható nukleáris iparra és a költségek csökkentésére.

A miniszterjelölt arról is beszélt, hogy felül kell vizsgálni Paks II. finanszírozását, költségeit és megvalósítási feltételeit, miközben

a nukleáris stratégia továbbra is kiemelkedő szerepet tölt be a magyar energiaellátásban.

Kapitány szerint az energiaszegénység is komoly probléma Európa közepén. A tervek között említette a rezsicsökkentési limit megemelését, a szociális tűzifaprogram erősítését, valamint az energiahatékonysági beruházásokat.

"Egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani"

Magyarország nyitott, exportorientált gazdaság, ezért a gazdasági teljesítmény szorosan összefügg az energiaárakkal

– erről beszélt Kapitány István a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatásán.

A miniszterjelölt hozzátette, hogy korábban ezek a hatáskörök három minisztérium között oszlottak meg, az új struktúra viszont azt biztosítja, hogy a gazdasági és energetikai stratégiák egymást kiegészítve, összehangoltan működjenek.

Úgy fogalmazott:

Igazából egy kivéreztetett gazdaságról beszélünk.

Kapitány szerint a beruházások 2022-höz képest 20 százalékkal estek vissza. Hozzátette: programjuk nemcsak növekedést ígér, hanem azt is megmutatja, miből akarják ezt finanszírozni.

Ennek egyik fő forrásaként az uniós pénzek hazahozatalát említette. Mint mondta,

a tárgyalások már megkezdődtek, és 10,4 milliárd euró augusztus 31-ig lehívható.

A miniszterjelölt szerint ezeket a forrásokat a magyar közlekedés, a lakhatás és az energiaipar szolgálatába állítanák.

Elindulunk egy úton, ami nem lesz rövid

– fogalmazott.

Elkezdődött a meghallgatás

Kapitány István rövid szakmai bemutatkozásával kezdődött a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatása.

Egy bizonyos pályafutás után az ember kötelessége, hogy a hazáját szolgálja

– mondta a miniszterjelölt.

Kapitány a szakmai programjára rátérve arról beszélt, hogy a gazdaság beindításának kulcsa a bizalom, befektetői és lakossági oldalon egyaránt. Szerinte a politikusok feladata az, hogy ezt a bizalmi környezetet megteremtsék. Úgy fogalmazott: az elmúlt évek tapasztalata ezzel szemben más volt, a korábbi kormány gazdasági vezetése „rossz gazdája volt az országnak”.

Kapitány szerint a kiindulópont az, hogy kiszámítható szabályokra, tisztességes versenyre és a korrupcióval szembeni zéró toleranciára van szükség.

Hozzátette: ennek nagyon fontos része a versenyképes energiaárak megteremtése is.

Hamarosan kezdődik Kapitány István parlamenti meghallgatása – Ezek lehetnek a fő témák

Hétfőn tartják az Országgyűlés szakbizottságaiban a Tisza Párt miniszterjelöltjeinek meghallgatásait, amelyek a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A sűrű menetrend reggel 8-kor indul, a Portfolio pedig élőben, a helyszínről tudósít. Az egyik legizgalmasabbnak a Gazdasági és Energetikai Bizottság ülése ígérkezik, ahol Kapitány Istvánt, a gazdasági és energetikai terület miniszterjelöltjét hallgatják meg.

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

