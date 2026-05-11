Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének még nincs itt az ideje

Az orosz olaj kapcsán Kapitány István arról beszélt, hogy a cél a több lábon álló, több forrásból biztosított beszerzés, a legmegbízhatóbb és legolcsóbb források megtalálásával.

Hozzátette ugyanakkor:

a modern gazdaság már nem feltétlenül a nyersanyagokról, hanem az emberi tudásról szól.

A miniszterjelölt a vállalkozások adminisztrációs terheiről is beszélt. Szerinte Magyarországon ezek jóval magasabbak az uniós átlagnál: itthon egy vállalkozásnak mintegy 300 órát kell ezzel töltenie, míg az EU-átlag körülbelül 150 óra.

A Mol kapcsán kiemelte, hogy jelentős regionális vállalatról van szó, de nem állami vállalatról. Mint mondta, bár van benne állami tulajdon, ez nem meghatározó.

Ez nem a magyar állam feladata, és nem is a terve, hogy a Mol tevékenységét ilyen szinten befolyásolja. Ez a tulajdonosok, részvényesek feladata

– fogalmazott Kapitány, aki a jövőben is jó együttműködésre számít a társasággal.

Az Adria kőolajvezetékről azt mondta, jelentős források állnak rendelkezésre ezen az útvonalon is.

Kapitány fontos területként emelte ki a kisebb települések infrastrukturális fejlesztését is. Szerinte ahhoz, hogy a községeket és az ott élő embereket is be lehessen kapcsolni a gazdaságba, meg kell teremteni a mobilitási lehetőségeket, amihez hazai és uniós forrásokra is szükség lesz.

A vállalkozástámogatásokról szólva úgy fogalmazott:

A túl könnyű pénz a verseny ellen is tud hatni.

Szerinte nemcsak pénzt kell biztosítani a vállalkozásoknak, hanem tudást, felkészültséget és innovációt is.

Az energiatermelés kapcsán Kapitány arról beszélt, hogy Magyarország jelentős lépéseket tett a napenergia területén, ezt azonban nem követte megfelelő ütemben az áramhálózat fejlődése. A szélenergia szerinte eddig nem kapott elég hangsúlyt,

a Tisza-kormány alatt azonban ez fókuszba kerülne,

- "mivel a napenergiával jól kiegészítik egymást" - mondta

Hozzátette: azt is meg kell oldani, hogy Magyarország ne óriási mínuszokban, negatív áron exportálja a villamos energiát külföldre, ezért az energiatárolásnak is kiemelt szerepe lesz.

Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítása kapcsán elmondta, hogy az a cél, hogy ez megtörténjen. De egyelőre itt sem tudnak konkrétumot mondani, hiszen a szerződések nagy része itt is titkos.

de fontos eleme a hazai ellátásnak

- mondta